सर्वपितृ अमावस्या पर इन आसान उपायों से करें पितरों को प्रसन्न, खुल जाएंगे बंद किस्मत के ताले
Hindi Newsधर्म

Sarvapitru Amavasya 2025 Upay: सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों की कृपा पाने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं. आइए जानते हैं कि इस दिन किन 5 आसान उपायों से पूर्वजों की विशेष कृपा प्राप्त होगी. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 17, 2025, 07:42 PM IST
Sarvapitru Amavasya 2025: सनातन धर्म में सर्वपितृ अमावस्या का विशेष महत्व है. इसे पितृपक्ष का अंतिम दिन माना जाता है, जब श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए तर्पण, पिंडदान और पूजन करते हैं. मान्यता है कि इस दिन पितरों को प्रसन्न करने से परिवार में सुख-समृद्धि और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर को पड़ने वाली है. कहा जाता है कि इस दिन पितरों के निमित्त कुछ आसान उपाय करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है, जिसके परिणामस्वरूप घर-परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहती है. आइए जानते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या पर किए जाने वाले 5 विशेष उपायों के बारे में.

पितरों के लिए तर्पण करें

सर्वपितृ अमावस्या के दिन गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में जाकर तर्पण करना श्रेष्ठ माना गया है. अगर यह संभव न हो, तो घर पर ही तिल और जल से तर्पण किया जा सकता है. इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे आशीर्वाद प्रदान करते हैं.

भोजन और जल का दान

इस दिन किसी गरीब, ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना और जल दान करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है. मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों को संतोष मिलता है और घर में अन्न-धन की कभी कमी नहीं होती.

कौवों और पवित्र जीवों को अन्न देना

पौराणिक मान्यता के अनुसार, पितृ पक्ष के दौरान कौवों को अन्न खिलाना विशेष महत्व रखता है. इसे पितरों को अन्न अर्पित करने के समान माना जाता है. इसके अलावा गाय, कुत्ते और चींटियों को भी भोजन देना शुभ फल देता है.

यह भी पढ़ें: श्राद्ध पक्ष में पितृ दोष से मुक्ति का सुनहरा मौका, कर लें ये उपाय, नहीं तो 7 पीढ़ियों को करना पड़ेगा लंबा इंतजार

दीपदान और पूजा

सर्वपितृ अमावस्या की शाम को घर में पवित्र दीपक जलाकर पितरों के नाम से प्रार्थना करें. साथ ही "ॐ पितृदेवताभ्यः नमः" मंत्र का जप करें. इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.

दान-पुण्य और सेवा कार्य

इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार दान-पुण्य करना बहुत शुभ माना गया है. कपड़े, अन्न, तिल, गुड़ और धातु का दान पितरों को प्रसन्न करता है. साथ ही जरूरतमंदों की सेवा और सहायता करने से भी पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Sarvapitru Amavasya 2025

