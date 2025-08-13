Samudrik Shastra: अगर फड़के शरीर का ये अंग, तो समझिए लीजिए मिलने वाला है प्रमोशन और पैसा

Samudrik Shastra in Hindi: हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार शरीर के अलग-अलग हिस्सों में अचानक फड़कन महसूस होती है. कभी आंख, कभी कंधा, तो कभी हथेली. आमतौर पर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ज्योतिष और समुद्र शास्त्र में अंग फड़कना एक तरह का संकेत माना जाता है. प्राचीन मान्यताओं के अनुसार, यह शुभ-अशुभ घटनाओं के बारे में पहले से इशारा कर सकता है. खासकर, कुछ अंगों का फड़कना धन लाभ, प्रमोशन या सम्मान मिलने की संभावना बढ़ा देता है. आइए समुद्र शास्त्र के अनुसार जानते हैं शरीर के किस अंग का फड़कना धन लाभ और नौकरी में प्रमोशन का संकेत देता है.

कंधे फड़कने के संकेत

दायां कंधा- सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, दांया कंधा फड़कना काभी शुभ है. यह आने वाले समय में बड़े आर्थिक लाभ का संकेत देता है. इसलिए जब कभी भी दांया अंक फड़के तो सावधान हो जाएं.

बायां कंधा- ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, बांया कंधा फड़कना इस बात का संकेत है कि आप जल्द ही किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि या सफलता को हासिल करने वाले हैं. ऐसे में कंधे से जुड़े इस संकेत को भी नजरअंदाज ना करें.

दोनों कंधे एक साथ- सामुद्रिक शास्त्र में इसे अशुभ माना गया है और आने वाले समय में किसी बड़े विवाद या टकराव की संभावना को दर्शाता है. इसलिए जब कभी भी दोनों कंधा एक साथ फड़के तो सावधान हो जाएं.

कमर और हथेली का फड़कना

कमर का सीधा हिस्सा- सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार कमर का सीधा हिस्सा फड़कना एक प्रकार का शुभ संकेत है. यह इस बात का संकेत देता है कि भविष्य में आपको आर्थिक लाभ और संपन्नता की प्राप्ति होगी.

हथेली फड़कन- सामुद्रिक शास्त्र के जानकारों की मानें तो हथेली फड़कना काभी शुभ और लाभकारी संकेत है. इस इस बात का संकेत देता है कि निकट भविष्य में आपको पैसे और समृद्धि का लाभ मिलेगा.

पेट और सिर के संकेत

पेट का दायां हिस्सा – घर में सुख-समृद्धि और धन वृद्धि का प्रतीक है. अगर पेट का दांया हिस्सा फड़कता है तो घर में सुख-समृद्धि, धन-दौलत और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है.

संपूर्ण सिर का फड़कना- यह सबसे शुभ स्थिति मानी जाती है. इसके प्रभाव से अचानक धन लाभ, कानूनी मामलों में जीत, राजकीय सम्मान, या भूमि की प्राप्ति संभव है.

सिर के दाईं ओर फड़कना - सामुद्रिक शास्त्र में शरीर से जुड़े इस संकेत को भी काफी शुभ माना गया है. यह धन, सम्मान, प्रमोशन, प्रतियोगिता में सफलता, लॉटरी जीत या संपत्ति लाभ का संकेत है.

