क्‍यों इतनी खास है सर्वपितृ अमावस्‍या? यह कथा पढ़कर मिल जाएगा जवाब
Advertisement
trendingNow12928644
Hindi Newsधर्म

क्‍यों इतनी खास है सर्वपितृ अमावस्‍या? यह कथा पढ़कर मिल जाएगा जवाब

Sarva Pitru Amavasya Vrat Katha: सर्व पितृ अमावस्‍या के दिन बड़ा धार्मिक महत्‍व है. इस दिन पितरों को विदाई दी जाती है. साथ ही पितृ अमावस्‍या को लेकर पौराणिक कथा भी है, जिसमें इसके महत्‍व का वर्णन किया गया है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 19, 2025, 03:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्‍यों इतनी खास है सर्वपितृ अमावस्‍या? यह कथा पढ़कर मिल जाएगा जवाब

Sarva Pitru Amavasya ki Katha: 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्‍या है और इसी दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लग रहा है. सर्व पितृ अमावस्‍या के दिन ज्ञात-अज्ञात पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है फिर 15 दिन के लिए मृत्‍युलोक में आए पितरों को विदाई दी जाती है. सर्वपितृ अमावस्‍या कितनी महत्‍वपूर्ण है, इसका उल्‍लेख पुराणों में मिलता है. 

यह भी पढ़ें: गुरु का केंद्र त्रिकोण योग शुरू करेगा इन राशियों का गोल्‍डन टाइम, राजशाही में बीतेगा हर दिन, बनेंगे अमीर

सर्वपितृ अमावस्या की कथा

Add Zee News as a Preferred Source

कथा के अनुसार 'प्राचीन काल में अग्निष्वात और बर्हिषपद नाम के पितृ देव थे. उनकी एक मानस कन्या थीं अक्षोदा. अक्षोदा ने आश्विन मास की अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए तप किया था. तपस्या से प्रसन्न होकर सभी पितर देवता अक्षोदा के समक्ष प्रकट हुए. उस समय अक्षोदा का पूरा ध्यान एक तेजस्वी पितर अमावसु की ओर ही था और वह उन्हें अपलक निहारती रहीं, उसने अमावसु से कहा, "वरदान में आप मुझे स्वीकारें मैं आपका संग चाहती हूं.'

अक्षोदा की इस बात से सभी पितृ क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे श्राप दिया कि वह पितृ लोक से पृथ्वी लोक जाएंगी. ये सुनकर अक्षोदा को अपनी गलती का अहसास हुआ हुआ और वह क्षमा याचना करने लगी. तब पितरों ने दया कर उससे कहा कि वह मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेगी. वहां ब्रह्माजी के वंशज महर्षि पाराशर उस मत्स्य कन्या को पति रूप में मिलेंगे और उसके गर्भ से भगवान वेद व्यास जन्म लेंगे. इसके बाद फिर श्राप मुक्त होकर वह फिर से पितर लोक में वापस आ जाएगी.

पितृ अमावसु से प्रसन्न होकर अन्य पितरों ने उनकी सराहना की और उन्हें वरदान दिया कि स्त्री के सौन्दर्य के आगे आपने अपने मन को स्थिर रखा और अपने नियम पर अडिग रहे इसीलिए  ये तिथि आपके नाम से अमावसु के रूप में जानी जाएगी. मान्यता है कि तभी से ये दिन सर्व पितृ अमावस्या के रूप में प्रसिद्ध हुआ है.'

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Sarva Pitru Amavasya

Trending news

मैसूर दशहरा विवाद: बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक करेंगी उद्घाटन, SC का फैसला
Mysore Dasara controversy
मैसूर दशहरा विवाद: बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक करेंगी उद्घाटन, SC का फैसला
आंखें मलते राहुल जो चाहें कर देते है पोस्ट... GEN Z वाले बयान पर कंगना ने दिया जवाब
Rahul Gandhi
आंखें मलते राहुल जो चाहें कर देते है पोस्ट... GEN Z वाले बयान पर कंगना ने दिया जवाब
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
Supreme Court Hearing adjourned Delhi riots case
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Terrorist Rafiq Sheikh Arrested
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली अंगूठी
PM Modi
Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली अंगूठी
सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन
Katra Banihal special train
सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन
दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर नहीं की सुनवाई, 22 सितंबर तक स्थगित
Supreme Court Hearing Delhi riots case
दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर नहीं की सुनवाई, 22 सितंबर तक स्थगित
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
Himachal Weather
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
PM Modi Birthday Gifts E-Auction
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
durga puja
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
;