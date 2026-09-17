Santan Saptami Vrat kis din hai 2026: संतान सप्तमी व्रत हर साल भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को रखा जाता है. यह व्रत माता-पिता अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए रखते हैं, साथ ही शिव-पार्वती की विधि-विधान से पूजा करते हैं. इस साल संतान सप्तमी तिथि 2 दिन पड़ने से लोगों में कंफ्यूजन है कि व्रत 17 सितंबर को रखें या 18 सितंबर को. जानिए संतान सप्तमी व्रत की सही तारीख, नियम और पूजा विधि.
द्रिक पंचांग के अनुसार, सप्तमी तिथि 17 सितंबर को सुबह 10:48 बजे से प्रारंभ होगी और 18 सितंबर की दोपहर 01:00 बजे समाप्त होगी. चूंकि यह व्रत उदयातिथि के आधार पर रखा जाएगा, लिहाजा 18 सितंबर को संतान सप्तमी व्रत रखना उचित होगा. साथ ही इसी दिन पूजा की जाएगी.
18 सितंबर, शुक्रवार को संतान सप्तमी की पूजा के लिए 5 मुहूर्त हैं.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 05:59 बजे से सुबह 06:45 बजे तक
अभिजित मुहूर्त - दोपहर 01:19 बजे से दोपहर 02:09 बजे तक
अमृत काल: सुबह 09:24 बजे से सुबह 11:11 बजे तक
विजय मुहूर्त- दोपहर 03:49 बजे से शाम 04:38 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त- रात 07:57 बजे से रात 08:20 बजे तक
- ध्यान रखें कि बिना संकल्प के व्रत-पूजा न करें. सुबह स्नान के बाद भी शिव-पार्वती जी का स्मरण करके संकल्प ले लें. तभी पूरा फल मिलेगा.
- बिना व्रत कथा पढ़े संतान सप्तमी की पूजा अधूरी है. लिहाजा इसे न भूलें.
- संतान सप्तमी के दिन सात गांठ वाला डोरा पूजा में रखा जाता है और बाद में माताएं दाहिने हाथ में इसे बांधती हैं. इस परंपरा को न भूलें, वरना धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी.
- पूजा में पुए का भोग लगाना और फिर 7 पुए का दान करना न भूलें.
संतान सप्तमी की सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर साफ कपड़े पहनकर भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करके व्रत-पूजा का संकल्प लें. फिर पूजा स्थल की सफाई करके चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान शिव-माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें. एक सूती धागे में सात गांठें बाधकर संतान सप्तमी का धागा तैयार करें. इसे पूजा में शिव-पार्वती के सामने रखें. फिर भगवान को चंदन, अक्षत, फल, फूल और गुड़-आटे-घी से बने मीठे पुए अर्पित करें. घी का दीपक जलाएं.
संतान सप्तमी व्रत कथा का पाठ करें. आखिर में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें. फिर 7 गांठ वाला धागा अपने दाहिने हाथ की कलाई में बांधें. पूजा के बाद 7 पुए किसी गरीब या ब्राह्मण को दान करें और पुए खाकर ही व्रत का पारण करें.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)