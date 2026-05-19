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Hindi Newsधर्मAstro Tips: बुध हो या शुक्र या शनि... सप्ताह के 7 दिन कौन से काम करें और क्या करना वर्जित? बड़ी हानि से बचना है तो जान लें

Astro Tips: बुध हो या शुक्र या शनि... सप्ताह के 7 दिन कौन से काम करें और क्या करना वर्जित? बड़ी हानि से बचना है तो जान लें

Work not to do on these days of Week: सोमवार के शनिवार तक... सप्ताह के 7 दिन अपने आप में विशेष महत्व रखते हैं जिनका अलग-अलग देवता और ग्रह से संबंध है. ऐसे में हर दिन कुछ काम करने की मनाही होती है और कुछ काम उसी दिन किए जानें का नियम है. इस लेख में हम इसी बारे में विस्तार से जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 19, 2026, 04:57 PM IST
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Ganesh Ji
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Day wise work List: सप्ताह के हर एक दिन का अपना विशेष महत्व है. हर दिन के स्वामी देवता है और हर दिन की शुरुआत अलग-अलग ग्रहों से होती है. सोमवार से लेकर शनिवार के दिन तक कुछ कामों को करना शुभ माना गया है तो वहीं इन सातों दिन कुछ न कुछ कार्यों को करना वर्जित माना गया है. इन बातों का अगर ध्यान न रखा गया तो बड़े लाभ की जगह बड़ी हानि हो सकती है. ऐसे में आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि किस दिन कौन से काम करें और कौन से कान न करें.

रविवार का दिन
क्या करें- रविवार का दिन सूर्य देवता से शुरू होता है. इस दिन सत्ता, शासन, लकड़ी, अस्त्र-शस्त्र से जुड़े काम करें. हो सके तो कोई बड़ा पद इस दिन ग्रहण करें या किसी बड़ी डील पर इसी दिन हस्ताक्षर करें. 

क्या न करें- रविवार के दिन किसी के बहस न करें. तुलसी के पत्ते न तोड़ें. पुरुष है तो पिता का और महिला हैं तो पति का अपमान न करें. इस दिन काले कपड़े न पहनें. सुबह देर तक न सोएं और दोपहर में भी न सोएं. नहीं तो मान सम्मन कम हो सकता है. रविवार को नाखून व बाल काटने जैसे छौर कर्म न करें.

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सोमवार का दिन
क्या करें- सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और चंद्रदेव से दिन की शुरुआत होती है. चंद्रदेव माता और मन के कारक है. सोमवार को  पैसों का लेन-देन कर सकते हैं, इस दिन पेड़-पौधे लगाएं, पशुपालन करें. आभूषण खरीदने के लिए सोमवार का दिन अति शुभ माना जाता है.

क्या न करें- सोमवार को भूलकर भी माता का अपमान न करें. माता के मन को ठेस न पहुंचाएं. इस दिन दोपहर में न सोएं. नहीं तो चंद्र दोष लग सकता है. इस दिन पूर्व, उत्तर और आग्नेय दिशा में यात्रा न करें. इस दिन नई नौकरी की शुरुआत न करें.

मंगलवार का दिन
क्या करें- मंगलवार के स्वामी हनुमान जी है और दिन की शरुआत भूमिपुत्र मंगल से होता है जो भूमि, शौर्य और आत्मविश्वास के कारक है. मंगलवार को भूमि खरीदने बेचने के लिए अति शुभ माना जाता है. शत्रुओं को सबक सिखाने से लेकर इस दिन कसरत करना, शस्त्र संबंधी कार्य करने के लिए अति शुभ माना जाता है.

क्या न करें- मंगलवार के दिन किसी से कर्ज न लें व इस दिन भी तुलसी के पत्ते न तोड़ें. मंगलवार के दिन उत्तर दिशा की यात्रा न करें. इस दिन भी नाखून व बाल काटने जैसे छौर कर्म न करें.

बुधवार का दिन
क्या करें- बुधवार के स्वामी भगवान गणेश हैं और दिन की शुरुआत बुध ग्रह से होती है जो बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक है. बुधवार को नया व्यापार शुरू करें. बुधवार के दिन से ही बच्चे की पढ़ाई-लिखाई शुरू करवाएं.

क्या न करें- इस दिन झूठ न बोने और किसी भी कन्या और किन्नर का अपमान भूलकर भी न करें. बुधवार को पान न खाएं. इस दिन उत्तर दिशा की यात्रा कतई न करें.

गुरुवार का दिन
क्या करें- गुरुवार के स्वामी ग्रह भगवान विष्णु हैं. बृहस्पति ग्रह से इस दिन की शरुआत होती है जो भाग्य और ज्ञान के कारक है. इस दिन केले के पेड़ की पूजा करें व पीले कपड़े पहनें. गुरुवार के दिन धार्मिक-मांगलिक कार्य करें, जैसे यज्ञ आदि का आयोजन इसी दिन करें. विद्या अ​भ्यास करें व औषधि आदि का ज्ञान हालिस करने का यह अच्छा दिन है.

क्या न करें- गुरुवार के दिन छौर कर्म न करें जैसे बाल कटवाना, नाखून काटना आदि. इस दिन कपड़े न धोएं, घर के जाले इस दिन साफ न करें और न तो बालों में शैंपू करें. गुरुवार के दिन किसी को भी कर्ज दें. घर के बुजुर्गों और शिक्षकों का अपमान भूल से भी न करें. महिलाओं को ससुराल या मायके से गुरुवार के दिन विदाई नहीं लेनी चाहिए. इस दिन किसी भी परिस्थिति में दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करना चाहिए.

शुक्रवार का दिन 
क्या करें- शुक्रवार माता लक्ष्मी के स्वामित्व वाला दिन है. इस दिन की शुरुवात शुक्र ग्रह से होती है जो सौंदर्य, प्रेम, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, भौतिक सुख और धन का कारक है. गीत-संगीत से जुड़े कार्य की शुरुआत इसी दिन करें. प्रेम संबंध की शुरुआत के लिए दिन शुभ माना गया है. नये कपड़े की खरीद करें व इस दिन अपने ग्रुमिंग के लिए काम करें,  जैसे बाल कलवाएं, पर्फ्यूम खरीदें, लड़की हैं तो अच्छा शृंगार करें.

क्या न करें- इस दिन पति-पत्नी या प्रेमी-प्रेमिका को वाद-विवाद नहीं करना चाहिए. नेत्रहीन व्यक्ति और कन्या का अपमान भूलकर भी न करें. अपने घर से चीनी व चांदी किसी को भी न दें.

शनिवार का दिन
क्या करें- हिंदू धर्म में शनिवार का दिन हनुमान जी और शनिदेव के लिए समर्पित है. इस दिन को उच्चाटन, मारण जैसे तंत्र-मंत्र की सिद्धि के लिए शुभ माना जाता है.

क्या न करें- लोहा या जूता-चप्पल न खरीदें. उड़द दाल, नमक आदि भूलकर भी इस दिन न खरीदें. मजदूरों या मेहनत करने वाले का इस दिन भूलकर भी अपमान न करें. माता का अपमान न करें. इस दिन उत्तर, ईशान और पूर्व दिशा की यात्रा को तुरंत टाल दें. किसी के साथ अन्याय या किसी का पैसा न मारें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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