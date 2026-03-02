Samudrik Shastra: उंगलियों की बनावट में छिपा है सफलता का राज, जानें छोटी उंगली वाले क्यों बनते हैं 'करियर किंग'?

Samudrik Shastra: क्या आप जानते हैं कि आपके हाथों की उंगलियां केवल काम करने के लिए नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व और भविष्य का आईना भी हैं? सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, शरीर के हर अंग की बनावट हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है. हथेली की उंगलियों की लंबाई, चौड़ाई और उन पर स्थित ग्रहों (शनि, सूर्य, शुक्र, बुध, गुरु, मंगल और चंद्र) के पर्वतों की स्थिति से करियर, धन और स्वभाव के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त की जा सकती है. सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक, हाथ की प्रत्येक उंगली किसी ना किसी खास ऊर्जा से जुड़ी होती है. उंगलियों से जुड़े सबंधित ग्रह जीवन में बड़ी भूमिका निभाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं हथेली कि किन उंगलियों में सफलता का राज छिपा होता है और छोटी उंगली वाले करियर किंग क्यों कहलाते हैं.

चौकोर और लंबे पोर

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति की उंगलियां चौकोर हैं और उनके पोर लंबे हैं, तो यह एक विशेष बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है. अगर हथेली में बुध और शनि पर्वत उभरे हुए हों और सूर्य व चंद्र पर्वत पर त्रिकोण का चिह्न हो, तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष, अध्यात्म और रहस्यमयी विद्याओं में गहरी रुचि रखता है और इनका बड़ा ज्ञाता बनता है.

क्या कहता है उंगलियों के बीच का अंतर?

अगर हाथ की सभी उंगलियां एक-दूसरे से सटकर रहने के बजाय अलग-अलग दिखती हैं, तो यह एक स्वतंत्र विचारधारा का संकेत है. अगर इसके साथ ही बुध और गुरु पर्वत की उंगलियां ऊपर से नुकीली हों, तो ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री बहुत सक्रिय होती है. इन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है.

छोटी उंगली और लंबी हथेली

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, जिन जातकों की उंगलियां हथेली के मुकाबले छोटी होती हैं और हाथ में स्पष्ट भाग्य रेखा का अभाव होता है, वे आमतौर पर नौकरी में अपना शानदार करियर बनाते हैं. ऐसे लोग टीम वर्क और मैनेजमेंट में माहिर होते हैं.

लंबी और सीधी सूर्य उंगली

अगर आपकी अनामिका (रिंग फिंगर) लंबी, सीधी है और उसका पहला पोर बड़ा है, तो यह मान-सम्मान का संकेत है. इसके साथ अगर मस्तिष्क रेखा साफ हो और गुरु पर्वत उठा हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सभी भौतिक सुख-सुविधाएं भोगता है और समाज में राजा के जैसा सम्मानित जीवन व्यतीत करता है.

कोमल उंगलियां

जिन लोगों की उंगलियां छूने में कोमल होती हैं और हथेली में मंगल व शनि पर्वत पुष्ट होते हैं, उनमें जन्मजात नेतृत्व क्षमता होती है. ऐसे लोग प्रशासनिक सेवाओं या बड़े संगठनों में ऊंचा ओहदा प्राप्त करते हैं.

नुकीला अंगूठा और शुक्र पर्वत

अगर हथेली में शुक्र पर्वत अच्छी तरह विकसित हो और अंगूठे के आगे का हिस्सा थोड़ा नुकीला हो, तो ऐसा व्यक्ति कलात्मक स्वभाव का होता है. सौंदर्य और रचनात्मकता के प्रति इनका झुकाव इन्हें एक सफल अभिनेता या कलाकार बना सकता है.

गुरु पर्वत पर तारे का चिह्न

हथेली में तर्जनी उंगली के नीचे स्थित गुरु पर्वत पर तारे का चिह्न होना अत्यंत शुभ माना जाता है. ऐसे जातकों को जीवन में अचानक धन लाभ होता है और इनका वैवाहिक जीवन प्रेम व सामंजस्य से भरपूर रहता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)