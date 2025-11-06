Saubhagya Sundari Teej vrat kya hota hai : पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्‍य के लिए हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाएं कई व्रत रखती हैं. जैसे- हरतालिका तीज, हरियाली तीज, करवा चौथ आदि. इसी तरह सौभाग्‍य सुंदरी तीज व्रत भी अखंड सौभाग्‍य के लिए ही रखा जाता है. सौभाग्‍य सुंदरी तीज व्रत मार्गशीर्ष महीने के कृष्‍ण पक्ष की तृतीया तिथि को रखते हैं. सौभाग्‍य सुंदरी तीज व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है. वैसे शिव और गौरी की पूजा का यह व्रत कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं, ताकि उन्‍हें मनपसंद जीवनसाथी और सुखी वैवाहिक जीवन मिल सके. इसके अलावा विवाह में आ रही बाधाएं दूर करने के लिए भी सौभाग्‍य सुंदरी तीज व्रत रखा जाता है. जानिए इस साल कब है सौभाग्‍य सुंदरी तीज व्रत और इसका पूजा मुहूर्त व व्रत कथा.

सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत कब है?

सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत को मार्गशीर्ष माह या फिर कहें अगहन महीने के कृष्णपक्ष की तृतीया तिथि वाले दिन रखा जाता है. पंचांग के अनुसार इस साल सौभाग्‍य सुंदरी तीज व्रत 8 नवंबर 2025, शनिवार को रखा जाएगा. इस दिन शिव-गौरी की विधि-विधान से पूजा करें. माता पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करें.

सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत कथा

हिंदू मान्यता के अनुसार के अनुसार जब सती के पिता दक्ष ने उनके पति भगवान शिव का अपमान किया तो उससे दुखी होकर तो अग्निकुंड में समाहित हो गईं, लेकिन जाते वक्त उन्होंने अपने पिता से कहा कि वह जन्म में भगवान शिव की अर्धागिंनी रहेंगी. मान्यता है कि उनका अगला जन्म पार्वती के रूप में हुआ और उन्होंने कठिन तप और व्रत करके भगवान शिव को पति के रूप में अंतत: प्राप्त किया. तब से ही मनपसंद जीवनसाथी और अखंड सौभाग्‍य के लिए सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है.

