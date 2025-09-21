Sarvapitru Amavasya Daan: सर्वपितृ अमावस्या खत्म होने से पहले करें ये दान, मिलेगा पितृ पक्ष का पुण्य और खुलेगा पितरों के मोक्ष का द्वार!

Sarvapitru Amavasya 2025: हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व होता है। हर माह में अमावस्या पड़ती है। आश्विन मास की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। यह पितृ पक्ष का अंतिम दिन है। पितरों को स्मरण और श्रद्धांजलि देने का यह विशेष अवसर है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान और तर्पण से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख-समृद्धि आती है। इस दिन दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। दान करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है।

सर्वपितृ अमावस्या पर क्यों दान करना चाहिए

सर्वपितृ अमावस्या पर सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक के बीच का समय अति शुभ माना गया है. तर्पण और दान कर पहले तो पितरों को तृप्त किया जाता है और फिर उन्हें विदाई दी जाती है. इसके बाद बाकी के बचे दिन में दान पुण्य किया जाता है. सर्वपितृ अमावस्या पर दान करने से पितरों की आत्मा शांत होती है तो परिवार में सुख-शांति और आर्थिक वृद्धि बनी रहती है. पूजा और दान करने से पूरा साल पूर्वजों की कृपा अपने वंशजों और घर पर होती है.

सर्वपितृ अमावस्या पर क्या दान करें

तिल का दान करें- सफेद और काले तिल का दान करना अति शुभ माना जाता है. इससे पितृ को शांति मिलती है.

खीर और मीठा प्रसाद बनाकर दान करें.- खीर, हलवा से लेकर साफ सुथरे तरीके से मिठाई बनाकर लोगों में दान करने से पितर शांत होकर आशीर्वाद देते हैं.

अनाज और दाल का दान करें- चावल, उड़द दाल, गेहूं, मूंग या मसूर दाल का दान जरूरतमंदों में करें. इससे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी.

सूखे मेवे व मौसमी फल का जान करें- बादाम, किशमिश से लेकर काजू और मौसमी फल का दान करें. अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा.

कपड़ों का दान करें- साफ कपड़े का दान करें. कपड़े का दान करने से पितृ प्रसन्न होंगे.

पैसे का दान करना- सर्वपितृ अमावस्या पर गरीबों में धन का दान करने से आर्थिक और मानसिक परेशानी दूर हो जाती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शनििया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

