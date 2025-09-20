Sarva Pitru Amavasya 2025: सर्वपितृ अमावस्या पर सर्वार्थसिद्धि योग का अद्भुत संयोग, इस तरह करेंगे तर्पण-पिंडदान तो पूर्वज हमेशा बरसाएंगे कृपा

Sarva Pitru Amavasya 2025 Shraddha Vidhi: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल सर्वपितृ अमावस्या और आश्विन अमावस्या का पर्व 21 सितंबर, शनिवार को मनाया जाएगा. इस विशेष दिन पर सर्वार्थ सिद्धि योग का भी संयोग बन रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस दिन सूर्य कन्या राशि में रहेंगे, जबकि चंद्रमा दोपहर 3 बजकर 57 मिनट तक सिंह राशि में रहकर बाद में कन्या राशि में प्रवेश करेंगेय. संयोगवश इस दिन साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, जो रात 10 बजकर 59 मिनट से आरंभ होगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल सर्वपितृ अमावस्या पर कौन-कौन से संयोग बन रहे हैं और इस दिन पूर्वजों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान कैसे करें.

सर्वपितृ अमावस्या का मुहूर्त

दृक पंचांग के मुताबिक इस दिन का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 50 मिनट से दोपहर 12 बजकर 38 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा इस दिन राहुकाल शाम 4 बजकर 48 मिनट से 6 बजकर 19 मिनट तक रहेगा. ध्यान रहे कि श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के लिए कुतुप और रौहिण मुहूर्त सबसे शुभ माने गए हैं. इसलिए इस मुहूर्त में पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान करना अच्छा रहेगा.

सर्वपितृ अमावस्या पर सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग

ज्योतिष शास्त्र में सर्वार्थ सिद्धि योग को अत्यंत शुभ माना गया है. मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्य सफल होते हैं. इस बार यह योग 21 सितंबर सुबह 9 बजकर 32 मिनट से 22 सितंबर को सुबह 6 बजकर 09 मिनट तक रहेगा.

सर्वपितृ अमावस्या पर किसका होता है श्राद्ध?

गरुड़ पुराण में वर्णन है कि अमावस्या तिथि पर उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु अमावस्या, पूर्णिमा या चतुर्दशी को हुई हो. यदि कोई व्यक्ति अलग-अलग तिथियों पर श्राद्ध नहीं कर पाता, तो अमावस्या के दिन सभी पूर्वजों का श्राद्ध करने से संतोषजनक फल प्राप्त होता है. इस दिन को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या भी कहते हैं. यहां तक कि जिन पूर्वजों की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है, उनका श्राद्ध भी इसी दिन किया जा सकता है.

सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण

इस वर्ष सर्वपितृ अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है. ग्रहण का आरंभ रात 10 बजकर 59 मिनट पर होगा.

सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध विधि

इस दिन श्राद्ध और तर्पण के लिए कुछ प्रमुख नियम बताए गए हैं. सर्वपितृ अमावस्या के दिन शुभ मुहूर्त में सुबह स्नान करें. यदि नदी में स्नान संभव न हो तो घर पर गंगाजल मिलाकर स्नान करें. पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करें. साथ ही गाय, कुत्ते, चींटी, कौवे और देवताओं के लिए भोजन निकालें. ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान-दक्षिणा दें. पीपल वृक्ष की पूजा करें, सात परिक्रमा करें और पितरों को स्मरण करें. सरसों के तेल के दीपक में काले तिल डालकर जलाएं. चाहें तो मंदिर के बाहर पीपल का पौधा भी लगा सकते हैं. इससे पूर्वजों की कृपा और घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहती है.

