धर्म

बहुत भारी पड़ेंगी सफला एकादशी पर की गई ये गलतियां, व्रत भी होगा निष्‍फल और पाप भी पड़ेगा

Ekadashi in December 2025 : पौष महीने के कृष्‍ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं. यह व्रत रखने से जीवन में हर कदम पर सफलता मिलती है. वहीं इस दिन की गईं गलतियां भगवान विष्‍णु और मां लक्ष्‍मी को नाराज कर सकती हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 02, 2025, 10:59 AM IST
Saphala Ekadashi 2025 : हर महीने की एकादशी तिथि को भगवान विष्‍णु के लिए व्रत रखा जाता है. पौष महीने के कृष्‍ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं. सफला एकादशी का व्रत करने से और भगवान विष्‍णु की सच्‍चे मन से प्रार्थना करने से साधक को हर काम में सफलता मिलती है. भगवान विष्‍णु के आशीर्वाद से उसे हर काम में विजयश्री मिलती है. उसके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं. इस साल 15 दिसंबर 2025 को सफला एकादशी व्रत रखा जाएगा. ध्‍यान रखें कि सफला एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है. वरना इस दिन की गईं गलतियां श्रीहरि विष्‍णु को नाराज कर देंगी. 

सफला एकादशी के दिन ना करें ये गलतियां 

- सफला एकादशी पर चावल खाना वर्जित है. धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से अगले जन्म में व्‍यक्ति कीड़े की योनि में पैदा होता है. सफला एकादशी का व्रत ना भी रखें तो भी इस दिन चावल ना खाएं. 

- एकादशी का दिन बेहद पवित्र दिन होता है. इस दिन सात्विक भोजन ही करें. गलती से भी लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब और तामसिक भोजन का सेवन ना करें. 

- जो लोग एकादशी व्रत करते हैं, उन्‍हें दशमी तिथि से ही तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही द्वादशी को व्रत का पारण करने के बाद तामसिक चीजों का सेवन करें. 

- एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को न छूएं. ना ही तुलसी दल तोड़ें. ना तुलसी में जल चढ़ाएं. भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसीदल एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें.

मिथुन राशि में गुरु गोचर बदल देगा 5 राशि वालों की जिंदगी, कंपकंपाती ठंड में मिलेगी नोटों की गर्मी, 6 महीने करेंगे ऐश

- एकादशी के दिन ना तो बाल कटवाएं, ना दाढ़ी बनाएं, ना नाखून काटें. 

- एकादशी के दिन ना किसी का अपमान करें, ना अपशब्‍द कहें, ना अपने मन में नकारात्‍मक विचार लाएं. सकारात्‍मक विचार रखें और अपना मन भगवान की भक्ति में लगाएं. 

- इस दिन ना किसी को धोखा दें, ना झूठ बोलें, ना ही किसी से झगड़ा करें. वरना व्रत का पुण्‍य नष्‍ट हो जाता है. 

शनि की राशि में शुक्र-राहु की युति, 2026 में धन में तैरेंगे 3 राशि वाले लोग, गले तक होगा पैसा ही पैसा

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

Saphala Ekadashi 2025

