सर्वपितृ अमावस्या पर इन आसान उपायों से करें पितरों को प्रसन्न, खुल जाएंगे बंद किस्मत के ताले

Sarvapitru Amavasya 2025: सनातन धर्म में सर्वपितृ अमावस्या का विशेष महत्व है. इसे पितृपक्ष का अंतिम दिन माना जाता है, जब श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए तर्पण, पिंडदान और पूजन करते हैं. मान्यता है कि इस दिन पितरों को प्रसन्न करने से परिवार में सुख-समृद्धि और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर को पड़ने वाली है. कहा जाता है कि इस दिन पितरों के निमित्त कुछ आसान उपाय करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है, जिसके परिणामस्वरूप घर-परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहती है. आइए जानते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या पर किए जाने वाले 5 विशेष उपायों के बारे में.

पितरों के लिए तर्पण करें

सर्वपितृ अमावस्या के दिन गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में जाकर तर्पण करना श्रेष्ठ माना गया है. अगर यह संभव न हो, तो घर पर ही तिल और जल से तर्पण किया जा सकता है. इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे आशीर्वाद प्रदान करते हैं.

भोजन और जल का दान

इस दिन किसी गरीब, ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना और जल दान करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है. मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों को संतोष मिलता है और घर में अन्न-धन की कभी कमी नहीं होती.

कौवों और पवित्र जीवों को अन्न देना

पौराणिक मान्यता के अनुसार, पितृ पक्ष के दौरान कौवों को अन्न खिलाना विशेष महत्व रखता है. इसे पितरों को अन्न अर्पित करने के समान माना जाता है. इसके अलावा गाय, कुत्ते और चींटियों को भी भोजन देना शुभ फल देता है.

दीपदान और पूजा

सर्वपितृ अमावस्या की शाम को घर में पवित्र दीपक जलाकर पितरों के नाम से प्रार्थना करें. साथ ही "ॐ पितृदेवताभ्यः नमः" मंत्र का जप करें. इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.

दान-पुण्य और सेवा कार्य

इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार दान-पुण्य करना बहुत शुभ माना गया है. कपड़े, अन्न, तिल, गुड़ और धातु का दान पितरों को प्रसन्न करता है. साथ ही जरूरतमंदों की सेवा और सहायता करने से भी पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

