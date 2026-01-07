Advertisement
Hindi Newsधर्मMole Astrology: नाभि के पास तिल होना शुभ है या अशुभ? जानें किन क्षेत्रों में मिलेगी बड़ी सफलता!

Mole Astrology: नाभि के पास तिल होना शुभ है या अशुभ? जानें किन क्षेत्रों में मिलेगी बड़ी सफलता!

Mole Astrology: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, शरीर पर मौजूद तिल जीवन के कई रहस्यों को उजागर करहते हैं. अक्सर लोगों के मन में यह सवाल होता है आखिर नाभि पर तिल होना शुभ है या अशुभ. ऐसे में आइए जानते हैं कि नाभि पर मौजूद तिल किस बात का संकेत देते हैं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 07, 2026, 04:59 PM IST
Mole Astrology: नाभि के पास तिल होना शुभ है या अशुभ? जानें किन क्षेत्रों में मिलेगी बड़ी सफलता!

Samudrik shastra: सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक, शरीर के अंगों पर मौजूद तिल सिर्फ सौंदर्य का प्रतीक नहीं होते, बल्कि इनका हमारे स्वभाव और भविष्य से गहरा संबंध होता है. खासतौर पर नाभि पर तिल का होना व्यक्ति के सौभाग्य और आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ बयां करता है. अक्सर लोग इस बात को लेकर उत्सुक रहते हैं कि महिला या पुरुष की नाभि पर तिल होना किस बात का संकेत हो सकता है. समुद्र शास्त्र में शरीर के विभिन्न हिस्सों पर मौजूद तिल के संकेतों के बारे में बताया गया है. समुद्र शास्त्र के मुताबिक, शरीर पर मौजूद कुछ तिल भाग्यशाली या धनवान होने का संकेत देते हैं, जबकि, कुछ के संकेत बेहद अशुभ होते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि नाभि पर तिल होना शुभ है या अशुभ और ये किस बात का पूर्व संकेत देते हैं.

खुशहाली और संपन्नता की निशानी

समुद्र शास्त्र कहता है कि जिन लोगों की नाभि पर तिल होता है, वे जीवन में धन और समृद्धि के मामले में बहुत भाग्यशाली होते हैं. ऐसे लोग अपने रहस्यों को बहुत अच्छी तरह सुरक्षित रखते हैं और भरोसेमंद दोस्त साबित होते हैं. नाभि पर तिल वाले जातकों को नए-नए व्यंजनों का स्वाद लेना बहुत पसंद होता है. इनके पास धन की कभी कमी नहीं होती और ये एक विलासितापूर्ण जीवन जीना पसंद करते हैं.

नाभि के ऊपर तिल के संकेत

अगर तिल नाभि के ठीक ऊपर स्थित है, तो यह जातक के भाग्यशाली होने का स्पष्ट संकेत है. ऐसे पुरुष बुद्धिमान और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने वाले होते हैं. इनका मजाकिया स्वभाव इन्हें महफिलों की जान बना देता है और ये करियर में ऊंचे पदों पर बैठते हैं. जबकि, महिलाओं की नाभि के ऊपर तिल वाली महिलाएं ऊर्जा से भरपूर और फुर्तीली होती हैं. कार्यक्षेत्र में ये अपनी मेहनत से तेजी से तरक्की हासिल करती हैं. इनका वैवाहिक जीवन प्रेम और आपसी समझ से भरा रहता है.

नाभि के नीचे तिल का मतलब

नाभि के निचले हिस्से पर तिल का होना व्यक्ति के संतोषी स्वभाव को दर्शाता है. ऐसे पुरुष कार्यस्थल पर बहुत सम्मान पाते हैं. हालांकि, इन्हें बड़ी संपत्ति और सफलता जीवन के दूसरे पड़ाव में मिलने के योग बनते हैं. ऐसी महिलाएं जिनकी नाभि के नीचे तिल होता है, वे ज्यादा चिंता नहीं करतीं. स्वभाव से खुशमिजाज होने के कारण परिवार और समाज में इन्हें बहुत प्यार मिलता है.

नाभि के भीतर तिल क्या देता है संकेत

नाभि के अंदर तिल होना व्यक्ति के कोमल हृदय को दर्शता है. ऐसे पुरुष काफी भावुक होते हैं और अपने जीवनसाथी की खुशियों का विशेष ध्यान रखते हैं. इनकी व्यक्तिगत और प्रोफेशनल लाइफ में सफलता का ग्राफ हमेशा ऊपर रहता है. वहीं, जिन महिलाओं की नाभि के अंदर तिल होता है, वे बहुत अच्छी श्रोता होती हैं. दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहने और अपने हंसमुख स्वभाव के कारण वे समाज में काफी लोकप्रिय होती हैं.

