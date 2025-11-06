Advertisement
Saubhagya Sundari Teej 2025 : 8 नवंबर को कर लें यह व्रत, बदल जाएगा भाग्‍य, अखंड सौभाग्‍य का मिलेगा वरदान

Saubhagya Sundari Teej 2025: मार्गशीर्ष महीने के कृष्‍ण पक्ष की तृतीया तिथि को सौभाग्‍य सुंदरी तीज व्रत रखा जाता है. अखंड सौभाग्‍य पाने के लिए सौभाग्‍य सुंदरी तीज व्रत का बड़ा महत्‍व है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 06, 2025, 09:49 AM IST
Saubhagya Sundari Teej 2025 : 8 नवंबर को कर लें यह व्रत, बदल जाएगा भाग्‍य, अखंड सौभाग्‍य का मिलेगा वरदान

Saubhagya Sundari Teej vrat kya hota hai : पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्‍य के लिए हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाएं कई व्रत रखती हैं. जैसे- हरतालिका तीज, हरियाली तीज, करवा चौथ आदि. इसी तरह सौभाग्‍य सुंदरी तीज व्रत भी अखंड सौभाग्‍य के लिए ही रखा जाता है. सौभाग्‍य सुंदरी तीज व्रत मार्गशीर्ष महीने के कृष्‍ण पक्ष की तृतीया तिथि को रखते हैं. सौभाग्‍य सुंदरी तीज व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है. वैसे शिव और गौरी की पूजा का यह व्रत कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं, ताकि उन्‍हें मनपसंद जीवनसाथी और सुखी वैवाहिक जीवन मिल सके. इसके अलावा विवाह में आ रही बाधाएं दूर करने के लिए भी सौभाग्‍य सुंदरी तीज व्रत रखा जाता है. जानिए इस साल कब है सौभाग्‍य सुंदरी तीज व्रत और इसका पूजा मुहूर्त व व्रत कथा.  

सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत कब है? 

सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत को मार्गशीर्ष माह या फिर कहें अगहन महीने के कृष्णपक्ष की तृतीया तिथि वाले दिन रखा जाता है. पंचांग के अनुसार इस साल सौभाग्‍य सुंदरी तीज व्रत 8 नवंबर 2025, शनिवार को रखा जाएगा. इस दिन शिव-गौरी की विधि-विधान से पूजा करें. माता पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करें. 

सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत कथा 

हिंदू मान्यता के अनुसार के अनुसार जब सती के पिता दक्ष ने उनके पति भगवान शिव का अपमान किया तो उससे दुखी होकर तो अग्निकुंड में समाहित हो गईं, लेकिन जाते वक्त उन्होंने अपने पिता से कहा कि वह जन्म में भगवान शिव की अर्धागिंनी रहेंगी. मान्यता है कि उनका अगला जन्म पार्वती के रूप में हुआ और उन्होंने कठिन तप और व्रत करके भगवान शिव को पति के रूप में अंतत: प्राप्त किया. तब से ही मनपसंद जीवनसाथी और अखंड सौभाग्‍य के लिए सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

saubhagya sundari teej

