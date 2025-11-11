Satyanarayan Vrat: क्या है सत्यनारायण व्रत का नियम और लाभ, जानें भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की पूजा विधि!

Satyanarayan Katha: सत्यनारायण भगवान की पूजा हर हिंदू घर में कभी न कभी तो होती ही है. सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है. सत्यनारायण की पूजा में भगवान विष्णु यानी भगवान नारायण के सत् स्वरूप की पूजा की जाती है. भगवान सत्यनारायण की कथा व व्रत करने से श्रीहरि की कृपा घर के पूरे सदस्यों पर बनी रहती है. हालांकि कम लोगों को यह जानकारी होगी कि सत्यनारायण व्रत के नियम क्या है, सत्यनारायण भगवान की पूजा की विधि क्या है और सत्यनारायण पूजा करवाने के लाभ क्या हैं.

सत्यनारायण व्रत पूजा से जुड़े नियम

घर की शांति, समृद्धि और भगवान की कृपा के लिए सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाने का विधान है. सत्यनारायण पूजा शुभ अवसर पर करवाने का विधान है. हालांकि, एकादशी और पूर्णिमा तिथि पर इस व्रत किया जाता है जिससे भगवान नाराययण अति प्रसन्न होते हैं. अगर सुबह के समय पूजा करवाना न संभव हो तो शाम के समय भगवान सत्यनारायण की पूजा करवाई जाती है. इस दिन पूरा जिन उपवास करने और पूजा के बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने का नियम है. इसके बाद प्रसाद ग्रहण कर भोजन किया जाता है.

मिलते हैं ये लाभ

सत्यनारायण व्रत करने से भक्त की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है और जीवन के दुखों का नाश होता है. घर में सुख-समृद्धि आती है और धन-धान्य बढ़ता है. सत्यनारायण व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान के सभी कष्ट दूर होते हैं. भगवान नारायण अपनी छत्र छाया अपने भक्तों पर बनाए रखते हैं.

सत्यनारायण व्रत की विधि

सुबह जल्द उठे और भगवान का ध्यान करें, स्नान करके साफ वस्त्र पहनें.

सत्यनारायण व्रत का संकल्प करें और पूजा स्थल को साफ करें.

सब जगह गंगाजल छिड़कें और फिर एक चौकी सजाएं.

चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान सत्यनारायण की तस्वीर स्थापित कर दें.

अब एर कलश और नारियल रखें और पूजा शुरू करें.

सत्यनारायण भगवान की पूजा पंडित से करवाएं और कथा सुनें.

कथा सुनने और पूजा में शामिल होने के लिए आसपास के लोगों को बुलाएं.

भगवान को चरणामृत, पान, तिल, रोली, कुमकुम अर्पित करें.

फल, फूल, सुपारी भी भगवान को चढ़ाएं.

आरती कर पूजा को संपन्न करें और प्रसाद बांटे.

शाम में चंद्रमा को अर्घ्य दें और फिर प्रसाद ग्रहण कर भोजन करें.

