Sankatahara Chaturthi stotram in Hindi: हर महीने की दोनों चतुर्थी तिथि केा प्रथमपूज्‍य गणेश जी के लिए व्रत रखा जाता है. आज फाल्‍गुन मास के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जिसे द्विजप्रिय संकष्‍टी चतुर्थी कहते हैं. 5 फरवरी 2026 को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रोदय का समय रात्रि 09:14 रहेगा. द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी की पूजा शाम को चंद्रोदय से पहले करें. पूजा में संकष्टी व्रत कथा का पाठ करें. साथ ही संकटनाशन गणेश स्‍तोत्रम पढ़ें. फिर पूजा के अंत में गणपति की आरती अवश्य करें. इसके बाद रात को चंद्रमा निकलने के बाद उसके दर्शन करें, अर्घ्‍य दें फिर व्रत खोलें. संकष्‍टी चतुर्थी के व्रत में साबूदाना, मूंगफली, मिठाई, आलू, शकरकंदी का सेवन कर सकते हैं लेकिन ध्‍यान रहे कि केवल सेंधा नमक ही खाएं. इस दिन सामान्‍य नमक का सेवन वर्जित होता है.

यह भी पढ़ें: सबको पता है गुरुवार को कपड़े नहीं धोना चाहिए, फिर भी ये भयंकर गलती कर बैठते हैं लोग

॥ श्री सङ्कटनाशन गणेश स्तोत्रम् ॥ Sankashti Chaturthi Stotram Lyrics

नारद उवाच

Add Zee News as a Preferred Source

प्रणम्य शिरसा देवंगौरीपुत्रं विनायकम्।

भक्तावासं स्मेरनित्यमाय्ःकामार्थसिद्धये॥1॥

प्रथमं वक्रतुण्डं चएकदन्तं द्वितीयकम्।

तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षंगजवक्त्रं चतुर्थकम्॥2॥

लम्बोदरं पञ्चमं चषष्ठं विकटमेव च।

सप्तमं विघ्नराजं चधूम्रवर्णं तथाष्टकम्॥3॥

नवमं भालचन्द्रं चदशमं तु विनायकम।

एकादशं गणपतिंद्वादशं तु गजाननम॥4॥

द्वादशैतानि नामानित्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः।

न च विघ्नभयं तस्यसर्वासिद्धिकरं प्रभो॥5॥

विद्यार्थी लभते विद्यांधनार्थी लभते धनम्।

पुत्रार्थी लभतेपुत्रान्मोक्षार्थी लभते गतिम्॥6॥

जपेद्गणपतिस्तोत्रंषड्भिर्मासैः फलं लभेत्।

संवत्सरेण सिद्धिं चलभते नात्र संशयः॥7॥

अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्चलिखित्वां यः समर्पयेत्।

तस्य विद्या भवेत्सर्वागणेशस्य प्रसादतः॥8॥

॥ इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)