Samudrik Shastra: बदलने वाला है आपका वक्त! अगर आपके नाखूनों पर भी हैं ये सफेद निशान

Samudhrik Shastra Nail Sign: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, उंगलियों के नाखूनों पर मौजूद सफेद चिह्न जीवन से जुड़े कई राज खोल सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि अलग-अलग नाखूनों पर मौजूद सफेद निशान किस बात का संकेत देते हैं शुभ या अशुभ.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 02, 2026, 08:24 PM IST
Samudhrik Shastra: सामुद्रिक शास्त्र और हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार, हमारे शरीर की बनावट और उस पर उभरने वाले चिह्न भविष्य की घटनाओं का संकेत देते हैं. अक्सर आपने गौर किया होगा कि अचानक नाखूनों पर छोटे-छोटे सफेद निशान या धब्बे उभर आते हैं. ज्योतिष शास्त्र में इन्हें आने वाले सुखद समय और सफलता का सूचक माना गया है. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, ये सफेद निशान आपकी किस्मत और करियर से जुड़े कई राज खोलते हैं. ऐसे में आइए सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, जानते हैं कि किन उंगलियों के नाखून पर सफेद धब्बे क्या संकेत देते हैं, शुभ या अशुभ.

अंगूठे के नाखून पर  (Thumb)

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, अगर आपके अंगूठे के नाखून पर सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, तो यह कार्यक्षेत्र में प्रगति का संकेत है. ऐसे व्यक्ति व्यापारिक बुद्धि के धनी होते हैं और विशेष रूप से लेन-देन या मार्केटिंग से जुड़े कार्यों में भारी मुनाफा कमाते हैं.

तर्जनी उंगली (Index Finger)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तर्जनी उंगली (अंगूठे के पास वाली उंगली) पर सफेद निशान होना बेहद शुभ माना जाता है. यह इस बात का संकेत है कि आपको अपने पेशे या व्यवसाय में कोई बड़ी उपलब्धि या आर्थिक लाभ मिलने वाला है. सामाजिक मान-सम्मान में भी वृद्धि होती है.

मध्यमा उंगली (Middle Finger)

सबसे बड़ी उंगली यानी मध्यमा के नाखून पर सफेद निशान बनना साक्षात लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक है. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, यह चिह्न जातक के जीवन में अचानक धन लाभ और सुख-समृद्धि बढ़ने की ओर इशारा करता है.

कनिष्ठा उंगली (Little Finger)

सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक, सबसे छोटी उंगली पर सफेद धब्बे का होना आपके अटके हुए कामों के पूरा होने का संकेत है. ऐसे व्यक्ति जिस भी काम में हाथ डालते हैं, उन्हें उसमें जल्द ही सफलता प्राप्त होती है. यह यात्राओं से लाभ का भी प्रतीक है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

