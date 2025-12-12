Saphala Ekadashi 2025: सफला एकादशी पर विष्णु जी को अर्पित करें उनके प्रिय भोग, करें इन शक्तिशाली मंत्रों का जाप!

Saphala Ekadashi 2025 Bhog And Mantra: सफला एकादशी सभी 24 एकादशियों में प्रमुख और महत्वपूर्ण एकादशी है. सफला एकादशी व्रत का संकल्प पौष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि पर किया जाता है. इस साल सफला एकादशी 15 दिसंबर 2025 को है. इस तिथि पर व्रत रखने और विष्णु जी की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट और पाप कटते हैं. भाग्योदय होता है और मोक्ष का रास्ता खुलता है. एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के प्रिय भोग अर्पित करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और जीवन की बाधाओं का नाश होता है. साथ ही एकादशी तिथि पर कुछ शक्तिशाली मंत्रों का जाप करना भी अति शुभ होता है. इससे जीवन में सकारात्मकता आती है. आइए इस कड़ी में भगवान विष्णु के प्रिय भोग और उनके मंत्रों को जानें.

विष्णु जी को अर्पित करें उनके प्रिय भोग

सफला एकादशी पर विष्णु जी को उनका प्रिय भोग पंचामृत अर्पित करें. भगवान प्रसन्न होंगे और घर पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे.

एकादशी पर विष्णुजी को पंजीरी का भोग चढ़ाना अति शुभ होता है.धनिया और सूखे मेवों की बनी पंजीरी का भोग भगवान को अति प्रिय है. ऐसे भोग को पाकर भगवान भक्त के घर को धन-धान्य से भर देते हैं. कर्ज से लेकर रोग दोष को दूर करते हैं.

सफला एकादशी पर शाम के समय भगवान को गुड़ और चने का भोग विष्णु जी को अर्पित करें. शीघ्र विवाह होता है, व्यापार में मुनाफा, कर्ज से मुक्ति होती हैं.

सफला एकादशी पर विष्णु जी को पीली बर्फी का भोग चढ़ाएं. इससे भगवान प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे.

सफला एकादशी पर विष्णु जी को उनके प्रिय बेसन के लड्डू का भोग अर्पित करें. यह भोग पाकर भगवान कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति को मजबूत करेंगे.

नोट- भगवान विष्णु को जो भी भोग अर्पित करें उसमें तुलसीदल या तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करें. इसके लिए एक दिन पहले ही पत्तों को तोड़कर रख लें.

एकादशी व्रत पर करें इन मंत्रों का जाप

इस मंत्र 108 बार करें जाप

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

विष्णु गायत्री मंत्र का करें जाप

ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्॥

लक्ष्मी-नारायण मंत्र का करें जाप-

“ॐ श्रीं लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः”

विष्णु सहस्रनाम मंत्र का करें जाप

पूर्ण सहस्रनाम का पाठ करना या उसका एक अंश भी जपना बहुत पुण्यकारी माना जाता है.

यह मंत्र भी बहुत शक्तिशाली है-

ॐ विष्णवे नमः

