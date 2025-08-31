Samudrika Shastra: ऐसी जीभ वाले लोग हर सुख का लेते हैं आनंद और होते हैं महाज्ञानी, जीभ से रहस्य चौंका देंगे!

Samudrika Shastra Releated to Tongue: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति के शरीर की बनावट से उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है. व्यक्ति के स्वभाव से लेकर उसके भविष्य के बारे में भी कई बातों की संभावनाएं जताई जा सकती हैं. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार किसी की जीभ उसकी पर्सनालिटी के बारे में क्या कहती है, किस तरह की जीभ वाले लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं और कौन से लोगों को धन की कमी नहीं होती है, आज की इस कड़ी में हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे.

पतली जीभ वाली लड़कियां

जिन लोगों की जीभ पतली और एकदम नरम हो ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं और पढ़ने लिखने में अधिक रुचि रखते हैं. बुद्धिमानी और चतुराई में इसका कोई सानी नहीं होता है.बुद्धि के दम पर कार्यक्षेत्र में बहुत सफल होते हैं.

कोमल जीभ वाली लड़कियां

जिन लड़कियों की जीभ बहुक कोमल हो, लाल हो और पतली हो तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं और जीवन में हर एक सुख की प्राप्ति करते हैं. विवाह से पहले और बाद में इनका जीवन खुशी से और शांति से बीतता है. करियर में भाग्य का पूरा साथ मिलता है. जीवन सुख पूर्वक बीतता है.

लालिमा लिए जीभ वाले लोग

कहा जाता है कि जिन लड़कियों की जीभ लालिमा लिए होती है उन्हें श्रेष्ठ जीवनसाथी प्राप्त होता है. विवाह के बाद इन लोगों का जीवन खुशी पूर्वक बीतता है. धन की कमी नहीं होती है और.

मोटी जीभ वाले लोग

जिन लोगों की जीभ मोटी होती है उन्हें जीवन में कुछ बड़ी समस्याओं को झेलना पड़ सकता है. हस्तरेखा विज्ञान की मानें तो इन्हें समय से पहले ही किसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है जिससे उबरनमे के बाद ये लोग बहुत मजबूत हो जाते हैं.

नुकीली जीभ वाले लोग

जिन लोगों की जीभ के आगे की ओर नुकीली और थोड़ी लंबी होती है वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं. हस्तरेखा विज्ञान की मानें तो ये लोग जीवन में संघर्ष और दुख का बहुत कम सामना करते हैं. सुख भोगते हैं और करियर में बड़ी ऊंचाइ छूते हैं. खूब पैसा कमाते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

