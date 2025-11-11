भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का भूटान कर रहा पवित्र दर्शन, जानें इनका 8 स्तूपों का क्या है कनेक्शन

Lord Buddha Sacred Relics send to Bhutan News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे से पहले ही भारत ने भूटान को भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष सौंपे. पिपरहवा-कपिलवस्तु अवशेष नाम के ये अवशेष ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्व रखते हैं. बौद्ध परंपरा से जुड़े लोगों के लिए भगवान बुद्ध के अवशेष भक्ति का विषय है. इनकी पूजा विश्वभर में होती है. ये भगवान बुद्ध की शारीरिक उपस्थिति के साथ ही उनके आशीर्वाद का प्रतीक है.

इस तरह थाईलैंड, वियतनाम, रूस के बाद अब इन देशों की लिस्ट में भूटान भी शामिल हो चुका है जहां के लोग भगवान बुद्ध के अवशेषों का पवित्र दर्शन कर सकेंगे. भगवान बुद्ध के अवशेषों से भारत ने इन देशों के साथ धार्मिक गठजोड़ तो की ही है इसके साथ ही अवशेषों की प्रदर्शनी से बौद्ध धर्म के शाश्वत संदेश का भी फैलाव हुआ है. इन देशों के लोग भारत के साथ गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव को भी महसूस कर पाएंगे.

भगवान बुद्ध के अवशेष के बारे में

बौद्ध मान्यताएं हैं कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में भगवान बुद्ध ने 80 साल आयु में परिनिर्वाण प्राप्त किया. परिनिर्वाण यानी मृत्यु के बाद निर्वाण या परम मुक्ति की स्थिति प्राप्त करना. भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण हो जाने पर एक एक सार्वभौमिक राजा के रूप में एक बड़े समारोह का आयोजन किया गया जिसमें भगवान के शरीर का अंतिम संस्कार की क्रिया की गई. इसके बाद उनके अवशेष 8 भाग में बांटे गए ताकि इन पवित्र अवशेषों पर स्‍तूप बनाए जा सकें.

एक भाग मगध के अजातशत्रु को दिया गया.

एक भाग वैशाली के लिच्छवी को दिया गया.

एक भाग कपिलवस्तु के शाक्य को दिया गया.

एक भाग कुशीनगर के मल्ल को दिया गया.

एक भाग अल्लकप्पा के बुलीज को दिया गया.

एक भाग पावा के मल्ल को दिया गया.

एक भाग रामग्राम के कोलिया को दिया गया.

एक भाग वेथादिपा के एक ब्राह्मण को दिया गया.

22 पवित्र अस्थि अवशेष के बारे में

इसके बाद कई स्‍तूप बनाए गए. साल 1898 में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में सिद्धार्थनगर शहर के पास स्थित पिपरहवामें स्तूप स्थल पर खनन कर एक ताबूत को खोजा गया जहां से प्राचीन कपिलवस्तु को पहचाना गया. ताबूत के ढक्कन पर जो शिलालेख पाए गए वो भगवान बुद्ध और शाक्य के अवशेषों की जानकारी जेता है. शाक्य कुल में ही बुद्ध का जन्म हुआ था. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा साल 1971-77 के बीच खुदाई के दौरान एक और स्तूप की खोज में दो शैलखडी ताबूत पाए गए जिसमें 22 पवित्र अस्थि अवशेष थे.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

