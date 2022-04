Gap in Teeth is Lucky or Unlucky: खूबसूरती में दांतों (Teeth) का बड़ा योगदान होता है. यदि दांत न हों या उबड़-खाबड़ हों तो सुंदर से सुंदर व्‍यक्ति भी आकर्षण खो देता है. इसलिए लोग अपने दांतों को खूबसूरत, चमकता हुआ दिखाने के लिए कई तरह के जतन करते हैं. समुद्र शास्‍त्र (Samudra Shastra)में दांतों के जरिए व्‍यक्ति का स्‍वभाव और भविष्‍य जानने के तरीके बताए हैं. इसमें दांतों के बीच के गैप को लेकर प्रमुखता से बात की गई है.

दांतों के बीच गैप शुभ या अशुभ?

सामुद्रिक शास्त्र (Samudrika Shashtra) या समुद्र शास्‍त्र (Samudra Shastra) के मुताबिक दांतों के बीच गैप का होना भाग्‍यशाली होने की निशानी है. हालांकि यह गैप चेहरे की खूबसूरती में कमी कर देता है लेकिन किस्‍मत का साथ इन्‍हें पूरा-पूरा मिलता है.

- समुद्र शास्‍त्र के मुताबिक जिन लोगों के दांतों के बीच गैप होता है, वे बहुत ज्ञानी और प्रतिभावान होते हैं. ऐसे लोग जीवन में न केवल खूब कामयाबी पाते हैं, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी आगे रहते हैं.

- यदि नौकरी पेशा जातक के दांतों के बीच गैप हो तो वह अपने क्षेत्र में ऊंचा पद पाता है.

- दांतों के बीच गैप का होना व्‍यक्ति के खुले विचारों की ओर संकेत करता है. ऐसे लोग हमेशा अर्थपूर्ण बात करते हैं और लोगों को जल्‍दी माफ करने में भरोसा करते हैं.

यह भी पढ़ें: Surya Grahan 2022: इन राशि वालों के लिए बेहद शुभ है सूर्य ग्रहण, होगी पैसों की बारिश

- दांतों में गैप होना व्‍यक्ति के हिम्‍मत न हारने का भी इशारा देता है. ऐसे लोग आखिरी समय तक डटे रहते हैं. उनकी सोच खासी सकारात्‍मक होती है.

- दांतों के बीच गैप का होना बताता है कि व्‍यक्ति तरह-तरह के पकवान खाने का बहुत शौकीन है.

- जिन लोगों के दांतों के बीच गैप होता है, वे अपने आर्थिक मसलों को बहुत समझदारी से निपटाते हैं. इसलिए वे आर्थिक तौर पर हमेशा मजबूत रहते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)