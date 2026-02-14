Advertisement
trendingNow13108963
Hindi Newsधर्मMahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग में करें शिवलिंग की विधि अनुसार पूजा, नोट क पूजन सामग्री की लिस्ट!

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग में करें शिवलिंग की विधि अनुसार पूजा, नोट क पूजन सामग्री की लिस्ट!

Mahashivratri 2026 Puja Samgri List: महाशिवरात्रि पर इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और इस योग में पूजा-पाठ करने से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना अति शुभ माना जाता है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 14, 2026, 07:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mahashivratri 2026
Mahashivratri 2026

महाशिवरात्रि का पर्व इस बार 15 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा. इस बार की महाशिवरात्रि कई रूपों में बहुत शुभ होने वाला है. इस बार  महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है. इस शुभ योग में महादेव की पूजा करना मंत्र जाप, रुद्राभिषेक और ध्यान साधना करना अति शुभ फलदायी होता है. महाशिवरात्रि आध्यात्मिक जागरण से लेकर आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग पाने के लिए एक पर्व होता है. इस दिन शिवजी और पार्वती मां की विशेष पूजा आराधना की जाती है. ऐसे में आइए जानें महाशिवरात्रि पर किस विधि से पूजा करें और पूजा के लिए किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है.

महाशिवरात्रि कब है? (Mahashivratri Kab Hai 2026)
पंचांग के अनुसार, इस साल महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026, दिन रविवार को है. हिंदू परंपरा की मानें तो महाशिवरात्रि पर ही शिव जी और मां पर्वती का विवाह हुआ था. यह तिथि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी और समय बीत रात्रि का था. आइए इस कड़ी में महाशिवरात्रि पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पूजन सामग्री जानें.

महाशिवरात्रि पूजा का शुभ मुहूर्त (Mahashivratri Puja Muhurat 2026)

  • चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी 2026 शाम 05:04 बजे शुरू होगी.

    Add Zee News as a Preferred Source

  • चतुर्दशी तिथि 16 फरवरी 2026 को शाम 05:34 बजे समाप्त होगी.

  • रात्रि प्रथम प्रहर पूजा का समय 15 फरवरी को शाम को 06:11 बजे से लेकर रात 09:23 बजे तक.

  • रात्रि द्वितीय प्रहर की पूजा का समय 15 फरवरी को रात को 09:23 से लेकर बीच रात को 12:35 बजे तक.

  • रात्रि तृतीय प्रहर की पूजा का समय 16 फरवरी को बीच रात 12:35 से लेकर प्रातः 03:47 बजे तक.

  • रात्रि चतुर्थ प्रहर की पूजा का समय 16 फरवरी को प्रातः 03:47 बजे से लेकर सुबह 06:59 तक.

  • निशिता काल की पूजा का समय 16 फरवरी को बीच रात्रि 12:09 से लेकर सुबह बीच रात्रि 01:01 तक.

महाशिवरात्रि की पूजन सामग्री 
महाशिवरात्रि रुद्राभिषेक पूजन सामग्री लिस्ट (Maha Shivratri 2026 Rudrabhishek Pujan Samagri)
रूईबत्ती – एक पैकेट घी- 250 ग्राम, कपूर – 50 ग्राम, सिंदूर, लौंग इलायची, सुपारी, अबीर, रोली, हल्दी, कलावा
गुलाल , लाल चन्दन बुरादा – 50 ग्राम, श्वेत चन्दन, अष्टगंध चन्दन- 50 ग्राम, महाराजा चन्दन, पीला कुमकुम. 
शहद- एक शीशी, चावल, पार्वती जी के वस्त्र, शृंगार सामग्री, इत्र, चमेली का तेल, गंगाजल बड़ी बोतल, गुलाब जल , केवड़ा जल
कमल बीज- 50 ग्राम, सप्तधान्य, काला तिल, जौ- 50 ग्राम, गुर्च- 50 ग्राम, लाल वस्त्र, पीला कपडा सूती, श्वेत कपड़ा. 
पीली सरसो- एक पैकेट, जनेऊ आठ, धूपबत्ती दो पैकेट, भस्म-, शमीपत्र, भांगगोला, दोना बड़ा साइज, पंचमेवा.
चीनी, चांदी अथवा सवर्णाभूषण – निष्ठानुसार, वस्त्र- धोती गमछा, चांदी का सिक्का- श्रद्धानुसार, गन्ने का रस.
कुम्हार की गिली वाली मिट्टी, पान के पत्ते बड़े साइज – 11, फल एवं मिठाई
गुलाब के फूल, गेंदा के फूल, चांदनी के फूल, नवरंग के फूल, मदार के फूल, 
बड़ी परांत- एक चौकी, धूतरा- कम से कम 11, बेलपत्र- 108, हरी भांग, रुद्राक्ष माला, दूर्वा, फूलों की माला, दूध, दही

