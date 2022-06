Know about you by your lips in Hindi: हस्‍तरेखा शास्‍त्र में जिस तरह हाथ की रेखाओं, आकृतियों के जरिए व्‍यक्ति का भविष्‍य और स्‍वभाव बताया जाता है. वैसे ही समुद्र शास्त्र में शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट के आधार पर व्‍यक्ति के भविष्‍य और पर्सनालिटी के राज बताए जाते हैं. श‍रीर के इन अंगों में व्‍यक्ति की आंख, नाक, कान, होंठ से लेकर तलवे तक का आकार-प्रकार शामिल है. आज हम होठों के जरिए भविष्‍य और स्‍वभाव जानने का तरीका जानते हैं.

होंठ बताते हैं कितने लकी हैं आप

लाल होंठ: ऐसे लोग जिनके लिप्‍स लाल रंग के होते हैं, वे काफी गुस्‍सैल स्‍वभाव के होते हैं. इसके अलावा ये लोग निडर और साहसी भी होते हैं. कई बार ये लीक से हटकर काम करते हैं. कह सकते हैं कि ये लोग अपने दम पर सब कुछ हासिल करने का जज्‍बा रखते हैं और ऐसा करके भी दिखाते हैं. ये लोग जितना भी कमाएं, खर्च करने में पीछे नहीं हटते. यदि कुंडली में शनि गड़बड़ हो तो ऐसे जातक धोखेबाजी से पैसा कमाने में भी पीछे नहीं हटते.

लाल रंग के होंठ: समुद्र शास्त्र के मुताबिक जिन लोगों के होंठ का रंग लाल होता है वह काफी गुस्से वाली होते हैं. हालांकि, ऐसे लोग छोटी-छोटी बातों पर काफी उत्तेजित हो जाते हैं. हालांकि, इन लोगों को साहस की कोई कमी नहीं होती. पढ़ाई लिखाई में भी ये लोग खूब माहिर होते हैं. ऐसे लोग अपने दम पर ही सब कुछ हासिल करते हैं फिर चाहे वो धन ही क्यों न हो.

गुलाबी होंठ: गुलाबी होंठों को समुद्र शास्‍त्र में शुभ माना गया है. ऐसे लोग तेज दिमाग और अच्‍छे दिल वाले होते हैं. ये लोग अपने कामों के कारण मान-सम्‍मान पाते हैं. स्‍वभाव से दयालु होते हैं और हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं.

उभरे हुए होंठ: जिन जातकों के होंठ उभरे हुए हों, उनके जीवन में काफी उतार-चढ़ाव आते हैं. ये लोग दूसरों की मदद लेने में काफी भरोसा करते हैं. इन लोगों के बुरी लत में पड़ने की आशंका काफी रहती है.

छोटे होंठ: छोटे होंठ वाले लोग जातक काफी दिखावा करते हैं. इनके पास पर्याप्‍त पैसा रहता है लेकिन वे दिखावा उससे कहीं ज्‍यादा करते हैं. इनके साथ कभी-कभी खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसी स्थिति बन जाती है. उनकी ये बुरी आदत कई बार लोगों को इनसे दूर कर देती है. ऐसे लोग टैलेंटेड और मेहनती होने के बाद भी पर्याप्‍त तरक्‍की नहीं कर पाते हैं.

मोटे होंठ: जिन लोगों के होंठ काफी मोटे और चौड़े होते हैं, इनका नाम आसानी से विवादों के साथ जुड़ जाता है. इस कारण कई बार इन्‍हें अपमान का सामना करना पड़ता है. ये लोग जिद्दी भी होते हैं.

चिकने होंठ: जिन लोगों के होंठ चिकने और सुंदर होते हैं, वे काफी लकी होते हैं. ऐसे लोग अपने जीवन में हर तरह के सुख पाते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)