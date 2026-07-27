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सावन 2026: भगवान शिव की भक्ति, आस्था और आध्यात्मिक परिवर्तन का पवित्र महीना

सावन (श्रावण) 2026: हिंदू पंचांग का सबसे पवित्र और आध्यात्मिक महीनों में से एक सावन भगवान शिव की आराधना और भक्ति का विशेष समय माना जाता है. हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु इस पवित्र महीने का इंतजार करते हैं, ताकि वे महादेव की पूजा-अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें. सावन के आगमन के साथ ही देशभर के शिव मंदिरों में भक्ति का वातावरण देखने को मिलता है. मंदिरों में “हर हर महादेव” के जयकारे गूंजते हैं, विशेष पूजा और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं.

Edited ByZee News Desk
Published: Jul 27, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:19 PM IST
सावन 2026: भगवान शिव की भक्ति, आस्था और आध्यात्मिक परिवर्तन का पवित्र महीना

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