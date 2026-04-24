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Rukmini Devi Temple: विश्व का इकलौता रुक्मिणी मंदिर, जहां आज भी कृष्ण से दूर खड़ी हैं उनकी पटरानी, जानें रहस्य!

Rukmini Devi Temple Secrets: कहते हैं कि द्वारका की पवित्र तीर्थ यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती, जब तक भक्त रुक्मिणी देवी के दर्शन न कर लें. आइए जानते हैं रुक्मिणी जी के एकमात्र ऐसे मंदिर के बारे में, जहां पर श्रीकृष्ण से दूर आज भी उनकी पटरानी खड़ी हैं. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 25, 2026, 12:41 AM IST
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Rukmini Devi Temple: विश्व का इकलौता रुक्मिणी मंदिर, जहां आज भी कृष्ण से दूर खड़ी हैं उनकी पटरानी, जानें रहस्य!

Rukmini Devi Temple Secrets: वैसे तो भारत में भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी के तो कई मंदिर हैं, लेकिन गुजरात के द्वारका में उनकी पत्नी देवी रुक्मिणी का एक बेहद खास और ऐतिहासिक मंदिर है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, यह मंदिर न सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने पीछे छिपी एक दिलचस्प पौराणिक कथा के लिए भी प्रसिद्ध है. कहा जाता है कि यह विश्व का एकमात्र ऐसा रुक्मिणी जी का मंदिर है, जहां पर आज भी श्रीकृष्ण से दूर उनकी पटरानी खड़ी हैं. इन्हीं वजहों से भगवान श्रीकृष्ण के भक्त इस बात पर सोचने को विवश हो जाते हैं आखिर भगवान श्रीकृष्ण और रुक्मिणी जी के बीच इतनी दूरी क्यों हो गई, आखिर वो वजह क्या थी. आइए, जानते हैं विश्व के एकमात्र ऐसे मंदिर के बारे में जहां पर आज भी भगवान श्रीकृष्ण की पटरानी उनसे दूर खड़ी हैं. 

बेहद पुराना है मंदिर का इतिहास 

रुक्मिणी जी का यह प्राचीन मंदिर लगभग 5वीं शताब्दी का माना जाता है. यह मुख्य द्वारकाधीश मंदिर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. जहां द्वारकाधीश मंदिर में कृष्ण की महिमा है, वहीं यह मंदिर विशेष रूप से देवी रुक्मिणी को समर्पित है, जिन्हें लक्ष्मी जी का अवतार माना गया है.

अद्भुत है मंदिर की वास्तुकला

यह मंदिर नागर शैली में बना है, जो देखने में बहुत भव्य लगता है. इसकी दीवारों पर हाथियों (गजथरा) और इंसानी आकृतियों (नरथरा) की बहुत सुंदर नक्काशी की गई है. मंदिर के अंदर देवी रुक्मिणी की सोने के गहनों से सजी हुई सुंदर मूर्ति है, जो भक्तों को शांति का अहसास कराती है.

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आखिर क्यों श्रीकृष्ण से दूर हैं रुक्मिणी?

अक्सर लोग पूछते हैं कि रुक्मिणी जी का मंदिर मुख्य मंदिर से दूर क्यों है? इसके पीछे दुर्वासा ऋषि के श्राप की एक कहानी है. पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार दुर्वासा ऋषि श्रीकृष्ण और रुक्मिणी के साथ कहीं जा रहे थे. रास्ते में रुक्मिणी जी को बहुत प्यास लगी. श्रीकृष्ण ने अपनी शक्ति से जमीन से गंगा जल निकाला और रुक्मिणी ने अपनी प्यास बुझा ली. लेकिन, जल्दबाजी में उन्होंने दुर्वासा ऋषि से पानी के लिए नहीं पूछा. इससे ऋषि नाराज हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि तुम दोनों को अलग-अलग रहना पड़ेगा. कहा जाता है कि इसी श्राप के कारण आज भी दोनों मंदिर अलग-अलग स्थानों पर हैं.

यह भी पढ़ें: उल्टे हनुमान से लेकर लेटे हुए मारुति नंदन तक! भारत के 5 ऐसे धाम जहां आज भी होते हैं साक्षात चमत्कार

पानी के दान की अनोखी परंपरा

दुर्वासा ऋषि ने यह भी श्राप दिया था कि द्वारका की धरती का पानी खारा हो जाएगा. इसीलिए, इस मंदिर में एक अनोखी परंपरा है. यहां प्रसाद के रूप में जल (पानी) चढ़ाया जाता है. श्रद्धालु यहां आने वाले लोगों को पीने का पानी दान करते हैं. माना जाता है कि यहां पानी का दान करने से पुण्य मिलता है और जीवन की परेशानियां दूर होती हैं.

प्रेम और भक्ति का अनोखा प्रतीक

रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थीं. वे श्रीकृष्ण से बहुत प्रेम करती थीं और उन्हें ही अपना पति मानती थीं. जब उनके भाई ने उनका विवाह जबरदस्ती शिशुपाल से तय किया, तो कृष्ण ने रुक्मिणी की पुकार सुनी और उनसे विवाह किया. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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