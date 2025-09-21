Tulsi Upay: सूर्य ग्रहण लगने से पहले ही कर लें सर्वपितृ अमावस्या से जुड़े तुलसी के ये टोटके, पितरों की कृपा से दुख होंगे दूर!
Tulsi Upay: सूर्य ग्रहण लगने से पहले ही कर लें सर्वपितृ अमावस्या से जुड़े तुलसी के ये टोटके, पितरों की कृपा से दुख होंगे दूर!

Tulsi Upay On Sarva Pitru Amavasya 2025: इस बार सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर 2025 को है और इसी दिन ग्रहण का भी संयोग हो रहा है. ऐसे में ग्रहण से पहले ही अगर तुलसी से जुड़े कुछ विशेष उपाय कर लें तो इससे पितृ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 21, 2025, 08:10 AM IST
Tulsi Upay On Sarva Pitru Amavasya 2025
Tulsi Upay On Sarva Pitru Amavasya 2025

Tulsi Remedies Before Surya Grahan: पितृ पक्ष अमावस्या तिथि के साथ समाप्त हो जाएगी. ऐसे में  21 सितंबर 2025 को पितृ पक्ष की आखिरी तिथि पर यानी सर्वपितृ अमावस्या पर तुलसी से जुड़े कुछ उपाय किए जा सकते हैं. हालांकि इस दिन सूर्य ग्रहण (Surya Grahan 2025) भी लग रहा है तो जरूरी है कि जो भी तुलसी उपाय किए जाएं वो ग्रहण के पहले ही कर लिए जाएं क्योंकि ग्रहण के समय न तो पूजा की जाएगी और न ही तुलसी से जुड़ा कोई उपाय किया जाएगा. सर्वपितृ अमावस्या पर पितृ अपने पितृलोक को लौट जाते हैं ऐसे में इस दिन पितृ का आशीर्वाद पाने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जा सकता हैं लेकिन कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखना होगा. आइए इस बार में विस्तार से जानें. 

ध्यान रखें ये जरूरी बातें
पितृ पक्ष की अमावस्या पर तुलसी से जुड़े किसी भी तरह के उपाय को करने से पहले इस बात का पूरा ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी की पूजा न करें बल्कि केवल तुलसी से जुड़े उपाय या टोटका करें. ध्यान रहे कि किसी भी टोटके को करते समय तुलसी को छुए नहीं और न तो उसके पत्ते तोड़ें. इससे मां लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से जा सकती हैं. इस बातों का खास ध्यान तब और रखना पड़ेगा जब पितृ पक्ष की अमावस्या तिथि यानी पितृ अमावस्या और सूर्य ग्रहण का संयोग हो रहा है.

जरूर करें ये काम
सर्वपितृ अमावस्या के दिन मन को शांत रखें और पितृ का आशीर्वाद पाने के लिए तुलसी पौधे के सामने थोड़ी दूरी बनाकर बैठै और इसके बाद तुलसी चालीसा के पाठ करें. तुलसी माता के विशेष और प्रभावशाली मंत्रों का जाप करें इससे लाभ हो सकेगा. तुलसी के मंत्र - महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी, आधि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते।।

तुलसी देवी की परिक्रमा 
सर्वपितृ अमावस्या को तुलसी जी की पूजा नहीं कर सकते हैं और न तो ग्रहण में तुलसी जी को छूसकते हैं. ऐसे में ग्रहण लगने से पहले ही शाम को तुलसी जी के पास एक घी का दीया जलाएं और 7 या 11 बार पौधे की परिक्रमा करें. इस उपाय से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों एक साथ प्रसन्न हो जाते हैं. इसके अलावा पितरों का तर्पण और उनकी विदाई करने के बाद भी तुलसी चालीसा पढ़ा जा सकता है, पितृ जाते जाते आशीर्वाद देंगे.

पीला या लाल धागे का टोटका
पीला या लाल धागा लेकर उसमें गिनकर 108 गांठें लगाएं और उस धागे को तुलसी के गमले में इस तरह सावधानी से बांधें कि तुलसी को स्पर्ष न कर सकें. इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को तोड़ना या छूना नहीं है. इस उपाय से घर में सकारात्मकता बनी रहेगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शनििया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Sarva pitru amavasya 2025

