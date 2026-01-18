Advertisement
trendingNow13078652
Hindi Newsधर्मMole Astrology: घुटने पर तिल होना शुभ है या अशुभ? सामुद्रिक शास्त्र से जानें इसके पीछे का गुप्त अर्थ

Mole Astrology: घुटने पर तिल होना शुभ है या अशुभ? सामुद्रिक शास्त्र से जानें इसके पीछे का गुप्त अर्थ

Mole on Knee Meaning: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, इंसान के शरीर पर मौजूद तिल उसके कई रहस्यों को उजाकर कहते हैं. घुटने पर तिल होना भी कई प्रकार के संकेत देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि घुटने पर तिल होना किस बात का संकेत है शुभ या अशुभ.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 18, 2026, 06:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mole Astrology: घुटने पर तिल होना शुभ है या अशुभ? सामुद्रिक शास्त्र से जानें इसके पीछे का गुप्त अर्थ

Mole Astrology: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, हमारे शरीर पर मौजूद हर छोटा-बड़ा निशान या तिल हमारे व्यक्तित्व का दर्पण होता है. हस्तरेखाओं की तरह ही शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर तिल की स्थिति इंसान के स्वभाव, करियर और प्रेम जीवन के बारे में कई गुप्त संकेत देती है. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, घुटने पर तिल होना कई संकेत देते हैं. जिसमें से कुछ संकेत शुभ होते हैं, जबकि कुछ अशुभ.ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर आपके घुटनों पर भी तिल के निशान मौजूद हैं, तो यह किस बात का संकेत हो सकता है, शुभ या अशुभ.

घुटने पर तिल किस बात का संकेत

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, घुटने पर तिल वाले व्यक्ति स्वभाव से एक्सप्लोरर होते हैं. इन्हें एक ही जगह बंधकर रहना पसंद नहीं होता. ऐसे लोग नई जगहों पर घूमने, अलग-अलग संस्कृतियों को समझने और विभिन्न रीति-रिवाजों को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं. इनका मस्तिष्क काफी सक्रिय होता है और ये हमेशा कुछ नया सीखने या नया प्रयोग करने के अवसर तलाशते रहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

दाएं घुटने पर तिल 

दाएं घुटने पर तिल का होना जातक को व्यवहारिक और जमीन से जुड़ा हुआ बनाता है. ऐसे लोग बेहद मेहनती और भरोसेमंद होते हैं. अगर ये किसी काम की जिम्मेदारी लेते हैं, तो उसे पूरे समर्पण के साथ पूरा करते हैं. इन्हें संगठित होकर काम करना पसंद होता है. टीमवर्क में इनकी कार्यक्षमता और भी निखर कर आती है, जिससे करियर में इन्हें बड़ी सफलता मिलती है. इसके अलावा ये अपने जीवनसाथी और मित्रों के प्रति ये बहुत वफादार होते हैं. ये लोग धैर्यवान होते हैं और रिश्तों को निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. अक्सर ऐसे लोग थोड़े कठोर स्वभाव के भी हो सकते हैं. ये अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते. इन्हें लालच देकर या बहला-फुसलाकर गलत काम करवाना लगभग असंभव है.

यह भी पढ़ें: उंगलियों के पोरों पर तिल का जादू, जानें किस अंगुली का तिल दिलाएगा आपको ख्याति और अपार संपत्ति

बाएं घुटने पर तिल

बाएं घुटने पर तिल होना व्यक्ति की आंतरिक शक्ति और भावनात्मक पक्ष को दर्शाता है. ऐसे लोग संकल्प के धनी होते हैं. जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों न आएं, ये घबराते नहीं हैं. एक बार जब ये किसी लक्ष्य को ठान लेते हैं, तो उसे हासिल करके ही दम लेते हैं. रिश्तों के मामले में ये लोग थोड़े अलग होते हैं. ये काफी रोमांटिक स्वभाव के होते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच नहीं करते. इसके अलावा ये अपने पार्टनर के प्रति बहुत अधिक प्रेम और स्नेह रखते हैं. इनके लिए लव लाइफ एक मुख्य ऊर्जा होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Mole astrology

Trending news

'पाकिस्तानी एजेंट के सामने नहीं झुकेगा असमिया', कांग्रेस नेता गोगई पर बरसे CM सरमा
Assam
'पाकिस्तानी एजेंट के सामने नहीं झुकेगा असमिया', कांग्रेस नेता गोगई पर बरसे CM सरमा
देश में कितने साल में खत्म हो जाएगा जातिवाद? RSS चीफ मोहन भागवत ने बता दिया समय
Mohan Bhagwat
देश में कितने साल में खत्म हो जाएगा जातिवाद? RSS चीफ मोहन भागवत ने बता दिया समय
बदल जाएगा आपके इलाके का PIN Code? 150 पोस्ट ऑफिस बंद करने की तैयारी में सरकार
Kerala Post Office closure
बदल जाएगा आपके इलाके का PIN Code? 150 पोस्ट ऑफिस बंद करने की तैयारी में सरकार
'जनता से दुश्मनी निकाल रही टीएमसी, इसलिए...', बंगाल में पीएम मोदी ने भरी हुंकार
PM Modi
'जनता से दुश्मनी निकाल रही टीएमसी, इसलिए...', बंगाल में पीएम मोदी ने भरी हुंकार
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब
Jammu Kashmir
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब
एस जयशंकर ने की अमेरिकी सांसद से मुलाकात,क्या ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बनेगी बात
S Jaishankar
एस जयशंकर ने की अमेरिकी सांसद से मुलाकात,क्या ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बनेगी बात
उधारी के पैसों से भरा पर्चा, कौन हैं ओवैसी के इकलौते हिंदू पार्षद विजय उबाले?
Who is Vijay Ubale
उधारी के पैसों से भरा पर्चा, कौन हैं ओवैसी के इकलौते हिंदू पार्षद विजय उबाले?
इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
indigo flight bomb threat
इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
Mohan Bhagwat
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी
thalapathy vijay
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी