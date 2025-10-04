Samudrik Shastra: जांघ पर तिल होना मामूली नहीं, ये लोग होते हैं हिम्मत वाले, खूबियां गिनते गिनते थक जाएंगे!

Mole On Thigh Meaning In Hindi: सामुद्रिक शास्त्र में शरीर पर तिल होने के कई अर्थ बताए जाते हैं. तिल के आधार पर व्यक्ति के भविष्य, उसके स्वभाव और उसके व्यक्तित्व के बारे में एक अंदेशा लगाया जा सकता है. इसी तरह से जांघ पर तिल होना (mole meaning on thigh) होने के भी की संकेत बताए जाते हैं. इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर जांघ पर तिल होना किसी व्यक्ति के बारे में क्या बताता है. ऐसे लोगों की खूबियां क्या होती है और ऐसे लोगों का भविष्य कैसा होता है.

जिन लोगों के जांघ पर तिल होता है वो लोग कैसे होते हैं

जिन लोगों के जांघ पर तिल होता है वो लोग अपने निर्णय को लेकर दृढ़ निश्चय होते हैं और इनका व्यक्तित्व अद्भुत होता है. जिन लोगों के जांघ पर तिल (fortune signs in Samudrik Shastra) होता है वो लोग जीवन के हर मोड़ पर सफल होते हैं और हिम्मत से भरे हुए होते हैं. ऐसे लोगों का आत्मविश्वा बढ़ा हुआ रहता है और ये लोग अति रचनात्मक होते हैं.

पुरुष की दाईं जांघ पर तिल होना

जिन पुरुषों के दाईं जांघ पर तिल होता है वे लोग कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और खुले दिमाग के व समय के साथ चलने वाले होते हैं. ऐसे लोगों के विचार उच्च होते हैं और इनके अंदर बहुत धैर्य होता है. ऐसे लोग सेहतमंद और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

महिला की दाईं जांघ पर तिल होना

जिस महिला की दाईं जांघ पर तिल होता है उसे मानसिक चिंता व दिक्कतों से जीवनभर गुजरना पड़ता है. हालांकि ऐसी महिलाओं को पति से विशेष प्यार और सहयोग प्राप्त होता है. जीवन में भौतिक सुख प्राप्त होता है और घर में कभी भी संपन्नता खत्म नहीं होता है.

पुरुष की बाईं जांघ पर तिल होना

जिन पुरुषों के बाईं जांघ पर तिल होता है वे लोग रचनात्मक होते हैं. ऐसे लोगों को कला की अच्छी समझ होती है और ऐसे लोगों के मन में संवेदनाएं होती हैं. ऐसे लोग सहानुभूति से भरे होते हैं और जीवन में लगातार तरक्की करते हैं.

महिला की बाईं जांघ पर तिल होना

जिन महिला की बाईं जांघ पर तिल होता है ऐसी महिला किसी से डरती नहीं है और इनके पास हर परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता होता है. ऐसी महिलाएं खुले विचारों वाली होती है और जीवन सुखपूर्वक कटता है. पति के साथ ऐसी महिलाओं का तालमेल अच्छा होता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Shadashtak Yog 2025: शनि-बुध षडाष्टक योग इन 3 राशिवालों को घोर पैसों की तंगी से उबारेगा, बनेंगे सारे रुके काम और बरसेगा धन!

और पढ़ें- Sharad Purnima: खनखनाकर बरसाएंगी मां लक्ष्मी आप पर धन, शरद पूर्णिमा की रात को चुपचाप कर लें ये 4 उपाय!