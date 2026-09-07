/अमेरिका में सत्यनारायण पूजा करवाना बेहद महंगा, पंडित की दक्षिणा के अलावा इतनी जगह देनी पड़ती है मोटी फीस!

भारत में सत्यनारायण की कथा या पूजा करवाना जितना आसान और सस्ता लगता है, विदेशों में उतना ही मुश्किल और महंगा है. जो पूजा भारत में एक दिन की तैयारी और 5000 से 15000 के बीच हो जाती है. उसके लिए अमेरिका में मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है और कई दिन पहले से बुकिंग करानी पड़ती है. इतना ही नहीं पंडित जी की दक्षिणा और पूजा सामग्री के अलावा भी कई तरह के खर्च करने पड़ते हैं. इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है.
जिस तरह भारत में खास मौकों, गृह प्रवेश, शादी के बाद, नामकरण, नए व्यापार की शुरुआत आदि पर सत्यनारायण की पूजा की जाती है. वैसे ही अमेरिका समेत अन्य देशों में भारतीय भी सत्यनारायण पूजा करवाते हैं. लेकिन इसके लिए उन्हें काफी पैसा खर्च करना पड़ता है.
अमेरिका की ही बात करें तो सत्यनारायण पूजा के लिए पंडित जी की फीस 300 डॉलर या उससे ज्यादा हो सकती है. चूंकि वहां भारत की तरह हर शहर, कस्बे या इलाके में पंडित जी उपलब्ध नहीं होते हैं, लिहाजा कई दिन पहले से उन्हें बुक करना पड़ता है और वे जितनी भी दूर से आएं उनके आने-जाने का प्रबंध यजमान को ही करना होता है. दूरी के अनुसार इसका खर्च 50 डॉलर से 100-150 डॉलर तक हो सकता है.
यदि कोई व्यक्ति अपने घर-ऑफिस की बजाय मंदिर में सत्यनारायण की पूजा करवाना चाहता है तो उसके लिए उसे मंदिर में भी पहले से बुकिंग करनी होती है और इसके लिए फीस भी देनी पड़ती है. जो 100 से 150 डॉलर हो सकती है. इसके बाद बारी आती है पूजा सामग्री की.
भारत की तरह कई बार विदेशों में पूजा सामग्री आसानी से नहीं मिल पाती है. साथ ही उसकी कीमत भी ज्यादा होती है. उदाहरण के लिए पूजा के लिए फल, फूल, प्रसाद, कलश, पान, सुपारी और दूसरी जरूरी चीजें जुटाने में ही कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ जाती है. केले का पत्ता भी यहां काफी महंगा मिलता है. इसके बाद प्रसाद की व्यवस्था भी यदि घर में कर रहे हैं तो ठीक, वरना उसका ऑर्डर भी देना होता है. इस तरह कुल मिलाकर सत्यनारायण की पूजा का खर्च 1000 डॉलर यानी कि 1 लाख रुपए के पार तक पहुंच सकता है.
वहीं भारत में सत्यनाराण कथा या पूजा का खर्च छोटे शहर-गांव में दो-ढाई हजार से 5 हजार तक हो सकता है. वहीं दिल्ली-मुंबई, बंगलुरु जैसे बड़े शहरों में भी 15 से 20 हजार तक में आसानी से पूजा करवाई जा सकती है.
पंडित जी की फीस - 1100 से 5100 रुपए तक
पूजा सामग्री - 500 रुपए से 2000 रुपए तक
ताजे फल - 500 से 2000 रुपए तक
पंचामृत और प्रसाद - 500 से 1000 रुपए तक
सवा किलो का मुख्य प्रसाद जैसे सूजी हलवा पंजीरी - 300 से 1500 रुपए तक
(जगह के अनुसार ये चीजें महंगी-सस्ती हो सकती हैं)
वहीं अमेरिका हो या भारत यदि आप इस पूजा का आयोजन भव्यता से कर रहे हैं तो सजावट और मेहमानों की संख्या, भोजन व्यवस्था आदि के आधार पर खर्च कई गुना बढ़ सकता है. अमेरिका में चूंकि पंडितों की संख्या भारत की तुलना में बहुत कम होती है, ऐसे में नवरात्र, दिवाली, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि जैसे मौकों पर ज्यादा मांग के चलते फीस में और ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है.
(Disclaimer- इस स्टोरी में बताए गए पूजा शुल्क सोशल मीडिया पर सामने आई जानकारी और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं. अमेरिका में पंडित, मंदिर, पूजा सामग्री और यात्रा के शुल्क शहर, मंदिर तथा सेवा के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित या आधिकारिक रेट के तौर पर न लें.)