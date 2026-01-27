Sankashti Chaturthi 2026: कब है फरवरी की द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी? नोट कर लें सही डेट, चंद्रोदय का समय और पूजा विधि

Sankashti Chaturthi Feb 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है. संकष्टी का अर्थ होता है संकटों को हरने वाली. मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से प्रथम पूज्य भगवान गणेश की आराधना करने से जीवन की सभी बाधाएं अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं. फरवरी में पड़ने वाली द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी बेहद खास मानी जा रही है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस दिन सुकर्मा योग का विशेष संयोग बनेगा. यह योग कार्यों में सफलता दिलाने वाला माना जाता है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि फरवरी में द्विजप्रिय संकष्टी व्रत कब रखा जाएगा, इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है और चंद्रोदय समय व पूजन की विधि क्या है.

द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी 2026 डेट और शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी तिथि 4 फरवरी 2026 को देर रात 12 बजकर 09 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 5 फरवरी 2026 को रात 12 बजकर 22 मिनट पर होगी. इसलिए उदया तिथि के मुताबिक, द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत 5 फरवरी 2026 को ही रखा जाएगा. पंचांग की गणना के अनुसार, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 22 मिनट से 6 बजकर 15 मिनट तक रहेगा. जबकि, अभिजीत मुहुर्त दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 57 मिनट तक रहेगा.

सुकर्मा योग और नक्षत्र का संयोग

5 फरवरी को सुकर्मा योग सूर्योदय से लेकर देर रात 12 बजकर 04 मिनट तक रहेगा. ज्योतिष शास्त्र में सुकर्मा योग को नई शुरुआत और करियर संबंधी कार्यों के लिए बहुत शुभ माना जाता है. इसके साथ ही इस दिन उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रात 10 बजकर 57 मिनट तक रहेगा. इसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू हो जाएगा. इन शुभ योगों में की गई पूजा का फल कई गुना अधिक मिलता है.

द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रोदय का समय

संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना अधूरा माना जाता है. 5 फरवरी 2026 को चंद्रोदय का सही समय रात 09 बजकर 35 मिनट है. ऐसे में इस समय आप चांदी के बर्तन में जल, दूध और अक्षत लेकर चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं और अपना व्रत खोल सकते हैं.

द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि

द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें. आप चाहें तो इस दिन पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं. इसके बाद हाथ में जल और अक्षत लेकर भगवान गणेश के सम्मुख व्रत का संकल्प लें. मन ही मन गणपति से प्रार्थना करें. संकल्प के बाद घर के मंदिर या किसी स्वच्छ स्थान पर लकड़ी की चौकी बिछाएं और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें. अब गणपति को जल से अभिषेक कराएं. इसके बाद उन्हें चंदन का तिलक लगाएं और उनके प्रिय लाल फूल व दूर्वा (घास) अर्पित करें. ध्यान रहे कि दूर्वा गणेश जी को अत्यंत प्रिय है और इसके बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है. भगवान को मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं. साथ ही फल, पंचामृत और धूप-दीप से उनकी आरती करें. पूजा के दौरान मंत्रों का उच्चारण वातावरण को सकारात्मक बनाता है और एकाग्रता बढ़ाता है. ऐसे में इस दौरान "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का कम से कम 108 बार जाप जरूर करें. यह मंत्र सभी मनोकामनाओं की पूर्ति और बाधाओं को दूर करने में सहायक माना जाता है.पूजन के अंत में द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा का श्रवण या पाठ जरूर करें. शास्त्रों के अनुसार, बिना कथा पढ़े या सुने व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है.

