Saraswati Chalisa Lyrics : सरस्वती पूजा में सरस्वती चालीसा, सरस्वती वंदना आदि जरूर पढ़नी चाहिए. इससे विद्याा, बुद्धि, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती प्रसन्न होती हैं.
Trending Photos
Saraswati Chalisa for Saraswati Puja : बसंत पंचमी के दिन विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती प्रकट हुई थीं. बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं, देवी सरस्वती की पूजा की जाती है, उन्हें पीले फूल और मिठाई, फल आदि अर्पित किए जाते हैं. साथ ही सरस्वती मंत्रों का जाप, सरस्वती वंदना, सरस्वती चालीसा का पाठ करते हैं. यहां पढ़ें सरस्वती चालीसा और इस पर्व से जुड़े सामान्य प्रश्नों के जवाब भी जानें.
दोहा
जनक जननि पद्मरज, निज मस्तक पर धरि।
बन्दौं मातु सरस्वती, बुद्धि बल दे दातारि॥
पूर्ण जगत में व्याप्त तव, महिमा अमित अनंतु।
दुष्टजनों के पाप को, मातु तु ही अब हन्तु॥
जय श्री सकल बुद्धि बलरासी। जय सर्वज्ञ अमर अविनाशी॥
जय जय जय वीणाकर धारी। करती सदा सुहंस सवारी॥
रूप चतुर्भुजधारी माता। सकल विश्व अंदर विख्याता॥
जग में पाप बुद्धि जब होती। जबहि धर्म की फीकी ज्योती॥
तबहि मातु ले निज अवतारा। पाप हीन करती महि तारा॥
वाल्मीकिजी थे हत्यारा। तव प्रसाद जानै संसारा॥
रामायण जो रचे बनाई। आदि कवी की पदवी पाई॥
कालिदास जो भये विख्याता। तेरी कृपा दृष्टि से माता॥
तुलसी सूर आदि विद्धाना। भये और जो ज्ञानी नाना॥
तिन्हहिं न और रहेउ अवलम्बा। केवल कृपा आपकी अम्बा॥
करहु कृपा सोइ मातु भवानी। दुखित दीन निज दासहि जानी॥
पुत्र करै अपराध बहुता। तेहि न धरइ चित्त सुंदर माता॥
राखु लाज जननी अब मेरी। विनय करूं बहु भांति घनेरी॥
मैं अनाथ तेरी अवलंबा। कृपा करउ जय जय जगदंबा॥
मधु कैटभ जो अति बलवाना। बाहुयुद्ध विष्णू ते ठाना॥
समर हजार पांच में घोरा। फिर भी मुख उनसे नहिं मोरा॥
मातु सहाय भई तेहि काला। बुद्धि विपरीत करी खलहाला॥
तेहि ते मृत्यु भई खल केरी। पुरवहु मातु मनोरथ मेरी॥
चंड मुण्ड जो थे विख्याता। छण महुं संहारेउ तेहि माता॥
रक्तबीज से समरथ पापी। सुर-मुनि हृदय धरा सब कांपी॥
काटेउ सिर जिम कदली खम्बा। बार बार बिनवउं जगदंबा॥
जग प्रसिद्ध जो शुंभ निशुंभा। छिन में बधे ताहि तू अम्बा॥
भरत-मातु बुधि फेरेउ जाई। रामचन्द्र बनवास कराई॥
एहि विधि रावन वध तुम कीन्हा। सुर नर मुनि सब कहुं सुख दीन्हा॥
को समरथ तव यश गुन गाना। निगम अनादि अनंत बखाना॥
विष्णु रूद्र अज सकहिं न मारी। जिनकी हो तुम रक्षाकारी॥
रक्त दन्तिका और शताक्षी। नाम अपार है दानव भक्षी॥
दुर्गम काज धरा पर कीन्हा। दुर्गा नाम सकल जग लीन्हा॥
दुर्ग आदि हरनी तू माता। कृपा करहु जब जब सुखदाता॥
नृप कोपित जो मारन चाहै। कानन में घेरे मृग नाहै॥
सागर मध्य पोत के भंगे। अति तूफान नहिं कोऊ संगे॥
भूत प्रेत बाधा या दुःख में। हो दरिद्र अथवा संकट में॥
नाम जपे मंगल सब होई। संशय इसमें करइ न कोई॥
पुत्रहीन जो आतुर भाई। सबै छांड़ि पूजें एहि माई॥
करै पाठ नित यह चालीसा। होय पुत्र सुन्दर गुण ईसा॥
धूपादिक नैवेद्य चढावै। संकट रहित अवश्य हो जावै॥
भक्ति मातु की करै हमेशा। निकट न आवै ताहि कलेशा॥
बंदी पाठ करें शत बारा। बंदी पाश दूर हो सारा॥
मोहे जान अज्ञनी भवानी। कीजै कृपा दास निज जानी ॥
॥ दोहा ॥
माता सूरज कांति तव, अंधकार मम रूप। डूबन ते रक्षा करहु, परूं न मैं भव-कूप॥
बल बुद्धि विद्या देहुं मोहि, सुनहु सरस्वति मातु। मुझ अज्ञानी अधम को, आश्रय तू ही दे दातु ॥॥
बसंत पंचमी के दिन पढ़ना चाहिए या नहीं?
बसंत पंचमी का दिन विद्याआरंभ के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है. इस दिन छोटे बच्चों की विधि-विधान से पढ़ाई का कार्य शुरू करना उत्तम माना जाता है. साथ ही बसंत पंचमी के दिन पढ़ना जरूर चाहिए, इससे दिमाग तेज होता है, एकाग्रता बढ़ती है.
क्या बसंत पंचमी का दिन शादी के लिए शुभ होता है?
बसंत पंचमी का दिन शुभ कार्यों जैसे- शादी, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ आदि के लिए अबूझ मुहूर्त होता है. लेकिन इस साल बसंत पंचमी के समय शुक्र अस्त होने से शादी के मुहूर्त नहीं हैं.
बसंत पंचमी के दिन क्या करना चाहिए?
बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के कपड़े पहनें, माता सरस्वती की पूजा करें.
सरस्वती पूजा क्यों मनाई जाती है?
दरअसल, सरस्वती पूजा केवल एक देवी की आराधना नहीं है, बल्कि यह इंसान के जीवन में भाषा, ज्ञान, संगीत और समझ के महत्व को दर्शाती है. मां सरस्वती ही हमें यह सब प्रदान करती हैं, इसलिए इस दिन उनकी पूजा की जाती है.