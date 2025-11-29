Advertisement
Saphala Ekadashi 2025: दिसंबर में इस दिन रखा जाएगा सफला एकादशी व्रत, जानें शुभ मुहूर्त, पारण समय और पूजन विधि

Saphala Ekadashi 2025 Date Muhurat: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी का व्रत रखा जाता है. इस साल यह व्रत 15 दिसंबर को रखा जाएगा. आइए जानते हैं इस व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और नियम.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 29, 2025, 08:51 PM IST
Saphala Ekadashi 2025: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है. साल भर में आने वाली 24 एकादशियों में सफला एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है. मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा एवं विधि-विधान से करने पर मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सौभाग्य बढ़ता है. पंचांग के अनुसार साल 2025 में सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर, सोमवार को रखा जाएगा. ऐसे में आइए, इस पावन तिथि से जुड़ी विस्तृत जानकारी, शुभ मुहूर्त, पारण समय और पूजन विधि के बारे में जानते हैं.

सफला एकादशी 2025 तिथि और शुभ मुहूर्त

एकादशी तिथि प्रारंभ- 14 दिसंबर 2025, रविवार - शाम 04:48 बजे

एकादशी तिथि समाप्त- 15 दिसंबर 2025, सोमवार- शाम 03:59 बजे

व्रत रखने की तिथि- 15 दिसंबर 2025 (सोमवार)

सफला एकादशी पारण (व्रत खोलने) का समय

सफला एकादशी का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है. ऐसे में सफला एकादशी पारण का शुभ समय 16 दिसंबर 2025, मंगलवार सुबह 07:06 बजे से 09:46 बजे तक रहेगा. इस समय के भीतर व्रत का पारण करना शुभ माना जाता है.

सफला एकादशी का महत्व

सफला एकादशी को “सफलता प्रदान करने वाली एकादशी” कहा जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन उपवास करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सौभाग्य, समृद्धि तथा मानसिक शांति आती है. भगवान विष्णु की कृपा से रुके हुए कार्य भी पूर्ण होने लगते हैं.

सफला एकादशी 2025 पूजन विधि

ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें. इसके बाद घर के पूजा स्थान को साफ-सुथरा करें. फिर, व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें. पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का ध्यान करें. विष्णु भगवान की मूर्ति या चित्र को गंगाजल से शुद्ध करें. पीले फूल, तुलसी दल, चंदन, धूप-दीप, नैवेद्य अर्पित करें. भगवान विष्णु के मंत्र “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का जप करें.

सफला एकादशी 2025 व्रत नियम

पूरे दिन फलाहार या निर्जला उपवास रखें. सत्संग, कीर्तन या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. क्रोध, नकारात्मक विचार और तामसिक भोजन से दूर रहें.

रात में जागरण

मान्यता है कि इस दिन रात जागकर भगवान विष्णु का भजन-कीर्तन करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है. इसलिए एकादशी की रात में जागरण का विधान शास्त्रों में बताया गया है. 

द्वादशी तिथि में पारण

पारण समय में पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं. तुलसी दल अर्पित करें और तभी व्रत खोलें. संभव हो तो ब्राह्मणों को भोजन करवाएं या दान दें. 

सफला एकादशी व्रत के फायदे

सौभाग्य और सफलता में वृद्धि होती है. इस व्रत के प्रभाव से जल्द ही मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. इसके साथ ही घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहती है. इसके अलावा आर्थिक स्थिति में सुधार होता है. कष्ट और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

