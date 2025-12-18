Samudrik Shastra: शरीर के किस अंग पर लाल तिल का होना शुभ? पीठ बांह और चेहरे का तिल क्या देता है संकेत

Samudrik Shastra Red Mole Is Auspicious Or Inauspicious: सामुद्रिक शास्त्र अनुसार किसी व्यक्ति के शरीर पर लाल तिल के होने का कोई न कोई अर्थ जो जरूर होता है जिसका अपना एक विशेष महत्व है. शरीर के अलग अलग हिस्से पर स्थिति लाल तिल क्या संकेत देते हैं और व्यक्ति के स्वभाव या उसके व्यक्तित्व के बारे में क्या बताते हैं, इस बारे में हम आपको इस कड़ी में विस्तार से बताएंगे.

चेहरे पर लाल तिल

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के चेहरे पर लाल तिल हो तो इसे अशुभ माना जाता है. ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन कठिनाइयों से भरा रहता है. पारिवारिक जीवन में हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है. ऐसे लोगों के जीवन से संघर्ष खत्म ही नहीं होता हैं. वहीं करियर या बिजनेस में सफलता पाने में भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

बांह पर लाल तिल

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की दाईं या बाईं बाह पर लाल तिल है तो इसे अति शुभ माना जाता है. ऐसे लोगों को धन की कमी नहीं होती है और कम मेहनत में भी बड़ा फायदा प्राप्त होता है. ऐसे लोगों का जीवन सुखमय और शांति पूर्ण तरीके से गुजरता है.

पीठ पर लाल तिल

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की पीठ पर बीचों बीच लाल तिल है तो समझ लें हर काम में ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलना तय होता है. ऐसे लोग किसी भी परेशानी का सामना पूरे साहस के साथ करते हैं और उसे दूर भी करने में सफल होते हैं. ये लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं और जीवन में हमेशा आगे की ओर बढ़ने की सोचते हैं.

