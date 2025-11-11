Advertisement
trendingNow12997089
Hindi Newsधर्म

Satyanarayan Vrat: क्या है सत्यनारायण व्रत का नियम और लाभ, जानें भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की पूजा विधि!

Satyanarayan Puja Niyam: सत्यनारायण भगवान की पूजा हिंदू घरों में बड़े ही धूमधाम से की जाती है. भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की उपासना करने से घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान की घर पर हमेशा कृपा बनी रहती है. आइए सत्यनारायण व्रत के नियम के बारे में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 11, 2025, 09:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Satyanarayan Vrat Niyam
Satyanarayan Vrat Niyam

Satyanarayan Katha: सत्यनारायण भगवान की पूजा हर हिंदू घर में कभी न कभी तो होती ही है. सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है. सत्यनारायण की पूजा में भगवान विष्णु यानी भगवान नारायण के सत् स्वरूप की पूजा की जाती है. भगवान सत्यनारायण की कथा व व्रत करने से श्रीहरि की कृपा घर के पूरे सदस्यों पर बनी रहती है. हालांकि कम लोगों को यह जानकारी होगी कि सत्यनारायण व्रत के नियम क्या है, सत्यनारायण भगवान की पूजा की विधि क्या है और सत्यनारायण पूजा करवाने के लाभ क्या हैं.

सत्यनारायण व्रत पूजा से जुड़े नियम
घर की शांति, समृद्धि और भगवान की कृपा के लिए सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाने का विधान है. सत्यनारायण पूजा शुभ अवसर पर करवाने का विधान है. हालांकि, एकादशी और पूर्णिमा तिथि पर इस व्रत किया जाता है जिससे भगवान नाराययण अति प्रसन्न होते हैं. अगर सुबह के समय पूजा करवाना न संभव हो तो शाम के समय भगवान सत्यनारायण की पूजा करवाई जाती है. इस दिन पूरा जिन उपवास करने और पूजा के बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने का नियम है. इसके बाद प्रसाद ग्रहण कर भोजन किया जाता है.

मिलते हैं ये लाभ
सत्यनारायण व्रत करने से भक्त की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है और जीवन के दुखों का नाश होता है. घर में सुख-समृद्धि आती है और धन-धान्य बढ़ता है. सत्यनारायण व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान के सभी कष्ट दूर होते हैं. भगवान नारायण अपनी छत्र छाया अपने भक्तों पर बनाए रखते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

सत्यनारायण व्रत की विधि
सुबह जल्द उठे और भगवान का ध्यान करें, स्नान करके साफ वस्त्र पहनें.
सत्यनारायण व्रत का संकल्प करें और पूजा स्थल को साफ करें. 
सब जगह गंगाजल छिड़कें और फिर एक चौकी सजाएं. 
चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान सत्यनारायण की तस्वीर स्थापित कर दें.
अब एर कलश और नारियल रखें और पूजा शुरू करें. 
सत्यनारायण भगवान की पूजा पंडित से करवाएं और कथा सुनें.
कथा सुनने और पूजा में शामिल होने के लिए आसपास के लोगों को बुलाएं. 
भगवान को चरणामृत, पान, तिल, रोली, कुमकुम अर्पित करें.
फल, फूल, सुपारी भी भगवान को चढ़ाएं. 
आरती कर पूजा को संपन्न करें और प्रसाद बांटे.
शाम में चंद्रमा को अर्घ्य दें और फिर प्रसाद ग्रहण कर भोजन करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Laddu Gopal Ki Seva: क्या घर में एक से ज्यादा लड्डू गोपाल रख सकते हैं, जानें सेवा से जुड़े ये जरूरी नियम!

और पढ़ें- Ramayan Katha: भाई की भक्ति में लक्ष्मण जी ने त्याग दी 14 वर्ष के लिए अपनी नींद, हैरानी में डाल देगी निद्रा पर जीत की ये कथा!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Satyanarayan Vrat Niyam

Trending news

दिल्ली धमाके की जांच में लगातार चौंकाने वाले खुलासे, जानिए US से लेकर UK ने क्या कहा
Delhi blast
दिल्ली धमाके की जांच में लगातार चौंकाने वाले खुलासे, जानिए US से लेकर UK ने क्या कहा
इन 7 राज्यों में आज उपचुनाव, शाम 6 बजे तक 8 विधानसभा सीटों के लिए होगा मतदान
by elections
इन 7 राज्यों में आज उपचुनाव, शाम 6 बजे तक 8 विधानसभा सीटों के लिए होगा मतदान
भूटान में ‘शांति महोत्सव’ की गूंज! मोदी की मौजूदगी से बनेगा ऐतिहासिक पल, क्या है खास
PM Modi
भूटान में ‘शांति महोत्सव’ की गूंज! मोदी की मौजूदगी से बनेगा ऐतिहासिक पल, क्या है खास
कश्‍मीर में जैश के पोस्‍टर से दिल्‍ली धमाके तक, आतंकी डॉक्टर उमर चला रहा था कार!
Delhi blast
कश्‍मीर में जैश के पोस्‍टर से दिल्‍ली धमाके तक, आतंकी डॉक्टर उमर चला रहा था कार!
CNG ब्लास्ट तो... एक्सपर्ट का दावा, दिल्ली विस्फोट में हो सकता है आतंकियों का हाथ
Delhi blast
CNG ब्लास्ट तो... एक्सपर्ट का दावा, दिल्ली विस्फोट में हो सकता है आतंकियों का हाथ
दिल्ली ब्लास्ट से पहले सुनहरी मस्जिद के पास थी i20 कार, CCTV फुटेज ने खोल दिए राज
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट से पहले सुनहरी मस्जिद के पास थी i20 कार, CCTV फुटेज ने खोल दिए राज
बिहार नतीजों से पहले यहां BJP की प्रचंड जीत, 87% सीटें झटक कांग्रेस को 2 पर सिमटाया
bjp congress news
बिहार नतीजों से पहले यहां BJP की प्रचंड जीत, 87% सीटें झटक कांग्रेस को 2 पर सिमटाया
Delhi Car Blast Live Updates: दिल्ली कार धमाका जैश-लश्कर का ज्वाइंट ऑपरेशन, लोकल आतंकियों को बनाया मोहरा; सूत्रों के हवाले से खबर
red fort blast
Delhi Car Blast Live Updates: दिल्ली कार धमाका जैश-लश्कर का ज्वाइंट ऑपरेशन, लोकल आतंकियों को बनाया मोहरा; सूत्रों के हवाले से खबर
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के 12 घंटे में अब तक क्या-क्या हुआ? जरूर जानें ये 12 बातें
Delhi Car Blast
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के 12 घंटे में अब तक क्या-क्या हुआ? जरूर जानें ये 12 बातें
बढ़ने वाला है सर्दी का टॉर्चर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैलेगी कंपकंपी
Weather
बढ़ने वाला है सर्दी का टॉर्चर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैलेगी कंपकंपी