/Sankashti Chaturthi 2026: जुलाई में कब है कृष्णपिंगल संकष्टी चतुर्थी? जानें शुभ मुहूर्त और गणेश जी की पूजा विधि

Sankashti Chaturthi 2026 Kab Hai: हिंदू धर्म में गणेश जी बुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के देवता माने जाते हैं. किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य की शुरुआत गणेश जी की उपासना के साथ की जाती है. धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से सभी कार्य बिना विघ्न के संपन्न होते हैं. भगवान गणेश का आह्वान कर किसी भी कार्य की शुरुआत करने से सभी बाधाओं का अंत होता है. भगवान गणेश को संकष्टी चतुर्थी व्रत समर्पित है जो हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर रखा जाता है.