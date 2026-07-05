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समुद्र मंथन से निकले वो 3 खतरनाक रत्न जिन्हें देवताओं ने भी छूने से मना कर दिया था, जानिए उनका रहस्य

समुद्र मंथन से अमृत और लक्ष्मी के अलावा कालकूट विष, वारुणी (मदिरा) और ज्येष्ठा (अलक्ष्मी) जिसे दरिद्रता या मूदेवी भी कहा जाता है, जैसी 3 बेहद विनाशकारी शक्तियां भी निकली थीं, जिन्हें उनके खतरनाक असर के कारण देवताओं ने भी हाथ लगाने से साफ मना कर दिया था.

Written Byharsh singh
Published: Jul 05, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 05:06 PM IST
समुद्र मंथन से निकले वो 3 खतरनाक रत्न जिन्हें देवताओं ने भी छूने से मना कर दिया था, जानिए उनका रहस्य

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

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