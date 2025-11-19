Sathya Sai Baba Centenary Celebration: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर 2025 को यानी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं. पीएम मोदी यहां पर श्री सत्य साईं जिले में पहुंचकर वहां श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे. सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू संग श्री सत्य साईं बाबा के पवित्र मंदिर के साथ ही उनकी महासमाधि पर जाएंगे और वहां भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे. इसके बाद श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे.

सत्‍य साईं बाबा की जन्‍म शताब्‍दी का समारोह

कहा जा रहा है कि सत्‍य साईं बाबा की जन्‍म शताब्‍दी का यह समारोह 2011 में बाबा की महासमाधि के बाद सबसे बड़ा आयोजन है. इसलिए उनके भक्‍तों को इस आयोजन का बेसब्री से इंतजार है और इसके लिए युद्धस्‍तर पर तैयारियां भी चल रही हैं. पीएम मोदी आज एक स्मारक सिक्का और डाक टिकटों का एक सेट भी जारी करेंगे जो सत्य साईं बाबा के जीवन, उनकी दी गई शिक्षाओं के साथ ही चिरस्थायी विरासत को समर्पित होगा. प्रधानमंत्री मोदी जिन सत्य साईं बाबा के 100वें जन्म दिवस में शामिल होंगे, आइए उनके बारे में कुछ विशेष बातों को जानते हैं.

बाबा सत्य साईं का चमत्‍कार

सत्‍य साईं बाबा के शिष्‍य डेढ़ सौ से ज्‍यादा देशों में हैं जो बाबा के प्रति गहरी आस्था रखते हैं और जिनके लिए बाबा की जन्म शताब्दी एक बहुत बड़ा उत्सव है. दिग्गज पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हो या बड़े राजनेता, यहां तक की कई सेलिब्रिटीज भी सत्‍य साईं बाबा के भक्तों की लिस्ट में शामिल हैं. 23 नवंबर, साल 1926 को सत्‍य साईं बाबा का जन्म आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में हुआ. जिनके जीवन से जुड़े अनेक चमत्‍कारों की चर्चा समय समय पर होती रहती है. बाबा अक्सर चमत्‍कार करके दिखाने के लिए जाने जाते रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

शिर्डी के साईं बाबा का अवतार

सत्‍य साईं बाबा के लिए भक्तों के मन में बड़ी आस्था है. भक्त मानते हैं कि बाबा शिर्डी के साईं बाबा के अवतार हैं. यहां तक कि खुद ही यह घोषणा सत्‍य साईं बाबा ने भी महज 14 साल की उम्र में कर दी थी कि वे शिवशक्ति स्वरूप, शिरडी साईं के अवतार हैं. हालांकि सत्‍य साईं बाबा का जीवन भी कम उतार चढ़ाव वाला और चमत्‍कारों से भार नहीं है. बाबा जब हाईस्‍कूल में थे तब उन्‍हें एक बिच्छू ने काटा था और इससे वो कोमा में चले गए. लेकिन जब वे कोमा से बाहर निकले तब से उनका पूरा जीवन ही बदल गया. बाबा के स्वभाव और सोच में बड़े बदलाव आ चुके थे. बाबा ने अन्न जल त्याग दिया और पूरा समय श्‍लोक पढ़ने व मंत्र जाप में बिताने लगे. आध्यात्मिक गुरु सत्य सांई को मानने वाले और उनके शिष्यों के सूची में सभी धर्मों के लोग थे. सत्‍य साईं बाबा द्वारा किए सामाजिक कार्यों की चर्चा समय समय पर होती रहती है.

सत्य साईं बाबा की शिक्षाएं

सत्य साईं बाबा का दर्शन मानवतावादी था. बाबा की शिक्षाएं पांच मानव मूल्यों पर आधारित बताया जाता है जिनको बाबा ने ‘पंचशील’ कहा. ये पांच ‘पंचशील’ हैं- सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा.

सबको प्रेम करो, सबकी सेवा करो

सबको प्रेम करो, सबकी सेवा करो सत्य साईं बाबा की प्रमुख शिक्षा थी, जो करुणा और निस्वार्थता से जीने का आह्वान करती है. बाबा के अनुसारहर जीव में ईश्वर है. इस तरह सच्ची पूजा मानव सेवा में ही निहित है.

राष्ट्रधर्म सर्वोपरि

सत्य साईं बाबा ने एक महत्वपूर्ण शिक्षा के रूप में राष्ट्र के प्रति कर्तव्यनिष्ठा को बताया. बाबा के मुताबिक अपनी धार्मिक निष्ठा के साथ ही अपने राष्ट्र के कानूनों का पालन भी पूरी ईमानदारी से करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Budhwar Ke Upay:सारे दरवाजे हो चुके हैं बंद तो बप्पा करेंगे इच्छा पूर्ण, बुधवार को करें ये 3 आसान उपाय, झटपट होंगे काम!

और पढ़ें- Millionaire Palmistry: हथेली पर बना धन त्रिकोण व्यक्ति को बना देता है महाधनवान, चेक करें आपकी हथेली पर है या नहीं!

और पढ़ें- Griha Pravesh Niyam: कौन से दिन भूलकर भी न करें गृह प्रवेश, वास्तु टिप्स के अनुसार किन बातों का रखें विशेष ध्यान!