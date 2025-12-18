Advertisement
trendingNow13045454
Hindi Newsधर्मSamudrik Shastra: शरीर के किस अंग पर लाल तिल का होना शुभ? पीठ बांह और चेहरे का तिल क्या देता है संकेत

Samudrik Shastra: शरीर के किस अंग पर लाल तिल का होना शुभ? पीठ बांह और चेहरे का तिल क्या देता है संकेत

Samudrik Shastra Red Mole Meaning: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार चेहरे पर लाल तिल का होना शुभ होता है या अशुभ, शरीर के कौन से अंग पर लाल तिल नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 18, 2025, 05:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Samudrik Shastra
Samudrik Shastra

Samudrik Shastra Red Mole Is Auspicious Or Inauspicious: सामुद्रिक शास्त्र अनुसार किसी व्यक्ति के शरीर पर लाल तिल के होने का कोई न कोई अर्थ जो जरूर होता है जिसका अपना एक विशेष महत्व है. शरीर के अलग अलग हिस्से पर स्थिति लाल तिल क्या संकेत देते हैं और व्यक्ति के स्वभाव या उसके व्यक्तित्व के बारे में क्या बताते हैं, इस बारे में हम आपको इस कड़ी में विस्तार से बताएंगे.

चेहरे पर लाल तिल
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के चेहरे पर लाल तिल हो तो इसे अशुभ माना जाता है. ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन कठिनाइयों से भरा रहता है. पारिवारिक जीवन में हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है. ऐसे लोगों के जीवन से संघर्ष खत्म ही नहीं होता हैं. वहीं करियर या बिजनेस में सफलता पाने में भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

बांह पर लाल तिल
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की दाईं या बाईं बाह पर लाल तिल है तो इसे अति शुभ माना जाता है. ऐसे लोगों को धन की कमी नहीं होती है और कम मेहनत में भी बड़ा फायदा प्राप्त होता है. ऐसे लोगों का जीवन सुखमय और शांति पूर्ण तरीके से गुजरता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पीठ पर लाल तिल
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की पीठ पर बीचों बीच लाल तिल है तो समझ लें हर काम में ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलना तय होता है. ऐसे लोग किसी भी परेशानी का सामना पूरे साहस के साथ करते हैं और उसे दूर भी करने में सफल होते हैं. ये लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं और जीवन में हमेशा आगे की ओर बढ़ने की सोचते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 
और पढ़ें- Palmistry: हथेली की सीमियन रेखा का रहस्य जान चकरा जाएंगे, दिल और दिमाग का यह मेल दिलाता है बड़ी सफलता!

और पढ़ें- गहरे आध्यात्मिक रहस्यों से भरा है गणेश जी का स्वरूप, जानिए बप्पा का बड़ा सिर, छोटी आंखें, लंबी सुंड़ क्या देती है सीख

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

samudrik shastra

Trending news

पापा-पापा पुकारती रही मासूम...शहीद की अंतिम विदाई ने पूरे देश को कर दिया भावुक
Jammu and Kashmir
पापा-पापा पुकारती रही मासूम...शहीद की अंतिम विदाई ने पूरे देश को कर दिया भावुक
रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
Supreme Court News
रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला
Shashi Tharoor
मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला
कश्मीर में लोगों को पड़ रही दोहरी मार: ठंड-जहरीली हवाओं ने जिंदगी बना दी नरक!
air pollution
कश्मीर में लोगों को पड़ रही दोहरी मार: ठंड-जहरीली हवाओं ने जिंदगी बना दी नरक!
ठाकरे भाइयों ने सीटों पर की बात, शिवसेना को 125 तो MNS को 90 सीटें मिलने की संभावना
BMC Election
ठाकरे भाइयों ने सीटों पर की बात, शिवसेना को 125 तो MNS को 90 सीटें मिलने की संभावना
AAP की नीतियों पर लगी मुहर, पंजाब में निकाय चुनावों में शानदार जीत पर बोले केजरीवाल
Arvind Kejriwal
AAP की नीतियों पर लगी मुहर, पंजाब में निकाय चुनावों में शानदार जीत पर बोले केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट ने बोतलबंद पानी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार?
#Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने बोतलबंद पानी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार?
संसद में G Ram G Bill पर हंगामा, विपक्ष ने कागज फाड़े, Parliament के बाहर भी विरोध
G RAM G Bill
संसद में G Ram G Bill पर हंगामा, विपक्ष ने कागज फाड़े, Parliament के बाहर भी विरोध
'महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे...' सांसदों ने MNREGA के लिए किया प्रदर्शन
congress
'महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे...' सांसदों ने MNREGA के लिए किया प्रदर्शन
किसने पिलाई थी वो चाय, पीने वालों ने गिरा दी BJP सरकार! नई किताब में दिलचस्प किस्सा
BJP news
किसने पिलाई थी वो चाय, पीने वालों ने गिरा दी BJP सरकार! नई किताब में दिलचस्प किस्सा