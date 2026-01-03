Paruanik Katha: क्या आज भी अस्तित्व में है 'संजीवनी बूटी', जानिए रामायण से जुड़ा ये रहस्य!

Ramayana Paruanik Katha: त्रेतायुग का वह कालखंड, जब लंका के युद्ध क्षेत्र में मेघनाद के शक्ति प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे. इसे भारतीय इतिहास की सबसे संकटपूर्ण घड़ियों में से एक गिना जाता है. कहते हैं कि उस समय लंका के राजवैद्य सुषेण की सलाह पर हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत से जो औषधि लेकर आए थे, उसे संजीवनी कहा गया. लेकिन क्या 21वीं सदी के आधुनिक युग में यह दिव्य बूटी मात्र एक पौराणिक कल्पना है या वास्तव में हिमालय की चोटियों पर आज भी इसके अंश मौजूद हैं? ऐसे में आइए जानते हैं कि जिस संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण वापस आए थे, आखिर वे इस वक्त मौजूद हैं या नहीं और इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है.

रामायण के अनुसार संजीवनी की पहचान

वाल्मीकि रामायण के अनुसार, वैद्य सुषेण ने हनुमान जी को हिमालय के कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच मौजूद एक विशेष औषधीय पर्वत के बारे में बताया था. वहां चार मुख्य दिव्य जड़ी-बूटियां थीं- मृतसंजीवनी, जो मृतप्राय व्यक्ति में प्राण फूंक दे. विशाल्यकरणी, जो शरीर से बाणों को निकाले और घाव भरे. संधानकरणी- जो टूटी हुई हड्डियों और कटी हुई त्वचा को जोड़ दे और सावर्ण्यकरणी, जो त्वचा के रंग और चमक को फिर से बहाल करे. कहा जाता है कि इन बूटियों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि ये अंधेरे में स्वयं प्रकाश फैलाती थी. मान्यता है कि इसी चमक के कारण हनुमान जी उन्हें पहचानने में सक्षम हुए थे.

क्या 'सेलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस' ही असली संजीवनी है?

आधुनिक विज्ञान और वनस्पतिशास्त्रियों ने सेलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस नामक पौधे को संजीवनी के सबसे करीब माना है. यह पौधा भीषण गर्मी और सूखे में पूरी तरह सूखकर मृत जैसा दिखने लगता है, लेकिन बारिश की एक बूंद पड़ते ही यह दोबारा हरा-भरा और जीवित हो उठता है. इस वक्त में इसका उपयोग हीट स्ट्रोक, पीलिया और अनियमित पीरियड्स जैसी समस्याओं के इलाज में होता है. इसमें पुनर्जीवित होने का गुण है, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक यह प्रमाणित नहीं कर पाए हैं कि क्या यह अंधेरे में चमकता है या किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकता है.

आधुनिक खोज और वैज्ञानिकों के दावे

उत्तराखंड के जोशीमठ (गढ़वाल) स्थित द्रोणागिरी पर्वत, जो समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर है, आज भी शोध का केंद्र बना हुआ है. 'भारतीय राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान' के वैज्ञानिक इस क्षेत्र में ऐसी वनस्पतियों की तलाश कर रहे हैं जिनमें विलक्षण औषधीय गुण हों. कुछ स्थानीय लोगों और विशेषज्ञों का दावा है कि उन्होंने हिमालय की ऊंचाइयों पर ऐसे पौधों के समूह देखे हैं जो प्राचीन संजीवनी हो सकते हैं, लेकिन इनकी सत्यता की पुष्टि होना अभी बाकी है.

क्या संजीवनी विलुप्त हो चुकी है?

एक तर्क यह भी है कि जिस तरह पृथ्वी से डायनासोर और कई अन्य प्रजातियां विलुप्त हो गईं, वैसे ही लाखों वर्षों के अंतराल में यह दिव्य औषधि भी लुप्त हो गई होगी. त्रेतायुग और कलियुग के बीच भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों में जमीन-आसमान का अंतर आ चुका है. इसके साथ ही सुषेण द्वारा बताई गई अन्य तीन बूटियां- विशाल्यकरणी, संधानकरणी और सावर्ण्यकरणी आज भी अज्ञात ही हैं.

