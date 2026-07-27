/सावन 2026: भगवान शिव की भक्ति, आस्था और आध्यात्मिक परिवर्तन का पवित्र महीना

सावन (श्रावण) 2026: हिंदू पंचांग का सबसे पवित्र और आध्यात्मिक महीनों में से एक सावन भगवान शिव की आराधना और भक्ति का विशेष समय माना जाता है. हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु इस पवित्र महीने का इंतजार करते हैं, ताकि वे महादेव की पूजा-अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें. सावन के आगमन के साथ ही देशभर के शिव मंदिरों में भक्ति का वातावरण देखने को मिलता है. मंदिरों में “हर हर महादेव” के जयकारे गूंजते हैं, विशेष पूजा और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं. भक्त व्रत रखते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और भगवान शिव से सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना करते हैं. सावन केवल धार्मिक गतिविधियों का महीना नहीं है, बल्कि यह आत्म अनुशासन, आस्था और आत्मशुद्धि का भी समय है. यह भक्तों को नकारात्मक विचारों से दूर रहकर भक्ति, करुणा और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है.