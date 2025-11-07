Saubhagya Sundari Teej 2025: सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत पर राशि अनुसार करें दान, नोट करें तिथि और शुभ मुहूर्त!

Saubhagya Sundari Teej Vrat: हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत का विशेष महत्व होता है. पति की लंबी आयु, परिवार के सुख और घर की समृद्धि के साथ ही वैवाहिक जीवन के लिए महिलाएं सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत का संकल्प करती है. इस व्रत का संकल्प करने और विशेष पूजा करने से अखंड सौभाग्य व सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है. मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर हार साल सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत रखने का विधान है और इस साल 8 नवंबर 2025 को यह व्रत रखा जाएगा. आइए जानें शुभ मुहूर्त और राशि अनुसार दान सामग्री.

सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त

व्रत की तिथि: 8 नवंबर 2025, शनिवार

तृतीया तिथि प्रारंभ 7 नवंबर 2025 को रात 11:32 बजे से होगा. तृतीया तिथि का समापन 8 नवंबर 2025 को रात 09:45 बजे होगा. इस तिथि पर सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 8 नवंबर को सुबह 06:00 से लेकर 08:30 बजे के बीच में होगा. इस समय पूजा करना शुभ होगा.

सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत पर राशि अनुसार दान करने से मां पार्वती और शिव जी की कृपा प्राप्त होती है जिससे जीवन का सारे दुखों और संकटों का नाश होता है. आइए जानें सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत पर राशि अनुसार किन चीजों का दान करें.

राशि अनुसार दान लिस्ट-

मेष राशि के जातक मसूर दाल का दान करें.

वृषभ राशि के जातक दूध, दही व चावल का दान करें.

मिथुन राशि के जातक हरे रंग की चूड़ियां दान करें.

कर्क राशि के जातक चांदी की पायल दान करें या चांदी का सिक्का दान कर सकते हैं.

सिंह राशि के जातक गुड़ व गेहूं का दान करें.

कन्या राशि के जातक हरे रंग की साड़ी या हरी चूड़ियां दान करें.

तुला राशि के जातक दूध, दही, खीर व मिठाई का दान करें.

वृश्चिक राशि के जातक धन का दान करें.

धनु राशि के जातक बेसन, चने की दाल व पीले वस्त्र जान करें.

मकर राशि के जातक धन का दान करें.

कुंभ राशि के जातक अन्न का दान करें.

मीन राशि के जातक केले, मौसमी फल व पीले रंग के कपड़े दान करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

