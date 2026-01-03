Advertisement
trendingNow13063064
Hindi Newsधर्मParuanik Katha: क्या आज भी अस्तित्व में है संजीवनी बूटी, जानिए रामायण से जुड़ा ये रहस्य!

Paruanik Katha: क्या आज भी अस्तित्व में है 'संजीवनी बूटी', जानिए रामायण से जुड़ा ये रहस्य!

Sanjivani Buti Secret: कहा जाता है रामायण काल में मूर्छित लक्ष्मण संजीवनी बूटी के सहारे ठीक किया गया था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण काल की संजीवनी बूटी क्या आज भी मौजूद है. आइए जानते हैं कि संजीवनी बूटी को लेकर पौराणिक कथा क्या कहती है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 03, 2026, 11:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Paruanik Katha: क्या आज भी अस्तित्व में है 'संजीवनी बूटी', जानिए रामायण से जुड़ा ये रहस्य!

Ramayana Paruanik Katha: त्रेतायुग का वह कालखंड, जब लंका के युद्ध क्षेत्र में मेघनाद के शक्ति प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे. इसे भारतीय इतिहास की सबसे संकटपूर्ण घड़ियों में से एक गिना जाता है. कहते हैं कि उस समय लंका के राजवैद्य सुषेण की सलाह पर हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत से जो औषधि लेकर आए थे, उसे संजीवनी कहा गया. लेकिन क्या 21वीं सदी के आधुनिक युग में यह दिव्य बूटी मात्र एक पौराणिक कल्पना है या वास्तव में हिमालय की चोटियों पर आज भी इसके अंश मौजूद हैं? ऐसे में आइए जानते हैं कि जिस संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण वापस आए थे, आखिर वे इस वक्त मौजूद हैं या नहीं और इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है. 

रामायण के अनुसार संजीवनी की पहचान

वाल्मीकि रामायण के अनुसार, वैद्य सुषेण ने हनुमान जी को हिमालय के कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच मौजूद एक विशेष औषधीय पर्वत के बारे में बताया था. वहां चार मुख्य दिव्य जड़ी-बूटियां थीं- मृतसंजीवनी, जो मृतप्राय व्यक्ति में प्राण फूंक दे. विशाल्यकरणी, जो शरीर से बाणों को निकाले और घाव भरे. संधानकरणी- जो टूटी हुई हड्डियों और कटी हुई त्वचा को जोड़ दे और सावर्ण्यकरणी, जो त्वचा के रंग और चमक को फिर से बहाल करे. कहा जाता है कि इन बूटियों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि ये अंधेरे में स्वयं प्रकाश फैलाती थी. मान्यता है कि इसी चमक के कारण हनुमान जी उन्हें पहचानने में सक्षम हुए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या 'सेलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस' ही असली संजीवनी है?

आधुनिक विज्ञान और वनस्पतिशास्त्रियों ने सेलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस नामक पौधे को संजीवनी के सबसे करीब माना है. यह पौधा भीषण गर्मी और सूखे में पूरी तरह सूखकर  मृत जैसा दिखने लगता है, लेकिन बारिश की एक बूंद पड़ते ही यह दोबारा हरा-भरा और जीवित हो उठता है. इस वक्त में इसका उपयोग हीट स्ट्रोक, पीलिया और अनियमित पीरियड्स जैसी समस्याओं के इलाज में होता है. इसमें पुनर्जीवित होने का गुण है, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक यह प्रमाणित नहीं कर पाए हैं कि क्या यह अंधेरे में चमकता है या किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकता है.

आधुनिक खोज और वैज्ञानिकों के दावे

उत्तराखंड के जोशीमठ (गढ़वाल) स्थित द्रोणागिरी पर्वत, जो समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर है, आज भी शोध का केंद्र बना हुआ है. 'भारतीय राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान' के वैज्ञानिक इस क्षेत्र में ऐसी वनस्पतियों की तलाश कर रहे हैं जिनमें विलक्षण औषधीय गुण हों. कुछ स्थानीय लोगों और विशेषज्ञों का दावा है कि उन्होंने हिमालय की ऊंचाइयों पर ऐसे पौधों के समूह देखे हैं जो प्राचीन संजीवनी हो सकते हैं, लेकिन इनकी सत्यता की पुष्टि होना अभी बाकी है.

यह भी पढ़ें: आखिर कैसे प्रकट हुआ भगवान शिव का तीसरा नेत्र? जानें पौराणिक कथा

क्या संजीवनी विलुप्त हो चुकी है?

एक तर्क यह भी है कि जिस तरह पृथ्वी से डायनासोर और कई अन्य प्रजातियां विलुप्त हो गईं, वैसे ही लाखों वर्षों के अंतराल में यह दिव्य औषधि भी लुप्त हो गई होगी. त्रेतायुग और कलियुग के बीच भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों में जमीन-आसमान का अंतर आ चुका है. इसके साथ ही सुषेण द्वारा बताई गई अन्य तीन बूटियां- विशाल्यकरणी, संधानकरणी और सावर्ण्यकरणी आज भी अज्ञात ही हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Paruanik Katha

Trending news

सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज पर प्रियंका ने सरकार को घेरा, BCCI पर जड़ा गंभीर आरोप
Mustafizur Rahman
मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज पर प्रियंका ने सरकार को घेरा, BCCI पर जड़ा गंभीर आरोप
भारत में दिखा नए साल का पहला 'सुपरमून', आखिर क्यों कहलाता है ये 'वुल्फ मून' ?
Blue Supermoon 2026
भारत में दिखा नए साल का पहला 'सुपरमून', आखिर क्यों कहलाता है ये 'वुल्फ मून' ?
'क्या अब क्रिकेट में भी देश और धर्म देखा जाएगा', BCCI पर क्यों भड़के शशि थरूर?
Shashi Tharoor
'क्या अब क्रिकेट में भी देश और धर्म देखा जाएगा', BCCI पर क्यों भड़के शशि थरूर?
जम्मू-कश्मीर में खत्म होने के कगार पर थी भाषा, JKBOSE ने 'शीना' विरासत को दी संजीवनी
hindi Jammu and Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में खत्म होने के कगार पर थी भाषा, JKBOSE ने 'शीना' विरासत को दी संजीवनी
पंजाब में 4 साल में 61,000 लोगों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी, CM मान का दावा
Punjab
पंजाब में 4 साल में 61,000 लोगों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी, CM मान का दावा
बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक, निकोलस मादुरो कैसे बन गए वेनेजुएला के तानाशाह?
Nicolas Maduro
बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक, निकोलस मादुरो कैसे बन गए वेनेजुएला के तानाशाह?
वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल
भारत ने सोमालीलैंड के साथ बातचीत के झूठे दावों का किया खंडन, मान्यता देने से इनकार
Somaliland
भारत ने सोमालीलैंड के साथ बातचीत के झूठे दावों का किया खंडन, मान्यता देने से इनकार
तिरुपति में मंदिर के टावर पर चढ़ा नशेड़ी, 3 घंटे तक करता रहा ड्रामा, मची अफरा-तफरी
Andhra pradesh news
तिरुपति में मंदिर के टावर पर चढ़ा नशेड़ी, 3 घंटे तक करता रहा ड्रामा, मची अफरा-तफरी