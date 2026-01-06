Sakat Chauth Moon Time : सकट चौथ पर कब किस शहर में निकलेगा चांद? जानें पूजा और व्रत पारण का समय

Sakat Chauth 2026 Moonrise Time : सकट चौथ का व्रत संतान की लंबी उम्र, तरक्की और अच्छी सेहत के लिए किया जाता है. 6 जनवरी 2026, मंगलवार को माघ मास की अंगारकी संकष्‍टी चतुर्थी है. इस तिथि को तिल चतुर्थी, तिलकुटा चतुर्थी और माघी चतुर्थी भी कहा जाता है. सकट चौथ व्रत में सकट माता, भगवान गणेश और चंद्र देवता की पूजा-अर्चना की जाती है. वहीं सकट चौथ व्रत का पारण रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद जल ग्रहण करके किया जाता है.



सकट चौथ पूजा मुहूर्त और चंद्रोदय समय

वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 06 जनवरी को सुबह 08 बजकर 02 मिनट पर होगा और इसका समापन 07 जनवरी को सुबह 06 बजकर 51 मिनट पर होगा. सकट चौथ का चंद्रोदय 6 जनवरी की रात 8 बजकर 54 मिनट पर होगा. इसके बाद ही चंद्र देव को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करें.

सकट चौथ पूजा लाभ-उन्नति मुहूर्त सुबह 11:09 से 12:27

अमृत मुहूर्त सर्वोत्तम - दोपहर 12:27 से 01:45

शुभ मुहूर्त उत्तम - दोपहर 03:03 से 04:21

लाभ - उन्नति -शाम 07:21 से 09:03

सकट चौथ पर विभिन्‍न शहरों में चंद्रोदय का समय

दिल्ली- 8 बजकर 55 मिनट पर

नोएडा- रात 8 बजकर 53 मिनट पर

गुरुग्राम- रात 8 बजकर 56 मिनट पर

मुंबई- रात 9 बजकर 22 मिनट

लखनऊ- रात 8 बजकर 41 मिनट पर

कानपुर- रात 8 बजकर 44 मिनट

मेरठ- रात 8 बजकर 52 मिनट

मथुरा- रात 8 बजकर 36 मिनट

अहमदाबाद – रात को 9 बजकर 18 मिनट

पटना – 8 बजकर 25 मिनट रात को

गाजियाबाद – 8 बजकर 53 मिनट रात को

अमृतसर – रात को 9 बजे

आगरा – 8 बजकर 52 मिनट रात को

चंद्रमा की करें पूजा

सकट चौथ पर चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल में लाल चंदन, पुष्प, कुश और अक्षत मिलाएं. ऐसा करने से जीवन में सुख- समृद्धि की प्राप्ति होगी. साथ ही चंद्र दोष से मुक्ति मिलेगी.

