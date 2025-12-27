Advertisement
trendingNow13055408
Hindi Newsधर्मSamudrik Shastra: जांघ पर तिल वाले जातकों के पास खिंचा चला आता है पैसा और मान-सम्मान, जानें कैसे!

Samudrik Shastra: जांघ पर तिल वाले जातकों के पास खिंचा चला आता है पैसा और मान-सम्मान, जानें कैसे!

Jangh par Til ke Sanket: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जांघ पर तिल होना कई गुप्त बातों का पूर्व संकेत देता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि पुरुष और महिलाओं के जांघ पर तिल किस बात का संकेत देते हैं, शुभ या फिर अशुभ. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 27, 2025, 04:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Samudrik Shastra: जांघ पर तिल वाले जातकों के पास खिंचा चला आता है पैसा और मान-सम्मान, जानें कैसे!

Samudrik Shastra: सामुद्रिक शास्त्र एक ऐसी प्राचीन विद्या है जिसके माध्यम से शरीर की बनावट और उस पर मौजूद निशानों से किसी भी व्यक्ति के चरित्र और भविष्य का आकलन किया जा सकता है. हमारे शरीर के अंगों पर मौजूद तिल सिर्फ स्किन का हिस्सा नहीं होते, बल्कि ये हमारी किस्मत से जुड़े गुप्त संकेत भी देते हैं. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, जांघ पर मौजूद तिल व्यक्ति के आत्मविश्वास, साहस और वैवाहिक जीवन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं. ऐसे में आइए सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि जांघ पर तिल होना किस बात का संकेत है, शुभ या अशुभ. 

दाईं जांघ पर तिल

जिन लोगों की दाईं जांघ पर तिल होता है, उनका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली होता है. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे लोग स्वभाव से निडर और साहसी होते हैं. ये किसी भी मुश्किल परिस्थिति में ये घबराते नहीं हैं. दाईं जांघ पर तिल होना व्यक्ति की क्रिएटिविटी को दर्शाता है. ऐसे लोग कल्पनाशील होते हैं और नए विचारों के साथ काम करना पसंद करते हैं. ऐसे लोगों में धैर्य की कमी नहीं होती. ये शारीरिक रूप से फिट होने के साथ-साथ मानसिक तनाव को झेलने में भी सक्षम होते हैं. इसके अलावा ऐसे जातक खुले विचारों वाले होते हैं, हालांकि इनमें कामुकता की प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है. अगर किसी महिला की दाईं जांघ पर तिल है, तो यह सुखी वैवाहिक जीवन का संकेत है. उन्हें अपने जीवनसाथी से भरपूर प्रेम मिलता है और वे सुख-संपन्नता का आनंद लेती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बाईं जांघ पर तिल

बाईं जांघ पर तिल होना व्यक्ति के नम्र स्वभाव और आध्यात्मिक पक्ष को दर्शाता है. ऐसे लोग कला के प्रति गहरी समझ रखते हैं. ये स्वभाव से दयालु और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने वाले होते हैं. बाईं जांघ पर तिल वाले लोगों की छठी इंद्री काफी सक्रिय होती है. ये समस्याओं से भागने के बजाय अपनी समझदारी से उनका समाधान ढूंढ लेते हैं. इन जातकों की रुचि जीवन के गहरे अर्थों और आध्यात्मिकता की खोज में अधिक होती है. ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करते हैं. जबकि,  महिलाओं के लिए बाईं जांघ पर तिल होना नौकर-चाकर और भौतिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति का संकेत देता है. ऐसी महिलाओं का जीवन सुख और आनंद में बीतता है. 

यह भी पढ़ें: शरीर के इन अंगों पर तिल होते हैं बेहद अशुभ, गरीबी में गुजरती है जिंदगी

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

samudrik shastra

Trending news

कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
Jammu- kashmir
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
RSS ने नरेंद्र मोदी को PM... दिग्विजय सिंह ने पहले राहुल को दी सलाह, फिर लिया यूटर्न
digvijay singh
RSS ने नरेंद्र मोदी को PM... दिग्विजय सिंह ने पहले राहुल को दी सलाह, फिर लिया यूटर्न
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
MNREGA
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
BLO amit kumar
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
bengaluru news
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
Mallikarjun Kharge
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ CBI पहुंची SC, किस आधार पर दी चुनौती?
Kuldeep Sengar
कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ CBI पहुंची SC, किस आधार पर दी चुनौती?
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा
Tamil Nadu news
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा
क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच
al-Qaeda
क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच
'बांग्लादेश ही नहीं, बंगाल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं...' भाजपा ने CM ममता को घेरा
Mamata Banerjee
'बांग्लादेश ही नहीं, बंगाल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं...' भाजपा ने CM ममता को घेरा