Rudraksha: रुद्राक्ष की माला किस दिन धारण करना चाहिए, बिना नियम जाने ना करें पहनने की भूल!

Rudraksha Mala Wearing Rule: सनातन धर्म और ज्योतिष शास्त्र में रुद्राक्ष को भगवान शिव का साक्षात स्वरूप माना गया है. पौराणिक मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव जी के आंसुओं से हुई है. यही वजह है कि इसे धारण करने वालों पर शिव जी की विशेष कृपा बनी रहती है. शास्त्रों में रुद्राक्ष माला धारण करने को लेकर विशेष नियम और सावधानियों का जिक्र किया गया है. कहा जाता है कि सही दिन, सही समय और सही विधि से रुद्राक्ष माला धारण करने पर अनेक प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं. जबकि, अगर रुद्राक्ष माला को सही विधि से धारण न किया जाए, तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है. ऐसे में हर शिव भक्त के लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि रुद्राक्ष माला को किस प्रकार से धारण करना चाहिए और इसे पहनते वक्त किन नियमों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए.

किस दिन पहनना चाहिए रुद्राक्ष माला?

शास्त्रों के अनुसार, रुद्राक्ष की माला को किसी भी समय पहनना उचित नहीं है. इसे जागृत और प्रभावी बनाने के लिए सोमवार, सावन का महीना, शिवरात्रि, पूर्णिमा या अमावस्या तिथि का चयन करना चाहिए. इन तिथियों पर भगवान शिव पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं, जिससे रुद्राक्ष का पूरा लाभ मिलता है.

रुद्राक्ष माला धारण करने की विधि

रुद्राक्ष की माला को सीधे बाजार से लाकर नहीं पहनना चाहिए. रुद्राक्ष माला धारण करने का खास नियम और विधियों का पालन करना जरूरी होता है. रुद्राक्ष की माला धारण करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान इत्यादि दैनिक कर्म से निवृत हो जाएं. इसके बाद साफ वस्त्र धारण कर भगवान शिव की पूजा-अर्चना करें. इतना करने के बाद रुद्राक्ष की माला को गंगाजल और पंचामृत से शुद्ध करें. अब, इसे शिवलिंग या शिव जी की प्रतिमा के चरणों में स्पर्श कराएं. फिर, भगवान शिव के सामने कुछ समय रखकर अभिमंत्रित करें और फिर पूरी निष्ठा के साथ इसे धारण करें.

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रुद्राक्ष माला पहनने के नियम

रुद्राक्ष माला की पवित्रता बनाए रखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी माना गया है. शास्त्रों के अनुसार, रुद्राक्ष की माला को हमेशा लाल या पीले रेशमी धागे में पिरोना चाहिए. इसे कभी भी काले धागे में न पहनें. इसके अलावा अशुद्ध हाथों से रुद्राक्ष की माला को कभी न छुएं. मान्यतानुसार, रुद्राक्ष की माला पहनने वालों शुद्धता का खास ख्याल रखना चाहिए. इसके अलावा रुद्राक्ष की माला पहनकर कभी भी श्मशान घाट या ऐसी जगह न जाएं जहां किसी की मृत्यु हुई हो. ऐसी स्थितियों में इसे उतारकर मंदिर में रख देना चाहिए. इतना ही नहीं, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले व्यक्ति को मांस-मदिरा के सेवन से बचना चाहिए.

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रुद्राक्ष माला धारण करने के फायदे

रुद्राक्ष की माला को नियमित रूप से पहनने पर तनाव दूर होता है और एकाग्रता बढ़ती है. इसके साथ ही यह करियर और बिजनेस में आ रही परेशानियों को दूर करने में भी सहायक होता है. रुद्राक्ष की माला रक्षा कवच की तरह काम करता है और शरीर की नकारात्मकता को दूर करता है. इतना ही नहीं, रुद्राक्ष की माला धारण करने से भगवान शिव की असीम कृपा भी प्राप्त होती है. कहा जाता है कि रुद्राक्ष की माला ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)