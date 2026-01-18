Mole Astrology: घुटने पर तिल होना शुभ है या अशुभ? सामुद्रिक शास्त्र से जानें इसके पीछे का गुप्त अर्थ

Mole Astrology: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, हमारे शरीर पर मौजूद हर छोटा-बड़ा निशान या तिल हमारे व्यक्तित्व का दर्पण होता है. हस्तरेखाओं की तरह ही शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर तिल की स्थिति इंसान के स्वभाव, करियर और प्रेम जीवन के बारे में कई गुप्त संकेत देती है. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, घुटने पर तिल होना कई संकेत देते हैं. जिसमें से कुछ संकेत शुभ होते हैं, जबकि कुछ अशुभ.ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर आपके घुटनों पर भी तिल के निशान मौजूद हैं, तो यह किस बात का संकेत हो सकता है, शुभ या अशुभ.

घुटने पर तिल किस बात का संकेत

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, घुटने पर तिल वाले व्यक्ति स्वभाव से एक्सप्लोरर होते हैं. इन्हें एक ही जगह बंधकर रहना पसंद नहीं होता. ऐसे लोग नई जगहों पर घूमने, अलग-अलग संस्कृतियों को समझने और विभिन्न रीति-रिवाजों को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं. इनका मस्तिष्क काफी सक्रिय होता है और ये हमेशा कुछ नया सीखने या नया प्रयोग करने के अवसर तलाशते रहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

दाएं घुटने पर तिल

दाएं घुटने पर तिल का होना जातक को व्यवहारिक और जमीन से जुड़ा हुआ बनाता है. ऐसे लोग बेहद मेहनती और भरोसेमंद होते हैं. अगर ये किसी काम की जिम्मेदारी लेते हैं, तो उसे पूरे समर्पण के साथ पूरा करते हैं. इन्हें संगठित होकर काम करना पसंद होता है. टीमवर्क में इनकी कार्यक्षमता और भी निखर कर आती है, जिससे करियर में इन्हें बड़ी सफलता मिलती है. इसके अलावा ये अपने जीवनसाथी और मित्रों के प्रति ये बहुत वफादार होते हैं. ये लोग धैर्यवान होते हैं और रिश्तों को निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. अक्सर ऐसे लोग थोड़े कठोर स्वभाव के भी हो सकते हैं. ये अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते. इन्हें लालच देकर या बहला-फुसलाकर गलत काम करवाना लगभग असंभव है.

यह भी पढ़ें: उंगलियों के पोरों पर तिल का जादू, जानें किस अंगुली का तिल दिलाएगा आपको ख्याति और अपार संपत्ति

बाएं घुटने पर तिल

बाएं घुटने पर तिल होना व्यक्ति की आंतरिक शक्ति और भावनात्मक पक्ष को दर्शाता है. ऐसे लोग संकल्प के धनी होते हैं. जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों न आएं, ये घबराते नहीं हैं. एक बार जब ये किसी लक्ष्य को ठान लेते हैं, तो उसे हासिल करके ही दम लेते हैं. रिश्तों के मामले में ये लोग थोड़े अलग होते हैं. ये काफी रोमांटिक स्वभाव के होते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच नहीं करते. इसके अलावा ये अपने पार्टनर के प्रति बहुत अधिक प्रेम और स्नेह रखते हैं. इनके लिए लव लाइफ एक मुख्य ऊर्जा होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)