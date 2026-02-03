Advertisement
भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके पैर के अंगूठे के पास की उंगली होती है लंबी, इनमें होती है गजब की नेतृत्व क्षमता!

Samudrik Shastra Long Second Toe: पैर के अंगूठे के पास वाली यानी दूसरी उंगली अगर लंबी होतो ऐसे लोग कैसे होते हैं, इस बारे में सामुद्रिक शास्त्र क्या कहता है. आइए ये सबकुछ हम विस्तार से इस कड़ी में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 03, 2026, 02:10 PM IST
Samudrik Shastra Personality Toe Shape

Long Second Toe Meaning: हिंदू धर्म में सामुद्रिक शास्त्र को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. यह शरीर की संरचना के बारे में कई जानकारिया देता है. अंगों की बनावट से व्यक्ति के स्वभाव से लेकर उसके जीवन से जुड़ी कई जानकारियां हासिल कर सकते हैं. कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पैर के अंगूठे के पास वाली उंगली एक बराबर की लंबाई वाली होती हैं या कुछ लोगों के पैर के अंगूठे से बड़ी बगल वाली यानी दूसरी उंगली होती है. आइए इस कड़ी में जानें सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार पैर के अंगूठे और पास की अंगूली के बारे में जानें.

स्वाभाव से आकर्षक 
चाहे स्त्री हो या पुरुष अंगूठे के बगल वाली उंगली अगर लंबी हो तो ऐसे ज्यादातर लोग भाग्यशाली होते हैं और अपने स्वाभाव से बहुत आकर्षक होते हैं. अपनी वाणी से ऐसे लोग किसी को भी मंत्र मुग्ध कर लेते हैं. इसके चेहरे के हाव-भाव से कोई भी मोहित हो जाता है.

ऐसे लोग जिनके अंगूठे के पास की उंगली लंबी हो
अगर किसी व्यक्ति के पैर के अगूठे की बगलवाली दूसरी उंगली लंबी हो तो ऐसे लोग जीवनसाथी से सच्चे दिल से प्रेम निभाते हैं. अपने प्रेम को खुलकर दिकाते हैं. हालांकि थोड़ा संकोच करते हैं. ये लोग ऊपर ऊपर से क्रोध दिखाते हैं लेकिन भीतर से कोई घृणा या द्वेष का भाव नहीं रखते हैं. ये लोग भावुक और हृदय से कोमल होते हैं.  प्रारंभिक जीवन में संघर्षों से गुजरते हैं लेकिन कड़ी मेहनत करके और लगन व आत्मविश्वास के बल पर लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं. जो भी काम शुरू करते हैं उसके सफल बनाते हैं. 

ज्यादा लंबी उंगली वालों को पसंद होती है स्वतंत्रता
सामुद्रिक शास्त्र की मानें तो पैर के अंगूठ से बगल वाली उंगली जब बहुत ज्यादा लंबी होती है तो ऐसे लोग थोड़े आसली होती होते हैं. नेतृत्व के गुण से भरे होते हैं और जीवन को स्वतंत्रता पूर्वक काटते हैं. आर्थिक सफलता हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं. 35-40 साल की उम्र के बाद तेजी से तरक्की करते हैं. कठोर शब्दों पर भी शांति से सुनते हैं. काम में खूब व्यस्त रहते हैं और इनके मित्र कम से कम होते हैं. इन लोगों का चरित्र उज्ज्वल होता है और ये लोग अच्छे कर्म करने में विश्वास रखते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

