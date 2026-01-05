Sakat Chauth Vrat Ke Niyam: माघी कृष्‍ण चतुर्थी को सकट चौथ कहते हैं. इस दिन सकट माता और रिद्धि-सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं. इस साल सकट चौथ व्रत 6 जनवरी 2026, मंगलवार को रखा जाएगा. इसे तिल चौथ, तिल चतुर्थी और तिलकुटा चौथ भी कहते हैं. सकट चौथ का व्रत संतान की लंबी उम्र, अच्‍छी सेहत और सुख-समृद्धि के लिए रखा जाता है.

सकट चौथ का दिन बेहद पवित्र दिन होता है. इसे साल की 4 सबसे अहम चतुर्थी में से एक माना गया है. लिहाजा इस दिन व्रत रखने, गणेश जी की विधि-विधान से पूजा करने के साथ-साथ कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है. वरना व्रत-पूजा का फल नहीं मिलता है. जानिए सकट चौथ के दिन क्‍या करना चाहिए और क्‍या नहीं करना चाहिए.

सकट चौथ व्रत में क्या करें

सकट चौथ व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले ही जाग जाएं. इस दिन देर तक ना सोएं. फिर नहा-धोकर लाल या पीले कपड़े पहनें. विघ्‍नहर्ता गणेश जी का स्‍मरण करके सकट चौथ व्रत का संकल्‍प लें. फिर पूजास्‍थल साफ करके. खुद ऊनी आसन पर बैठें. वहीं चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा या फोटो स्‍थापित करें. इस तरह व्‍यवस्‍था करें कि पूजा के समय साधक का मुंह पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर हो. गणेश जी की हल्‍दी-कुमकुम, चंदन, अक्षत अर्पित करें. दूर्वा चढ़ाएं. फूल माला पहनाएं. फिर उन्‍हें गन्ना, तिल के लड्डू, मोतीचूर लड्डू, मोदक आदि का भोग लगाएं. गणेश जी के मंत्रों का जाप करें. गणेश चालीसा का पाठ करें. सकट चौथ की कथा पढ़ें या सुनें. आखिर में गणेश जी की आरती करें. गरीब-जरूरतमंदों को दान दें. शाम के समय गणेश जी को भोग लगाएं. आरती करें. चंद्र दर्शन करें, चंद्र देव को अर्घ्‍य दें. इसके बाद व्रत खोलें.

सकट चौथ व्रत में न करें ये काम

सकट चौथ व्रत के दिन गलती से भी ना तो किसी से झूठ बोलें. ना किसी का अपमान करें. किसी की बुराई ना करें. मन में किसी भी तरह के नकारात्‍मक विचार ना लाएं. सकट चौथ के दिन तामसिक चीजों का सेवन ना करें. व्रत ना रखें तो भी तामसिक चीजों से दूर रहें. सकट चौथ व्रत के दिन साधक दिन में ना सोएं. तन-मन से ब्रह्मचर्य का पालन करें. पूजा में गणपति जी को तुलसी ना चढ़ाएं. ना ही इस दिन किसी जीव को सताएं. पूजा में गणेश जी को सात्विक चीजों का ही भोग लगाएं. खंडित चावल ना चढ़ाएं.

