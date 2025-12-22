Sakat Chauth 2026: सकट चौथ पर गणपति को लगाएं इन चीजों का भोग, संतान को मिलेगा लंबी उम्र का वरदान!

Sakat Chauth 2026 Upay: कृष्ण पक्ष की चतुर्थी प्रथम पूज्य भगवान गणेश को समर्पित माना गया है. इसलिए कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सकट चौथ मनाया जाता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, सकट चौथ का व्रत सकट माता को भी समर्पित माना गया है. इस दिन माताएं अपने संतान की लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हैं. मान्यता है कि सकट चौथ पर विधि विधान से भगवान गणेश और सकट माता की पूजा करने से जीवन में आने वाली बाधाओं का अंत होता है. इसके अलावा इस दिन भगवान गणेश को कुछ विशेष भोग लगाने से जीवन धन और ऐश्वर्य बढ़ता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2026 में सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा और भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए उन्हें किन चीजों का भोग लगाना शुभ रहेगा.

सकट चौथ पर गणपति को लगाएं ये भोग

तिलकुट- सकट चौथ का सबसे प्रमुख प्रसाद तिलकुटा होता है. भुने हुए सफेद या काले तिलों को गुड़ के साथ कूटकर बनाए गए ये लड्डू गणेश जी को बेहद प्रिय हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तिल का संबंध शनि देव से और गुड़ का सूर्य से है. इसलिए तिलकुट अर्पित करने से इन दोनों ग्रहों की शांति होती है और जीवन में स्थिरता आती है.

Add Zee News as a Preferred Source

मोदक- शास्त्रों में गणेश जी को मोदकप्रिय कहा गया है. सकट चौथ पर बप्पा को मोदक का भोग लगाने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में शुभता का संचार होता है.ऐसे में सकट चौथ पर गणपति को मोदक का प्रिय भोग जरूर लगाएं.

शकरकंद और मौसमी फल- सकट चौथ पर शकरकंद का भोग लगाने की विशेष परंपरा है. मान्यता है कि इसे अर्पित करने से पारिवारिक रिश्तों में मिठास और मजबूती आती है. इसके अलावा, मौसम के अनुकूल फल के रूप में गन्ना, बेर और अमरूद भी पूजा की थाली में सजाए जाते हैं, जो संतान के उज्ज्वल भविष्य और स्वास्थ्य का संकेत देते हैं.

यह भी पढ़ें: सूर्य-चंद्र के व्यतिपात योग से खुशहाल होंगे ये 5 राशि वाले, अपार धन और सुख-समृद्धि का मिलेगा वरदान!

सकट चौथ पर कैसे करें गणपति की पूजा

सकट चौथ के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और पीले कपड़ पहनकर भगवान गणेश के सामने व्रत का संकल्प लें. इसके बाद पूजा स्थल पर मिट्टी की गणेश प्रतिमा बनाएं और उनकी पूजा करें. इतना करने के बाद भगवान गणेश को सिंदूर, अक्षत और फूल चढ़ाएं. इसके बाद संकटहर्ता गणेश को दूर्वा की 21 गांठें अवश्य चढ़ाएं. ध्यान रहे कि बिना दूर्वा के गणेश पूजन अधूरा माना जाता है. फिर, दोपहर या शाम के समय सकट चौथ की पौराणिक कथा का पाठ करें या उसे सुनें. शास्त्रों के अनुसार, बिना कथा के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता. पूजन के अंत में चंद्रोदय के वक्त चंद्र देव को अर्घ्य देने का विधान है. ऐसे में चांदी के बर्तन में शुद्ध जल, कच्चा दूध, अक्षत और काले तिल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)