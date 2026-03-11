Rudraksha Power: कितने मुख का रुद्राक्ष दूर करता है शनि-मंगल का दोष? जानें 10 से 14 मुखी रुद्राक्ष का प्रभाव और लाभ

Rudraksha Remedy for Shani Mangal Dosh: शास्त्रों में रुद्राक्ष को भगवान शिव का अंश माना गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि इसकी उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है. कुंडली के शनि-मंगल दोष को दूर करने के लिए शास्त्रों में विशेष प्रकार के रुद्राक्षों का जिक्र किया गया है. आइए जानते हैं 10 से 14 मुखी रुद्राक्ष के फायदे.
Rudraksha for Shani Mangal Dosh: सनातन धर्म शास्त्रों में रुद्राक्ष को भगवान शिव का अंश माना गया है. मान्यता है कि इसकी उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है. यही वजह है कि लोग भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए रुद्राक्ष धारण करते हैं. मान्यता है कि विशेष प्रकार के रुद्राक्ष को धारण करने से शनि और मंगल का दोष दूर हो जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, खासतौर पर 10 से 14 मुखी रुद्राक्ष मनुष्य के जीवन से दरिद्रता, रोग और ग्रहों के अशुभ प्रभाव को मिटाकर सुख-समृद्धि के द्वार खोलते हैं. हालांकि, रुद्राक्ष को धारण करने के पहले उससे जुड़े खास नियमों को जानना बेहद जरूरी होता है. ऐसे में आइए जानते हैं 10 से 14 मुखी रुद्राक्ष का आध्यात्मिक महत्व और फायदे.
दस मुखी रुद्राक्ष को दसों दिशाओं का रक्षक माना गया है. इसके अधिपति खुद भगवान विष्णु हैं. यह रुद्राक्ष ऊपरी बाधाओं, नजर दोष और अकाल मृत्यु के भय को समाप्त करता है. इसके साथ ही यह यह सभी नौ ग्रहों को शांत रखने की अद्भुत क्षमता रखता है. संतान सुख की इच्छा रखने वालों और मान-सम्मान की चाहत रखने वाले जातकों के लिए यह अत्यंत शुभ है.
यह रुद्राक्ष भगवान शिव के ग्यारहवें अवतार- रुद्र का स्वरूप है. कहा जाता है कि जो लोग योग और ध्यान में गहराई चाहते हैं, उनके लिए यह सर्वोत्तम है. इसके साथ ही यह रुद्राक्ष जीवनसाथी की सुरक्षा, लंबी आयु और मधुर संबंधों का वरदान देता है. इतना ही नहीं, 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से एकादशी व्रत के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है.
बारह मुखी रुद्राक्ष साक्षात सूर्य देव और बारह ज्योतिर्लिंगों का प्रतीक माना जाता है. इसे धारण करने वाला व्यक्ति सूर्य के समान तेजस्वी बनता है और प्रशासनिक कार्यों में निपुणता हासिल करता है. यह मानसिक दुर्बलता और आर्थिक तंगी को दूर कर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है. इसके अलावा यह रुद्राक्ष वाहन दुर्घटनाओं और शारीरिक कष्टों से रक्षा करने में सहायक है.
यह रुद्राक्ष इंद्र देव और कामदेव की शक्तियों का संगम माना जाता है. यह व्यक्ति की भौतिक और सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करता है. इसके अलावा यह व्यक्तित्व में अद्भुत आकर्षण पैदा करता है, जिससे सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में सफलता मिलती है.
चौदह मुखी रुद्राक्ष साक्षात हनुमान जी की शक्ति प्रतीक है. कहा जाता है कि यह रुद्राक्ष भगवान शिव को भी बेहद प्रिय है. यह रुद्राक्ष शनि की साढ़ेसाती और मंगल दोष के दुष्प्रभावों को दूर करने की करने की क्षमता रखता है. इसके अलावा यह रुद्राक्ष साहस में वृद्धि करता है और कानूनी विवादों या कारावास जैसी स्थितियों से सुरक्षा प्रदान करता है.
