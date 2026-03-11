Advertisement
trendingNow13136896
Hindi Newsधर्मRudraksha Power: कितने मुख का रुद्राक्ष दूर करता है शनि-मंगल का दोष? जानें 10 से 14 मुखी रुद्राक्ष का प्रभाव और लाभ

Rudraksha Power: कितने मुख का रुद्राक्ष दूर करता है शनि-मंगल का दोष? जानें 10 से 14 मुखी रुद्राक्ष का प्रभाव और लाभ

Rudraksha Remedy for Shani Mangal Dosh: शास्त्रों में रुद्राक्ष को भगवान शिव का अंश माना गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि इसकी उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है. कुंडली के शनि-मंगल दोष को दूर करने के लिए शास्त्रों में विशेष प्रकार के रुद्राक्षों का जिक्र किया गया है. आइए जानते हैं 10 से 14 मुखी रुद्राक्ष के फायदे.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 11, 2026, 12:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rudraksha Power: कितने मुख का रुद्राक्ष दूर करता है शनि-मंगल का दोष? जानें 10 से 14 मुखी रुद्राक्ष का प्रभाव और लाभ

Rudraksha for Shani Mangal Dosh: सनातन धर्म शास्त्रों में रुद्राक्ष को भगवान शिव का अंश माना गया है. मान्यता है कि इसकी उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है. यही वजह है कि लोग भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए रुद्राक्ष धारण करते हैं. मान्यता है कि विशेष प्रकार के रुद्राक्ष को धारण करने से शनि और मंगल का दोष दूर हो जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, खासतौर पर 10 से 14 मुखी रुद्राक्ष मनुष्य के जीवन से दरिद्रता, रोग और ग्रहों के अशुभ प्रभाव को मिटाकर सुख-समृद्धि के द्वार खोलते हैं. हालांकि, रुद्राक्ष को धारण करने के पहले उससे जुड़े खास नियमों को जानना बेहद जरूरी होता है. ऐसे में आइए जानते हैं 10 से 14 मुखी रुद्राक्ष का आध्यात्मिक महत्व और फायदे.

दस मुखी रुद्राक्ष

दस मुखी रुद्राक्ष को दसों दिशाओं का रक्षक माना गया है. इसके अधिपति खुद भगवान विष्णु हैं. यह रुद्राक्ष ऊपरी बाधाओं, नजर दोष और अकाल मृत्यु के भय को समाप्त करता है. इसके साथ ही यह यह सभी नौ ग्रहों को शांत रखने की अद्भुत क्षमता रखता है. संतान सुख की इच्छा रखने वालों और मान-सम्मान की चाहत रखने वाले जातकों के लिए यह अत्यंत शुभ है.

ग्यारह मुखी रुद्राक्ष

यह रुद्राक्ष भगवान शिव के ग्यारहवें अवतार- रुद्र का स्वरूप है. कहा जाता है कि जो लोग योग और ध्यान में गहराई चाहते हैं, उनके लिए यह सर्वोत्तम है. इसके साथ ही यह रुद्राक्ष जीवनसाथी की सुरक्षा, लंबी आयु और मधुर संबंधों का वरदान देता है. इतना ही नहीं, 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से एकादशी व्रत के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

बारह मुखी रुद्राक्ष

बारह मुखी रुद्राक्ष साक्षात सूर्य देव और बारह ज्योतिर्लिंगों का प्रतीक माना जाता है. इसे धारण करने वाला व्यक्ति सूर्य के समान तेजस्वी बनता है और प्रशासनिक कार्यों में निपुणता हासिल करता है. यह मानसिक दुर्बलता और आर्थिक तंगी को दूर कर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है. इसके अलावा यह रुद्राक्ष वाहन दुर्घटनाओं और शारीरिक कष्टों से रक्षा करने में सहायक है.

यह भी पढ़ें: सूर्य के गोचर से मीन राशि में बनेगा त्रिग्रही योग, वृषभ और कर्क समेत इन 5 राशि वालों को होगा अकूत लाभ

तेरह मुखी रुद्राक्ष

यह रुद्राक्ष इंद्र देव और कामदेव की शक्तियों का संगम माना जाता है. यह व्यक्ति की भौतिक और सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करता है. इसके अलावा यह व्यक्तित्व में अद्भुत आकर्षण पैदा करता है, जिससे सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में सफलता मिलती है. 

चौदह मुखी रुद्राक्ष

चौदह मुखी रुद्राक्ष साक्षात हनुमान जी की शक्ति प्रतीक है. कहा जाता है कि यह रुद्राक्ष भगवान शिव को भी बेहद प्रिय है. यह रुद्राक्ष शनि की साढ़ेसाती और मंगल दोष के दुष्प्रभावों को दूर करने की करने की क्षमता रखता है. इसके अलावा यह रुद्राक्ष साहस में वृद्धि करता है और कानूनी विवादों या कारावास जैसी स्थितियों से सुरक्षा प्रदान करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Rudraksha benefits

Trending news

क्यों चुप हैं PM मोदी...?अमेरिका की टिप्पणी ने पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
congress
क्यों चुप हैं PM मोदी...?अमेरिका की टिप्पणी ने पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छा मृत्यु की परमिशन दी
Supreme Court News
बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छा मृत्यु की परमिशन दी
Budget Session Phase-2 Live: अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दे सकते हैं गृहमंत्री अमित शाह, सदन में आज भी हंगामे के आसार
Budget Session Live
Budget Session Phase-2 Live: अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दे सकते हैं गृहमंत्री अमित शाह, सदन में आज भी हंगामे के आसार
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
Mumbai News
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति
West Bengal Election 2026
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति
होर्मुज बनेगी डेथ वैली! युद्धपोत भेज रहा भारत? माइंस पर ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम
West Asia crisis
होर्मुज बनेगी डेथ वैली! युद्धपोत भेज रहा भारत? माइंस पर ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम
हमारा मुसलमान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता... ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले दुबे
BJP MP Nishikant Dubey
हमारा मुसलमान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता... ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले दुबे
‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार
Lok Sabha News
‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार
कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा
Jammu-kashmir
कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा
असम में फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम बदला, अब इस नाम से बुलाया जाएगा
Assam news
असम में फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम बदला, अब इस नाम से बुलाया जाएगा