महाशिवरात्रि पूजा की विधि
सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाएं और स्नान कर साफ कपड़े पहनें. 
भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें.
शिवलिंग पर क्रमश जल चढ़ाएं, गंगाजल चढ़ाएं, दूध, दही, घी व शहद और मिश्री को मिलाकर पंचामृत बनाएं और अभिषेक करें.
शिवलिंग पर कुछ विशेष पूजन सामग्री अर्पित करें- बेलपत्र, चंदन, फल, धतूरा, आक के फूल, फूल.
''ॐ नमः शिवाय'' मंत्र का जाप 108 बार करें. महामृत्युंजय मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं.
पूरी रात शिवजी के भजन गाएं और ध्यान व जाप करें.
अगले दिन सूर्योदय होने पर सात्विक भोजन से पारण कर व्रत खोलें.
इसी तरह जिस भी प्रहर में पूजा कर रहे हैं इसी विधि से कर सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर इस एक शब्द से प्रसन्न होंगे भोलेनाथ, बेलपत्र पर लिखकर शिवलिंग पर करें अर्पित!

और पढ़ें- Vijaya Ekadashi 2026: शत्रु पर जीत के लिए विजया एकादशी पर करें विष्णु जी के इन मंत्रों का जाप, दान की लिस्ट भी देखें!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Mahashivratri 2026

Trending news

1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
Kalaignar Women's Rights Scheme
1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
Vande Mataram
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
PAK-चीन के लिए अब आसमान भी नहीं रहेगा सुरक्षित! अभेद्य अस्त्र से भारत बनेगा अभेद्य
India Russia News
PAK-चीन के लिए अब आसमान भी नहीं रहेगा सुरक्षित! अभेद्य अस्त्र से भारत बनेगा अभेद्य
क्या शादी की खुशियों में मौसम बनेगा विलेन? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
क्या शादी की खुशियों में मौसम बनेगा विलेन? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
कोर्ट से भी शिकायत है तो कहां जाएं? 8600 मामलों के साथ सामने आया सच, जान लें रास्ता
Court News in Hindi
कोर्ट से भी शिकायत है तो कहां जाएं? 8600 मामलों के साथ सामने आया सच, जान लें रास्ता
पंजाब में ऑपरेशन लोट्स की आहट, हरियाणा सीएम पर AAP नेता अनुराग ढांडा का तीखा हमला
AAP Punjab
पंजाब में ऑपरेशन लोट्स की आहट, हरियाणा सीएम पर AAP नेता अनुराग ढांडा का तीखा हमला
नशे के विरुद्ध युद्ध में तस्करों पर निर्णायक एक्शन, गवर्नर ने की मान सरकार की तारीफ
Punjab
नशे के विरुद्ध युद्ध में तस्करों पर निर्णायक एक्शन, गवर्नर ने की मान सरकार की तारीफ
SIR के दौरान बंगाल के वोटर ने चुनाव आयोग को थमाया जन्म से पहले का बर्थ सर्टिफिकेट
West Bengal news
SIR के दौरान बंगाल के वोटर ने चुनाव आयोग को थमाया जन्म से पहले का बर्थ सर्टिफिकेट
तेलंगाना में कांग्रेस का झंडा बुलंद, निकाय चुनाव में बनी बड़ी ताकत; BJP का क्या हुआ
Telangana Nagar Nikay Chunav Result 2026
तेलंगाना में कांग्रेस का झंडा बुलंद, निकाय चुनाव में बनी बड़ी ताकत; BJP का क्या हुआ
भारत का नक्शा हटाने के लिए PAK ने किया था US को मजबूर? कांग्रेस ने जयशंकर को घेरा
National News
भारत का नक्शा हटाने के लिए PAK ने किया था US को मजबूर? कांग्रेस ने जयशंकर को घेरा