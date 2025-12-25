कौन हैं वाराही इंद्राणी समेत ये 7 देवियां, इन्हीं सप्तमातृकाओं ने असुरों का किया संहार!

Saptamatrika Significance: शक्ति की पूजा अगल अगल रूपों में पुराने समय से ही की जाती रही है. इसी तरह मां शक्ति के सात रूपों की उपासना करने का भी विधान है. जिन्हें सप्त माताएं या सप्त मातृकाएं कहा जाता है. मत्स्यपुराण तथा विष्णुधर्मोत्तरपुराण में इन सप्त मातृकाओं के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है. दुर्गा सप्तशती में इनकी उत्पत्ति व महिमा के बारे में बताया गया है. सप्त मातृकाओं को शक्ति के सात रूप माना जाता है. देवताओं की शक्तियों के रूप में इन देवियों ने अवतार लिया जिन्हें दुर्गा का सामूहिक रूप माना जाता है. ये देवियां अति शक्तिशाली है जो युद्ध, रक्षा, आशीर्वाद के साथ ही संतुलित शक्ति भक्तों को प्रदान कर उनका कल्यान करती हैं.

असुरों का विनास करने वाली शक्तियां

शाक्त परंपरा में सप्त मातृकाओं की विशेष पूजा उपासना की जाती है. सप्त मातृकाएं सुरक्षा, भय निवारण के साथ ही ग्रह शांति, शक्ति का आशीर्वाद देती हैं. पौराणिक मान्यता हैं कि देवी दुर्गा के साथ मिलकर इन देवियों ने असुरों का विनास करने में विशेष योगदान दिया है. अंधकासुर से लेकर रक्तबीज जैसे असुरों का इन्हीं शक्तियों से नाश हुआ. देवी दुर्गा की शक्ति से ये सप्त मातृकाए प्रकट हो गई और असुरों का संहार किया.

सप्त मातृकाओं के बारे में जानिए

सप्तमातृका ब्राह्मणी देवी

ब्राह्मणी देवी चार मुख वाली हैं जिनका पूरा शरीर सोने के जैसा चमकता है. देवी दाहिने हाथ में सुला, पीछे के बाएं हाथ में माता ने अक्षमाला धारण किया है और दाहिना हाथ अभय मुद्रा लिए हुए हैं और बायां हाथ वरद मुद्रा है. लाल कमल पर ब्राह्मणी देवी विराजती हैं और शीश पर माता ने मुकुट धारण किए हुए हैं.

सप्तमातृका वैष्णवी देवी

वैष्णवी देवी अति सुंदर हैं और पीले वस्त्र धारण करती है जिनके दाहिने और बाएं हाथ में चक्र व शंख है. भगवान विष्णु की तरह ही माता वैष्णवी सुंदर आभूषण पहनती है और गरुड़ पर सवार होती हैं. मां वैष्णवी देवी चार भुजाओं वाली है जिनके पास शंख, चक्र, गदा और पद्म है.

सप्तमातृका इंद्राणी देवी

इंद्राणी देवी लाल रंग की हैं जिनकी आंखें 3 हैं और भुजाएं 4 हैं. देवी अपने शीश पर कीर्ति मुकुट धारण किए हुए हैं. इंद्राणी देवी का हाथी पर सवाली करती हैं और कल्प वृक्ष के नीचे निवास करती हैं. इंद्राणी देवी आभूषणों से सजी रहती हैं.

सप्तमातृका चामुंडा देवी

शेर की खाल पहनने वाली चामुंडा देवी अंजीर के पेड़ के नीचे वास करती हैं. जिनका रूप विकराल है और इनके तीन आंखें हैं. माता लाल रंग की है और अपनी 10 भुजाओं में माता मुसल, खड़ग, खेटका, कवच, बाण, अंकुश, धनुष डंडा जैसे अस्त्र शस्त्रों धारण करती हैं.

सप्तमातृका महेश्वरी देवी

महेश्वरी देवी 6 भुजाओं वाली हैं जो बैल की सवारी करती हैं. महेश्वरी देवी के पांच चेहरे व तीन नेत्र हैं और शीश पर जाट मुकुट पहनती हैं. 4 भुजाओं में वे सूत्र, डमरु है इसके अलावा सुला और घंटा भी माता ने हाथों में धारण किया है.

सप्तमातृका कौमारी / कार्त्तिकी देवी

कौमारी देवी पीले रंग की है जिनकी चार भुजाएं हैं और भीम इनका वाहन है. अंजीर के वृक्ष के नीचे देवी निवास करती हैं और वे गले में लाल फूलों की माला पहनती हैं. अपने भक्त को शूरता और साहस का आशीर्वाद देती हैं.

सप्तमातृका वाराही देवी

वाराही देवी श्याम रंग की है जिनके शीश पर मुकुट है. मूंगे से बने आभूषण धारण करने वाली माता कल्पक वृक्ष के नीचे वास करती है और इनका वाहन और प्रतीक हाथी है. वाराही देवी की 6 भुजाएं है. माता 4 अस्त्र शस् धारण करती हैं.

