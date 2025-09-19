Sarva Pitru Amavasya ki Katha: 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्‍या है और इसी दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लग रहा है. सर्व पितृ अमावस्‍या के दिन ज्ञात-अज्ञात पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है फिर 15 दिन के लिए मृत्‍युलोक में आए पितरों को विदाई दी जाती है. सर्वपितृ अमावस्‍या कितनी महत्‍वपूर्ण है, इसका उल्‍लेख पुराणों में मिलता है.

सर्वपितृ अमावस्या की कथा

कथा के अनुसार 'प्राचीन काल में अग्निष्वात और बर्हिषपद नाम के पितृ देव थे. उनकी एक मानस कन्या थीं अक्षोदा. अक्षोदा ने आश्विन मास की अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए तप किया था. तपस्या से प्रसन्न होकर सभी पितर देवता अक्षोदा के समक्ष प्रकट हुए. उस समय अक्षोदा का पूरा ध्यान एक तेजस्वी पितर अमावसु की ओर ही था और वह उन्हें अपलक निहारती रहीं, उसने अमावसु से कहा, "वरदान में आप मुझे स्वीकारें मैं आपका संग चाहती हूं.'

अक्षोदा की इस बात से सभी पितृ क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे श्राप दिया कि वह पितृ लोक से पृथ्वी लोक जाएंगी. ये सुनकर अक्षोदा को अपनी गलती का अहसास हुआ हुआ और वह क्षमा याचना करने लगी. तब पितरों ने दया कर उससे कहा कि वह मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेगी. वहां ब्रह्माजी के वंशज महर्षि पाराशर उस मत्स्य कन्या को पति रूप में मिलेंगे और उसके गर्भ से भगवान वेद व्यास जन्म लेंगे. इसके बाद फिर श्राप मुक्त होकर वह फिर से पितर लोक में वापस आ जाएगी.

पितृ अमावसु से प्रसन्न होकर अन्य पितरों ने उनकी सराहना की और उन्हें वरदान दिया कि स्त्री के सौन्दर्य के आगे आपने अपने मन को स्थिर रखा और अपने नियम पर अडिग रहे इसीलिए ये तिथि आपके नाम से अमावसु के रूप में जानी जाएगी. मान्यता है कि तभी से ये दिन सर्व पितृ अमावस्या के रूप में प्रसिद्ध हुआ है.'

