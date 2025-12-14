सफला एकादशी का व्रत रखने से पहले जान लें ये जरूरी नियम, इन 2 घंटे में पारण करना सबसे शुभ

Advertisement
Saphala Ekadashi 2025: पौष मास की सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर 2025, सोमवार को रखा जाएगा. सफला एकादशी का व्रत बहुत अहम होता है, इसमें कोई गलती ना हो, लिहाजा सभी नियम पहले ही जान लेना बेहतर है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 14, 2025, 12:12 PM IST
Ekadashi 2025 December : सभी एकादशी की तरह पौष माह के कृष्‍ण पक्ष की एकादशी का भी विशेष महत्‍व है. इसे सफला एकादशी कहा जाता है. मान्‍यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने और इस दिन भगवान विष्‍णु की पूजा करने से कामों में सफलता मिलती है. इस साल सफला एकादशी 15 दिसंबर 2025, सोमवार को है. 

सफला एकादशी व्रत के अहम नियम

- सफला एकादशी की सुबह जल्‍दी उठकर स्‍नान करके, भगवान विष्‍णु का स्‍मरण करते हुए व्रत का संकल्‍प लें. संकल्‍प लिए बिना व्रत करने का फल नहीं मिलता है. 

- फिर पूजा स्‍थल पर गंगाजल छिड़ककर उसे पवित्र करें और फिर विधि-विधान से पूजा करें. 

- पूजा में भगवान विष्‍णु को तुलसीदल जरूर अर्पित करें. श्रीहरि को तुलसी बेहद प्रिय है. लेकिन एकादशी के दिन तुलसी ना तोड़ें, ना ही तुलसी को स्‍पर्श करें. एक दिन पहले ही तुलसी के पत्‍ते तोड़कर रख लें. 

- सफला एकादशी व्रत रख रहे हैं तो दिन में सोएं नहीं, बल्कि भगवान विष्‍णु का ज्‍यादा से ज्‍यादा भजन करें. 

- एकादशी व्रत भले ही एकादशी के दिन रखा जाता है, लेकिन इसके नियम 3 दिन के होते हैं. एक दिन पहले दशमी तिथि को सात्विक भोजन करें. साथ ही द्वादशी तिथि को व्रत का पारण भी सात्विक भोजन से ही करें. ये तीनों दिन किसी भी तरह की तामसिक चीजों का सेवन ना करें. 

- एकादशी के दिन चावल का सेवन ना करें. 

- ना ही किसी से झगड़ा करें, ना किसी के लिए अपशब्‍द कहें. 

- एकादशी के दिन बाल कटवाने, नाखून काटने, कपड़े धोने, बाल धोने से बचें. वरना सौभाग्‍य भी दुर्भाग्‍य में बदल जाता है. 

- व्रत के बाद किसी जरूरतमंद को दान करें. इससे व्रत का पूरा फल मिलता है. 

सफला एकादशी व्रत का पारण समय 

15 दिसंबर को रखे जा रहे सफला एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को यानी कि 16 दिसंबर को किया जाएगा. एकादशी व्रत का पारण शुभ समय 16 दिसंबर 2025 को सुबह 7 बजकर 7 मिनट से 9 बजकर 11 मिनट तक है. 

