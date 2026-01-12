Advertisement
Samudrik Shastra about Eye: सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक इंसान की आंखों को देखकर उसके बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है. यहां तक कि कोई किसी व्यक्ति की लव लाइफ कैसी रहेगी, इसके बारे में आंखों से पता लगाया जा सकता है. आइए जानते हैं कि आखें पर्सनालिटी से जुड़े किन-किन रहस्यों को उजागर करती हैं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 12, 2026, 09:21 PM IST
Samudrik Shastra: प्यार के मामले में नंबर 1 होते हैं ऐसी आंखों वाले लोग, आंखें खोल देंगी आपकी पर्सनालिटी के राज

Samudrik Shastra: कहा जाता है कि आंखें मन का दर्पण होती हैं. हमारी भावनाएं, चाहे वह खुशी की चमक हो या दुख की नमी आंखों में साफ झलक जाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, आपकी आंखों का आकार और बनावट आपके चरित्र, व्यवहार और भविष्य के बारे में बहुत कुछ बयां करती है? सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक, आंखों की बनावट सिर्फ सुंदरता का पैमाना नहीं, बल्कि व्यक्तित्व को समझने की एक चाबी है. ऐसे में आइए जानते हैं आंखों के विभिन्न प्रकार और उनसे जुड़े रोचक रहस्य, जो पर्सनालिटी के कई गहरे राज खोलते हैं.

बड़ी और आकर्षक आंखें

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों की आंखें सामान्य से बड़ी और स्पष्ट होती हैं, वे स्वभाव से काफी सौम्य और शांत होते हैं. ये लोग भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी अलग पहचान बनाना पसंद करते हैं. इन्हें इस बात की परवाह कम होती है कि दुनिया उनके बारे में क्या सोच रही है. ऐसी आंखों वाले लोग बेहद रोमांटिक होते हैं. अपनी आंखों के जादू से ये किसी का भी दिल जीतने में माहिर होते हैं और सामाजिक रूप से काफी लोकप्रिय रहते हैं.

छोटी आंखें

छोटी आंखों वाले लोग अक्सर बहुत सूक्ष्म और गहरी सोच रखने वाले होते हैं. इन्हें गुस्सा जल्दी आता है और ये संवेदनशील होते हैं. ऐसे जातक किसी की भी बात को बहुत जल्दी दिल से लगा लेते हैं. इनकी सबसे बड़ी खूबी इनकी वफादारी है. अगर ये किसी को अपना मित्र या जीवनसाथी मान लें, तो जीवनभर उसका साथ निभाते हैं. इन्हें अपनी इच्छाओं और कामुकता के प्रति काफी सजग माना जाता है.

उभरी हुई आंखें

जिन लोगों की आंखें थोड़ी बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं, वे बहुत नरम दिल के मालिक होते हैं. ऐसे लोग नेक दिल होते हैं और दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं. स्वभाव से बुद्धिमान होने के साथ-साथ ये अपने करियर और लक्ष्यों को लेकर बहुत अधिक केंद्रित होते हैं. ये मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते.

यह भी पढ़ें: कंधे का तिल खोल देगा भविष्य का राज! जानें करियर, स्वभाव और आर्थिक स्थिति पर इसका क्या होता है असर

गहरी आंखें

धंसी हुई या गहरी आंखों वाले लोग दिखने में थोड़े शांत और गंभीर नजर आते हैं. ये लोग बहुत व्यवहारिक होते हैं. इन्हें दुनियादारी की अच्छी समझ होती है और ये अपना काम निकलवाना बखूबी जानते हैं. ये भले ही सबके साथ जल्दी न घुलें, लेकिन एक बार किसी के साथ जुड़ जाने पर ये प्रेम और रिश्तों में अंत तक साथ निभाने का संकल्प रखते हैं.

गोल आंखें

जिनकी आंखों की बनावट गोल होती है, वे अपने आसपास के वातावरण को खुशनुमा बनाए रखते हैं. ये लोग काफी हाजिरजवाब और मजाकिया होते हैं, हालांकि ये सिर्फ चुनिंदा लोगों के साथ ही सहज महसूस करते हैं. ये स्वभाव से बहुत सकारात्मक होते हैं और लगातार आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं. इन्हें गुस्सा बहुत कम आता है और ये हर परिस्थिति में उम्मीद की किरण ढूंढ लेते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

samudrik shastra

