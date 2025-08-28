Santan Saptami 2025: अगस्त में कब है संतान सप्तमी? जानें माता पार्वती और शिव की पूजा विधि और व्रत का महत्व!
Santan Saptami 2025: अगस्त में कब है संतान सप्तमी? जानें माता पार्वती और शिव की पूजा विधि और व्रत का महत्व!

Santan Saptami Vrat 2025: हिंदू पंचांग में भाद्रपद माह में संतान सप्तमी व्रत रखने का विधान है. इस दिन भगवान सूर्य, माता पार्वती और शिव जी की आराधना की जाती है. धार्मिक मान्यता के अनुसार विधि-विधान से पूजा-आराधना करने पर संतान की सुरक्षा होती है.

Last Updated: Aug 28, 2025, 03:46 PM IST
Santan Saptami 2025
Santan Saptami 2025

Santan Saptami 2025: हिंदू पंचांग में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है. संतान सप्तमी पर्व का बहुत महत्व बताया गया है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान सूर्य, माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है. भगवान की विधि-विधान से पूजा अर्चना करने से और सच्चे मन से व्रत का संकल्प करने से संतान के जीवन में सुख आता है और अच्छे स्वास्थ्य, भाग्य व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है. 

वैदिक पंचांग के अनुसार, इस साल भाद्रपद शुक्ल सप्तमी तिथि 29 अगस्त, रात 8:25 से शुरू होकर अगले दिन 30 अगस्त, रात 10:46 पर समाप्त हो रही है. इस तरह 2025 में उदयातिथि के तहत 30 अगस्त 2025, रविवार को संतान सप्तमी व्रत रखा जाएगा. 

संतान सप्तमी पूजा विधि
संतान सप्तमी के दिनसुबह-सुबह उठ जाएं और स्नान कर, साफ कपड़े धारण करें. 
निराहार सप्तमी व्रत का मन ही मन संकल्प करें. 
अब माता पार्वती और पूरे शिव परिवार की पूजा करें. 
दोपहर के समय चौक पूरें और रोली चंदन, अक्षत, धूप, दीप भगवान को अर्पित करें.
भोग में खीर-पूरी तथा गुड़ चढ़ाएं.
सुपारी के साथ ही नारियल आदि भगवान की पूजा करें. 
संतान की सुरक्षा, उनकी अच्छी सेहर और तरक्की की कामना कर भगवान को नमन करें.

संतान सप्तमी व्रत का महत्व
संतान सप्तमी व्रत का संकल्प करने से और विधि विधान से पूजा अर्चना करने से संतान का हमेशा मंगल होता है. संतान के माता पिता में से कोइ भी इस व्रत को रख सकता है. संतान सप्तमी पर सूर्यदेव की पूजा कर संतान की सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है. संतान की उन्नति और समुचित विकास के लिए इस व्रत को करने का विधान है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

;