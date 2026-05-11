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रूसी योगिनी अन्नपूर्णा नाथ की कठिन अग्नि तपस्या, नौ धूणियों के बीच साधना कर रही हैं शिव भक्त

Russian Yogini Annapurna Nath Agni tapasya: पुष्कर में रूसी मूल की योगिनी अन्नपूर्णा नाथ की खूब चर्चा है. नौ धूणियों के बीच कठिन अग्नि तपस्या में लीन योगिनी अन्नपूर्णा नाथ शिव की भक्ति कर रही हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 11, 2026, 04:04 PM IST
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Russian Yogini Annapurna Nath
Russian Yogini Annapurna Nath

तीर्थराज पुष्कर की पवित्र भूमि की खूब चर्चा हो रही है. अजमेर जिले का यह अद्भुत स्थान एक योगिनी की कठिन आध्यात्मिक साधना का साक्षी बन रहा है. छोटी बस्ती स्थित श्मशान स्थल में नाथ संप्रदाय की पुरानी “नौ धूणी अग्नि तपस्या” में यह योगिनी लीन है. अघोरी सीताराम बाबा के आश्रम पर भस्म से लिपटी योगिनी व शिव मंत्रों की गूंज ने यहां के माहौल को भक्तिमय कर दिया है. इस आध्यात्मिक ऊर्जा के बीच जो कठिन साधना में लीन हैं वो रूसी मूल की साध्वी योगिनी अन्नपूर्णा नाथ है. नौ धूणियों के बीच बैठकर हर दिन योगिनी अन्नपूर्णा नाथ सवा तीन घंटे तक शिव जी की साधना करती हैं और गुरु बीज मंत्र जपती हैं. 

अग्नि के बीच कठिन साधना
हर सुबह 11 बजे से दोपहर 02:15 बजे तक दोनों साधक अग्नि की तेज तपिश के बीच बैठ जाते हैं. इसके बाद धूणियां को कंडों से जला दिया जाता है. 21 कंडों से शुरू हुई इस साधना का दिन जैसे-जैसे बीतता है वैसे-वैसे कंडों की संख्या भी बढ़ती जाती है और 108 कंडों से अंतिम दिन की धूणियां जलाई जाती है. तपस्या के समय साधक शरीर पर गौमय भस्म का लेप लगाते हैं. 3 से 4 फीट की दूरी धूणियों के बीच होती है. मंत्र जाप किया जाता है. 3 मई से शुरू हुई इस साधना में उनके साथ गुरु बाल योगी दीपक नाथ भी लीन हैं. यह तपस्या 25 मई तक चलने वाली है. 25 मई को तपस्या की पूर्णाहुति कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. जिसमें हवन और संत भंडारा करवाया जाएगा.

‘सिद्धि तपस्या का परिणाम है’
कठिन अग्नि तप कर रहीं योगिनी अन्नपूर्णा नाथ के बारे में बात करें तो रूस से भारत वे 17 साल पहले आईं. योगिनी अन्नपूर्णा नाथ का जन्म तत्कालीन सोवियत संघ में हुआ और पालन-पोषण कजाकिस्तान में. भारत आकर भारतीय संस्कृति, योग के साथ ही सनातन परंपरा से योगिनी बहुत प्रभावित हुई और लगभग 10 साल पहले ही उन्होंने नाथ संप्रदाय के योगियों से दीक्षा प्राप्त कर सांसारिक जीवन का त्यागकर कर दिया और साधना का मार्ग चुन लिया. यहीं से उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई.

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नाथ संप्रदाय की सदियों पुरानी परंपरा 
नाथ संप्रदाय की सदियों पुरानी परंपरा के रूप में “नौ धूणी अग्नि तपस्या” को देखा जाता है. कई बार कुछ संत 21 धूणी तो कई बार 108 या 1100 धूणी तक की साधना में भी लीन हो जाते हैं. इस तपस्या का उद्देश्य विश्व शांति के साथ ही जनकल्याण है साथ ही सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए भी ऐसी तपस्याएं की जाती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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