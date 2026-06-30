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Sankashti Chaturthi 2026: जुलाई में कब है कृष्णपिंगल संकष्टी चतुर्थी? जानें शुभ मुहूर्त और गणेश जी की पूजा विधि

Krishnapingala Sankashti Chaturthi 2026 Kab Hai: भगवान गणेश को समर्पित संकष्टी चतुर्थी व्रत का विशेष महत्व है. इस साल जुलाई के महीने में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी कब है, इस व्रत पर शुभ मुहूर्त, योग और पूजा विधि क्या है. आइए जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 30, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:38 PM IST
Sankashti Chaturthi 2026: जुलाई में कब है कृष्णपिंगल संकष्टी चतुर्थी? जानें शुभ मुहूर्त और गणेश जी की पूजा विधि
Image Credit: AI (Ganesh Ji)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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