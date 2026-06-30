/Sankashti Chaturthi 2026: जुलाई में कब है कृष्णपिंगल संकष्टी चतुर्थी? जानें शुभ मुहूर्त और गणेश जी की पूजा विधि

Sankashti Chaturthi 2026 Kab Hai: हिंदू धर्म में गणेश जी बुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के देवता माने जाते हैं. किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य की शुरुआत गणेश जी की उपासना के साथ की जाती है. धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से सभी कार्य बिना विघ्न के संपन्न होते हैं. भगवान गणेश का आह्वान कर किसी भी कार्य की शुरुआत करने से सभी बाधाओं का अंत होता है. भगवान गणेश को संकष्टी चतुर्थी व्रत समर्पित है जो हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर रखा जाता है.
हिंदू पंचांग के अनुसार, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को ‘कृष्णपिंगल संकष्टी चतुर्थी’ के रूप में मनाया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस व्रत को रखने से गणेश जी की विशेष कृपा जीवन पर बनी रहती है और घर की सुख-शांति बढ़ती है.
चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 3 जुलाई 2026, सुबह 11:21 बजे होगी और तिथि का समापन 4 जुलाई 2026 को दोपहर 12:40 बजे होगा. चंद्रोदय रात के 09:51 बजे होगा. स्थान के अनुसार समय में कुछ बदलाव हो सकता है. संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चंद्र दर्शन करने और चंद्रमा को अर्घ्य देना का विशेष महत्व है. हालांकि, 3 जुलाई की रात को चतुर्थी तिथि होगी. इस तरह संकष्टी व्रत 3 जुलाई 2026 को रखा जाएगा.
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:04 बजे से लेकर दोपहर 12:57 बजे तक.
अमृत काल - सुबह 02:28 बजे से लेकर सुबह 04:12 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:13 बजे से लेकर सुबह 05:01 बजे तक.
सर्वार्थसिद्धि योग - 03 जुलाई को सुबह 05:49 बजे से लेकर 03 जुलाई को सुबह 11:46 बजे तक.
सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें. हरे रंग का स्वच्छ वस्त्र पहनें.
हाथ में जल लें और भगवान गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें.
इस दिन फलाहार करें और श्रद्धा भाव से व्रत का पालन करें.
अब शाम के समय पूजा स्थल पर गणेश जी की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें.
भगवान को लाल पुष्प, अक्षत, सिंदूर, चंदन और दूर्वा चढ़ाएं.
गणेश जी को मोदक या बूंदी के लड्डू का भोग अर्पित करें.
अब ‘ॐ गं गणपतये नमः’ मंत्र का सच्चे मन से जाप करें.
संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा का पाठ करें.
गणेश जी की आरती करें और मंत्रों का जाप करें.
चंद्रोदय होने पर चंद्र देव को जल और दूध से अर्घ्य दें.
चंद्र देव की पूजा करें और फिर व्रत का पारण कर लें.
कृष्णपिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत रखने और गणेश जी के ‘कृष्णपिंगल’ स्वरूप की पूजा करने से भक्तों के सभी दुखों का नाश होता है. गणेश जी का ‘कृष्णपिंगल’ स्वरूप काले वर्ण का होता है. इस रूप की पूजा करने से काम में आने वाली सभी बाधाओं और विघ्नों का अंत होता है. जो भक्त इस दिन श्रद्धा और विधि अनुसार व्रत रखें तो भय, भ्रम और मानसिक तनाव से मुक्ति मिल जाती है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)