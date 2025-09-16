Sarvapitri Amavasya 2025: सर्वपितृ अमावस्या पर दान की टोकरी कैसे तैयार, नोट कर लें एक एक सामग्री!

Sarvapitri Amavasya Donation: सर्वपितृ अमावस्या के साथ ही पितृपक्ष का भी समापन हो जाता है. पितृपक्ष का यह आखिरी तिथि बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. इस तिथि पर ज्ञात-अज्ञात पितरों का तर्पण किया जाता है. उन पितृ का श्राद्ध कर्म किया जाता जिनकी मृत्यु की तिथि न ज्ञात हो. सर्वपितृ अमावस्या पर दान का बहुत महत्व है. दरअसल, इस तिथि पर पितरों की विदाई होती है और पितरों का इस दिन विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है.

सुख, शांति और समृद्धि का मिलता है आशीर्वाद

मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष की समाप्ति पर दान टोकरी बनाकर पितरों को विदाई दी जाती है. जिसमें उनके सभी जरूरत के सामान भरे जाते हैं और फिर उसे विधि विधान से दान कर दिया जाता है. सर्वपितृ अमावस्या पर दान की टोकरी तैयारकर पितरों को अर्पित किया जाता है. इससे पितृ संतुष्ट होकर पृथ्वी से प्रस्थान करते हैं. पितृ इस दौरान अपने वंशजों से अति प्रसन्न होते हैं और सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं. आइए जानें कि सर्वपितृ अमावस्या पर दान की टोकरी में क्या क्या रखें.

दान की टोकरी में क्या रखें?

आत्मा की तृप्ति के लिए चावल, गेहूं और काले तिल

पितरों की शांति और संतोष के लिए सफेद या पीले रंग का कपड़ा धोती आदि.

पितृदोष के शमन और जीवन में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए हरी सब्जियां जैसे लौकी, कद्दू का दान.

मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तांबे या पीतल के बर्तन, शुद्ध धातु के बर्तन, लोटा या थाली.

पूर्ण श्रद्धा के प्रतीक दक्षिणा के लिए रुपए या सिक्के, गुड़, खील या मिठाई.

दान की विधि कैसे करें?

सुबह स्नान करें और स्वच्छ कपड़े धारण कर मन को शांत रखें और पितरों का ध्यान करें.

दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख करके पितरों का तर्पण करें और फिर जल अर्पित करते जाएं.

इसके बाद श्रद्धा से पितरों की दान टोकरी सजाएं और ब्राह्मण, गौशाला या गरीबों में बांट दें.

दान करते समय मन को प्रसन्न रखें और पितरों को नमस्कार करें.

