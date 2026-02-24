Samudrik Shastra: इन अंगों पर काला तिल लाता है जीवनभर की दरिद्रता और तंगी, जानें खास संकेत

Advertisement
Inauspicious Sign of Mole: सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक, व्यक्ति के शरीर पर मौजूद तिल कई गुप्त संकेत देते हैं. शरीर के कुछ तिल जहां आर्थिक समृद्धि का संकत देते हैं, वहीं कुछ अशुभ संकेतों की ओर इशारा करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि शरीर के किन हिस्सों पर मौजूद तिल अमंगलकारी माने जाते हैं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 24, 2026, 03:56 PM IST
Samudrik Shastra: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, इंसान के शरीर पर मौजूद तिल सिर्फ स्किन के निशान नहीं होते, बल्कि वे व्यक्तित्व और भविष्य का आइना होते हैं. जिस तरह हथेली की रेखाएं जीवन के उतार-चढ़ाव को दर्शाती हैं, उसी प्रकार शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर तिल की स्थिति यह संकेत देती है कि आर्थिक रूप से आपका जीवन कैसा बीतने वाला है. सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक, शरीर के कुछ हिस्सों पर मौजूद तिल आने वाले समय को लेकर शुभ संकेत देते हैं. जबकि, कुछ अमंगलकारी संकेत देते हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि शरीर के कौन से तिल शुभ और कौन से अशुभ संकेत देते हैं. आइए, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि शरीर के किन हिस्सों के तिल जीवनभर दरिद्रता का संकेत देते हैं.

होंठों पर तिल

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, चेहरे के दाहिने हिस्से पर लाल या काला तिल होना व्यक्ति को भाग्यशाली, यशस्वी और धनवान बनाता है. हालांकि, अगर होंठ के निचले हिस्से पर तिल हो, तो यह आर्थिक तंगी की ओर इशारा करता है. ऐसे व्यक्तियों को जीवन के अलग-अलग पड़ावों पर संचित धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है.

माथे पर तिल

जिन जातकों के माथे पर तिल का निशान होता है, वे मेहनत से धन कमाने में निपुण होते हैं. लेकिन इनकी मुख्य चुनौती इनका खर्चीला स्वभाव है. ये अपनी सुख-सुविधाओं और शौक को पूरा करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाते हैं, जिसकी वजह से कई बार इन्हें आर्थिक तंगी या मानसिक तनाव झेलना पड़ता है.

कान पर तिल

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, दाहिने कान के ऊपरी हिस्से पर तिल होना व्यक्ति को सौभाग्यशाली बनाता है. ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान और भाग्य के धनी होते हैं. जबकि, बाएं कान पर तिल होना अशुभ माना जाता है. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, ऐसे लोग थोड़े आलसी और शारीरिक रूप से कमजोर महसूस कर सकते हैं.

पैरों पर तिल

अगर आपके पैरों पर तिल है, तो यह आपके गतिशील स्वभाव को दर्शाता है. ऐसे व्यक्ति यात्राओं के शौकीन होते हैं, लेकिन अक्सर इनका जीवन भटकाव की स्थिति में रहता है. ये अपनी यात्राओं और सैर-सपाटे पर काफी धन खर्च करते हैं.

कमर पर तिल

कमर पर तिल का होना जीवन में लगातार आने वाले संघर्ष को दर्शाता है. ऐसे जातक मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें मन के अनुकूल सफलता नहीं मिलती. धन संचय करने में इन्हें काफी कठिनाई आती है, जिसकी वजह से ये अक्सर मानसिक रूप से परेशान रहते हैं.

गालों पर तिल

गालों पर तिल की स्थिति धन की गति को दर्शाती है. दाहिने गाल पर तिल होना बहुत ही शुभ है. ऐसे व्यक्तियों के पास धन की कभी कमी नहीं रहती और उनका जीवन सुख-सुविधाओं से भरा रहता है. जबकि, बाएं गाल पर तिल होना बहुत अधिक खर्च का सूचक है. ऐसे लोग अपनी अनावश्यक इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में बचत नहीं कर पाते.

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र

