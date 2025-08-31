Samudrika Shastra: ऐसी जीभ वाले लोग हर सुख का लेते हैं आनंद और होते हैं महाज्ञानी, जीभ से रहस्य चौंका देंगे!
Advertisement
trendingNow12903678
Hindi Newsधर्म

Samudrika Shastra: ऐसी जीभ वाले लोग हर सुख का लेते हैं आनंद और होते हैं महाज्ञानी, जीभ से रहस्य चौंका देंगे!

Tongue Shape Personality: सामुद्रिक शास्त्र में किसी व्यक्ति के शारीरिक संरचना से उसके बारे में कई बातें जानी जा सकती है. इसी तरह व्यक्ति की जीभ की बनावट से भी जाना जा सकता है कि वह कैसा होगा.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 31, 2025, 04:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Samudrika Shastra
Samudrika Shastra

Samudrika Shastra Releated to Tongue: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति के शरीर की बनावट से उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है. व्यक्ति के स्वभाव से लेकर उसके भविष्य के बारे में भी कई बातों की संभावनाएं जताई जा सकती हैं. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार किसी की जीभ उसकी पर्सनालिटी के बारे में क्या कहती है, किस तरह की जीभ वाले लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं और कौन से लोगों को धन की कमी नहीं होती है, आज की इस कड़ी में हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे.

पतली जीभ वाली लड़कियां
जिन लोगों की जीभ पतली और एकदम नरम हो ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं और पढ़ने लिखने में अधिक रुचि रखते हैं. बुद्धिमानी और चतुराई में इसका कोई सानी नहीं होता है.बुद्धि के दम पर कार्यक्षेत्र में बहुत सफल होते हैं. 

कोमल जीभ वाली लड़कियां
जिन लड़कियों की जीभ बहुक कोमल हो, लाल हो और पतली हो तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं और जीवन में हर एक सुख की प्राप्ति करते हैं. विवाह से पहले और बाद में इनका जीवन खुशी से और शांति से बीतता है. करियर में भाग्य का पूरा साथ मिलता है. जीवन सुख पूर्वक बीतता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

लालिमा लिए जीभ वाले लोग 
कहा जाता है कि जिन लड़कियों की जीभ लालिमा लिए होती है उन्हें श्रेष्ठ जीवनसाथी प्राप्त होता है. विवाह के बाद इन लोगों का जीवन खुशी पूर्वक बीतता है. धन की कमी नहीं होती है और. 

मोटी जीभ वाले लोग 
जिन लोगों की जीभ मोटी होती है उन्हें जीवन में कुछ बड़ी समस्याओं को झेलना पड़ सकता है. हस्तरेखा विज्ञान की मानें तो इन्हें समय से पहले ही किसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है जिससे उबरनमे के बाद ये लोग बहुत मजबूत हो जाते हैं.

नुकीली जीभ वाले लोग
जिन लोगों की जीभ के आगे की ओर नुकीली और थोड़ी लंबी होती है वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं. हस्तरेखा विज्ञान की मानें तो ये लोग जीवन में संघर्ष और दुख का बहुत कम सामना करते हैं. सुख भोगते हैं और करियर में बड़ी ऊंचाइ छूते हैं. खूब पैसा कमाते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 
और पढ़ें- Astro Tips: पैसों की तंगी छू भी नहीं पाएगी, चमक जाएगी किस्मत, करें नीम के पत्तों के चमत्कारी उपाय!

और पढ़ें- Gemstones: फ्रेशर हैं और नहीं मिल रही जॉब, धारण करें इन 4 में से कोई भी एक रत्न फिर देखें चमत्कार!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Samudrika shastra

Trending news

‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
justice
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
Modi government
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
Mann Ki Baat
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
Money laundering
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
Donald Trump
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
Indian Army news
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
bengaluru news
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
today weather update
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
india flood
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
Bengaluru
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
;