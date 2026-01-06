Advertisement
सकट चौथ व्रत में क्‍यों की जाती है सकट माता की पूजा, कौन हैं ये देवी?

सकट चौथ व्रत में क्‍यों की जाती है सकट माता की पूजा, कौन हैं ये देवी?

Sakat Chauth 2026: सकट चौथ या सकट चतुर्थी का नाम सकट माता के नाम पर ही पड़ा है. सकट माता के प्रमुख तौर राजस्‍थान में कई मंदिर हैं. उन्‍हें चौथ माता भी कहते हैं. 

Jan 06, 2026, 07:06 AM IST
सकट चौथ व्रत में क्‍यों की जाती है सकट माता की पूजा, कौन हैं ये देवी?

Angaraki Sankashti Chaturthi 2026 : आज अंगारकी संकष्‍टी चतुर्थी है. माघ महीने के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ कहते हैं, जो 6 जनवरी 2026 को मंगलवार के दिन पड़ने के कारण अंगारकी संकष्‍टी चतुर्थी है. जब चतुर्थी तिथि मंगलवार के दिन पड़ती है, तो उसे अंगारकी चतुर्थी कहते हैं. अंगारकी शब्‍द मंगल ग्रह को दर्शाता है. दरअसल, एक बार मंगल ग्रह ने गणेशजी को प्रसन्‍न करने के लिए कठोर तपस्‍या की. तब गणेश जी ने प्रसन्‍न होकर आशीर्वाद दिया कि जब कोई चतुर्थी मंगलवार को पड़ेगा तो वह व्रत करने से साधक को विशेष फल मिलेगा. मंगल अग्नि तत्‍व वाले ग्रह हैं, इसलिए उसे अंगारकी चतुर्थी कहते हैं. इतना ही नहीं चतुर्थी व्रत की शुरुआत भी अंगारकी चतुर्थी से ही करते हैं. आज सकट चौथ व्रत पर जानिए सकट माता कौन हैं और संतान की लंबी उम्र के लिए क्‍यों उनकी पूजा की जाती है व्रत रखा जाता है.  
 
सकट माता कौन हैं? 

सकट माता देवी दुर्गा का ही एक रूप हैं. उन्‍हें चौथ माता भी कहते हैं. उन्‍हें बच्‍चों की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है. मान्यता है कि सकट माता की पूजा करने से बच्चों पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं. साथ ही बच्‍चे का जीवन सुखी और समृद्धशाली होता है. साथ ही सकट चौथ के दिन सकट माता के साथ ही भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है. सकट माता के राजस्थान में कई मंदिर हैं. जिनमें बड़ी संख्‍या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं. 

यह भी पढ़ें: मेहनत कर-करके दम निकल जाता है, तब इन बर्थडेट वालों को मिलती है सक्‍सेस, केतु करते हैं कबाड़ा!

सकट माता की कहानी 

पुरानी कथाओं के अनुसार, प्राचीन काल में एक बूढ़ी मां सकट माता की बड़ी भक्त थी. राजा के आदेश से उसके इकलौते बेटे को भट्टी में बलि देना था. वह दिन सकट चौथ का था. मां ने सकट माता से प्रार्थना की और बेटे को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा दिया. माता की कृपा से एक ही रात में भट्टी पक गई और बेटा सुरक्षित बाहर आ गया. इतना ही नहीं पहले बलि दिए गए सभी बच्चे भी जीवित हो गए. तब से सकट माता की पूजा संतान की रक्षा के लिए की जाती है.

यह भी पढ़ें: कलियुग के राजा राहु की बढ़ी ताकत, युवावस्‍था में रहकर लुटाएंगे पैसा, अप्रैल 2026 तक 3 राशि वाले बनेंगे करोड़पति

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

