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अमेरिका में सत्यनारायण पूजा करवाना बेहद महंगा, पंडित की दक्षिणा के अलावा इतनी जगह देनी पड़ती है मोटी फीस!

सत्‍यनारायण कथा कराना बेहद आम बात है. इसके लिए बस पंडित जी को बुलाइए और सामग्री जुटाइए. बस हो गई पूजा. कई बार तो पंडित जी खुद भी सामग्री की व्‍यवस्‍था कर देते हैं. लेकिन ये मामला भारत का है. यदि अमेरिका में सत्‍यनारायण भगवान की पूजा करना हो तो मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है और काफी दौड़-भाग भी होती है.

Written ByShraddha Jain
Published: Sep 07, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 12:32 PM IST
अमेरिका में सत्यनारायण पूजा करवाना बेहद महंगा, पंडित की दक्षिणा के अलावा इतनी जगह देनी पड़ती है मोटी फीस!
Image Credit: भारत से कई गुना ज्‍यादा महंगा है अमेरिका में पूजा-पाठ करवाना. (Photo: AI)

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Shraddha Jain

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

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