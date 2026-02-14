Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग में करें शिवलिंग की विधि अनुसार पूजा, नोट क पूजन सामग्री की लिस्ट!

महाशिवरात्रि का पर्व इस बार 15 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा. इस बार की महाशिवरात्रि कई रूपों में बहुत शुभ होने वाला है. इस बार महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है. इस शुभ योग में महादेव की पूजा करना मंत्र जाप, रुद्राभिषेक और ध्यान साधना करना अति शुभ फलदायी होता है. महाशिवरात्रि आध्यात्मिक जागरण से लेकर आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग पाने के लिए एक पर्व होता है. इस दिन शिवजी और पार्वती मां की विशेष पूजा आराधना की जाती है. ऐसे में आइए जानें महाशिवरात्रि पर किस विधि से पूजा करें और पूजा के लिए किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है.

महाशिवरात्रि कब है? (Mahashivratri Kab Hai 2026)

पंचांग के अनुसार, इस साल महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026, दिन रविवार को है. हिंदू परंपरा की मानें तो महाशिवरात्रि पर ही शिव जी और मां पर्वती का विवाह हुआ था. यह तिथि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी और समय बीत रात्रि का था. आइए इस कड़ी में महाशिवरात्रि पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पूजन सामग्री जानें.

महाशिवरात्रि पूजा का शुभ मुहूर्त (Mahashivratri Puja Muhurat 2026)

चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी 2026 शाम 05:04 बजे शुरू होगी.

चतुर्दशी तिथि 16 फरवरी 2026 को शाम 05:34 बजे समाप्त होगी.

रात्रि प्रथम प्रहर पूजा का समय 15 फरवरी को शाम को 06:11 बजे से लेकर रात 09:23 बजे तक.

रात्रि द्वितीय प्रहर की पूजा का समय 15 फरवरी को रात को 09:23 से लेकर बीच रात को 12:35 बजे तक.

रात्रि तृतीय प्रहर की पूजा का समय 16 फरवरी को बीच रात 12:35 से लेकर प्रातः 03:47 बजे तक.

रात्रि चतुर्थ प्रहर की पूजा का समय 16 फरवरी को प्रातः 03:47 बजे से लेकर सुबह 06:59 तक.

निशिता काल की पूजा का समय 16 फरवरी को बीच रात्रि 12:09 से लेकर सुबह बीच रात्रि 01:01 तक.

महाशिवरात्रि की पूजन सामग्री

महाशिवरात्रि रुद्राभिषेक पूजन सामग्री लिस्ट (Maha Shivratri 2026 Rudrabhishek Pujan Samagri)

रूईबत्ती – एक पैकेट घी- 250 ग्राम, कपूर – 50 ग्राम, सिंदूर, लौंग इलायची, सुपारी, अबीर, रोली, हल्दी, कलावा

गुलाल , लाल चन्दन बुरादा – 50 ग्राम, श्वेत चन्दन, अष्टगंध चन्दन- 50 ग्राम, महाराजा चन्दन, पीला कुमकुम.

शहद- एक शीशी, चावल, पार्वती जी के वस्त्र, शृंगार सामग्री, इत्र, चमेली का तेल, गंगाजल बड़ी बोतल, गुलाब जल , केवड़ा जल

कमल बीज- 50 ग्राम, सप्तधान्य, काला तिल, जौ- 50 ग्राम, गुर्च- 50 ग्राम, लाल वस्त्र, पीला कपडा सूती, श्वेत कपड़ा.

पीली सरसो- एक पैकेट, जनेऊ आठ, धूपबत्ती दो पैकेट, भस्म-, शमीपत्र, भांगगोला, दोना बड़ा साइज, पंचमेवा.

चीनी, चांदी अथवा सवर्णाभूषण – निष्ठानुसार, वस्त्र- धोती गमछा, चांदी का सिक्का- श्रद्धानुसार, गन्ने का रस.

कुम्हार की गिली वाली मिट्टी, पान के पत्ते बड़े साइज – 11, फल एवं मिठाई

गुलाब के फूल, गेंदा के फूल, चांदनी के फूल, नवरंग के फूल, मदार के फूल,

बड़ी परांत- एक चौकी, धूतरा- कम से कम 11, बेलपत्र- 108, हरी भांग, रुद्राक्ष माला, दूर्वा, फूलों की माला, दूध, दही

महाशिवरात्रि पूजा की विधि

सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाएं और स्नान कर साफ कपड़े पहनें.

भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें.

शिवलिंग पर क्रमश जल चढ़ाएं, गंगाजल चढ़ाएं, दूध, दही, घी व शहद और मिश्री को मिलाकर पंचामृत बनाएं और अभिषेक करें.

शिवलिंग पर कुछ विशेष पूजन सामग्री अर्पित करें- बेलपत्र, चंदन, फल, धतूरा, आक के फूल, फूल.

''ॐ नमः शिवाय'' मंत्र का जाप 108 बार करें. महामृत्युंजय मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं.

पूरी रात शिवजी के भजन गाएं और ध्यान व जाप करें.

अगले दिन सूर्योदय होने पर सात्विक भोजन से पारण कर व्रत खोलें.

इसी तरह जिस भी प्रहर में पूजा कर रहे हैं इसी विधि से कर सकते हैं.

